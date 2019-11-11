Фанаты возненавидели Мадонну за вечные опоздания. Учить пунктуальности будут в суде

Американец Нейт Холландер подал иск в суд Майми-Дейд за то, что время концерта Мадонны было перенесено на два часа. Шоу, первоначально назначенное на вторник, 17 декабря, должно было начаться в 20:30. В итоге его перенесли на 22:30. По словам истца, такая смена времени сделала невозможным посещение концерта.

Холландер купил три билета на шоу Madame X Tour, общая стоимость которого составила 1 024 доллара и 95 центов — 65,5 тысячи рублей. Перед тем как подавать в суд он безуспешно пытался вернуть билеты и получить деньги назад от организатора мероприятия Live Nation. Теперь Холландер намерен судиться и с ними. Мужчина уверен, что смена времени нарушает контракт, который он, как покупатель билетов, заключил с Мадонной.

«На следующий день после концерта владельцы билетов должны идти на работу или в школу. Из-за этого они не могут посетить концерт, который закончится около часа ночи», — говорится в иске.

Перепродажа билетов также стала невозможной, поскольку смена времени шоу сильно удешевила их стоимость.

Кроме того, в округе Майми-Дейд действует комендантский час для подростков, не достигших 18 лет. Они не могут выходить на улицу без взрослых после 23:00. Соответственно, подростки, которые планировали посетить концерт Мадонны без старшего сопровождения, теперь вообще не смогут на него попасть.

В ответ на негативную реакцию исполнительница выложила в Twitter видео с одного из своих концертов. «Вот кое-что, что вы все должны понять. И это то, что королева никогда не опаздывает», — говорит на нем Мадонна.

Подписала она его довольно лаконично: «Ф.А.К.Т.Ы.».

Пользователи такой ответ не оценили, а в комментариях стали делиться негативным опытом посещения недавних концертов певицы.

Несколько человек отметили, что истинная королева уважает своих фанатов. А Мадонна этого, по их словам, не делает. Многие посчитали, что исполнительница не ценит время других людей, но вряд ли стала бы терпеть такое отношение в свою сторону.

Еще одного пользователя это вдохновило на мем.

Другой отметил, что, возможно, для певицы такое поведение кажется нормальным, но она ставит в затруднительное положение своих фанатов. Например, одно из опозданий привело к тому, что, выйдя с концерта, люди обнаружили, что метро уже не работает.

«Была на шоу в Манчестере, где она утверждала, что „не любит опаздывать“, но ночь за ночью она это делает. Представьте, что кто-то заставит ее ждать часами после назначенного времени, — их бы выставили за дверь! Начало в 22:30 уже достаточно плохо. Выйти на сцену в полночь — это позорно», — написала пользовательница с ником Pauline B.

По словам другого фаната, концерт, на котором он был, также перенесли с 20:30 до 22:30, но певица не вышла на сцену до полуночи. Люди были в ярости от такого поведения. Кто-то не выдержал и ушел, а некоторые уснули, ожидая выхода Мадонны. Как пишет фанат, один из зрителей уснул рядом с ним и храпел так сильно, что он даже не мог расслышать пение. В итоге парень решил уйти.

А вот преданный поклонник Мадонны по имени Джошуа выразил искреннее недопонимание от недовольства окружающих. В его глазах двухчасовая задержка после четырехлетнего ожидания нового тура от Мадонны — это просто мелочь.

«Это (задержка — прим. ред.) испортило мне весь опыт, я был слишком зол, чтобы наслаждаться», — возразил другой пользователь.

И его можно понять. Из-за задержки мужчина вышел с концерта в четыре часа утра, а его рабочий день начинался уже через полтора.