Мадонна похвасталась штрафом в $1 млн за гей-пропаганду в Петербурге. На самом деле заплатить пришлось ее соперникам

Американская певица Мадонна опубликовала видео с концерта в Санкт-Петербурге в 2012 году. Во время паузы между песнями она произнесла речь в поддержку ЛГБТ. Спустя восемь лет певица призналась, что за это выступление в России ее оштрафовали на один миллион долларов, который она так и не заплатила. Но так ли все было на самом деле?

Скандальные концерты

В 2012 году Мадонна в рамках своего тура MDNA выступила в Москве и Санкт-Петербурге. Во время концерта в столичном спорткомплексе «Олимпийский» она произнесла речь в поддержку арестованных участниц панк-группы Pussy Riot. Певица заявила, что молится за их освобождение, а после в балаклаве она исполнила свой хит Like a Virgin.

Однако о том, что основные заявления певица сделает именно в Санкт-Петербурге, было известно давно. В марте 2012 года Законодательное собрание Северной столицы приняло закон об административной ответственности за публичную пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних и пропаганду педофилии. Автором законопроекта был депутат от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов.

За несколько месяцев до выступления в Санкт-Петербурге Мадонна на своем сайте пообещала приехать в город и выступить в поддержку местного гей-сообщества.

«Я борец за свободу. Мое шоу, мои песни, моя работа, мое искусство — все о свободе выражения мнений. Свободе выбора, что говорить и как действовать. Всегда с человечностью и состраданием. Я приеду в Санкт-Петербург, чтобы высказаться за гей-сообщество, поддержать гей-сообщество, дать силы и вдохновение для любого, кто испытывает или чувствует себя подавленным», — написала певица.

На опубликованном видео с концерта Мадонна произносит речь, о том геи имеют право на то, чтобы к ним относились с достоинством, уважением, терпимостью, состраданием и любовью. В знак поддержки она попросила зрителей позвенеть розовыми браслетами, которые им раздавали на входе.

«В каждой священной книге говорится „возлюби ближнего, как самого себя“. Вы не можете использовать религию, чтобы плохо относиться к другим людям», — заявила певица со сцены. После этого она повернулась спиной к зрителям и оголила спину, на которой была выведена надпись No Fear («Без страха»).

После скандального концерта Мадонны занимавший тогда пост депутата Законодательного собрания Виталий Милонов назвал певицу «ярмарочной стриптизершей».

«В зале присутствовали дети двенадцати лет. Ярмарочная стриптизерша выжила из ума. Хотя ума и не было. Организаторов концерта ждут в прокуратуре», — привел цитату политика сайт kp.ru.

Штраф в цену одного билета

Спустя восемь лет Виталий Милонов заявил, что певица явно преувеличила сумму выписанного ей штрафа за нарушение закона о пропаганде гомосексуализма, если он вообще был.

«Максимальный размер штрафа для частного лица составлял пять тысяч рублей», — заявил он в беседе с «360».

При этом Виталий Милонов отметил, во время своего визита в Россию Мадонна нарушила совершенно другой закон. Ее приезд проходил нелегально.

Она въехала по визе, которая предусматривает некоммерческое участие в культурных мероприятиях. Сама Мадонна, конечно, ничего не понимала и вряд ли отдавала себе в этом отчет. Но организаторы концерта сделали ей визу через Минкульт. Это тогда было очень популярно, вероятно, что это экономило 100 долларов Виталий Милонов депутат Госдумы.

Он пояснил, что этот тип визы предполагает, что приедет коллектив или артист, в чьем творчестве государство видит культурную необходимость. К примеру, детский хор.

Это бесплатный и льготный документ, и он не предполагает, что его обладатель будет зарабатывать деньги. Узнав о том, каким способом певица попала в Россию, Виталий Милонов попросил провести проверку. Депутат подчеркнул, что ни о какой пропаганде речи в этом деле не шло.

Никакого отношения к гомосексуализму у Мадонны не было. Это 100%. Поэтому если она что-то говорит, то вряд ли что-то может об этом знать, потому что это вообще ее не касалось никаким образом Виталий Милонов депутат Госдумы.

Виталий Милонов пояснил, что если бы штраф действительно был, то певица могла использовать своих адвокатов, чей юридический уровень очень высок. Но так как срок давности по делу уже истек, то сейчас ей ничего уже не грозит.

Депутат особенно отметил, что Мадонна позволяет себе открыто говорить о неоплаченном штрафе в России. Если бы она заявила, что не стала выполнять решение американского суда, то для артистки бы все закончилось тюремным заключением.

К серьезной ответственности могли привлечь организаторов концерта, поскольку именно они отвечали за то, что дети могли пройти на концерт. Но и в этом случае максимальные штрафы составляли всего 50−100 тысяч рублей.

«Это сопоставимо с ценой одного билета», — подытожил Виталий Милонов.

Суд над Мадонной

Судебное разбирательство по концерту Мадонны в Санкт-Петербурге действительно было. Заявление на певицу в Московский районный суд Северной столицы подали некий господин Коломицын со товарищи.

Источник фото: sankt-peterburgsky.spb.sudrf.ru

Как писала «Газета.ru», это были представители движений «Народный собор» и «Профсоюз граждан России».

К ответственности они требовали привлечь не только певицу, но также организатора концерта и спортивно-концертный комплекс, где выступала Мадонна. Истцы заявили не только о нарушении городского закона о пропаганде гомосексуализма и педофилии, но также об оскорблении чувств верующих и моральных страданиях. Они требовали взыскать с ответчиков 333 миллиона рублей.

Как выяснилось в ходе слушаний, на концерте Мадонны был только один из восьми заявителей. Остальные оскорбились после просмотра видео в интернете. Суд первой инстанции удовлетворить иск отказался. При рассмотрении апелляции суд согласился с решением первой инстанции, но при этом кроме компенсации судебных расходов взыскал с каждого из истцов деньги в пользу организатора концерта и площадки.