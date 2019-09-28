Три сотни детей освободили из «пыточного дома» в Нигерии. Их сковывали цепями и учили Корану

После анонимного обращения полиция Нигерии провела проверку школы в Кадуне, где содержались около 300 мужчин и мальчиков. Сотня человек были закованы в цепи, почти всех морили голодом и насиловали.

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Начальник полиции штата Кадуна Али Джанга сообщил, что жертвы содержали в самых унизительных и бесчеловечных условиях ради их перевоспитания и обучению Корану. У многих детей обнаружены ужасные шрамы на спине, оставшиеся после наказаний. Задержанные являются гражданами Буркина-Фасо, Мали и других африканских стран.

Школа работала 10 лет. В нее родственники привозили близких для изучения Корана и реабилитации от наркомании и других социально опасных привычек. По словам освобожденных, некоторые пленники умирали во время пыток.

Владелец заведения и шесть сотрудников были арестованы во время рейда. Полицейские подтвердили, что нашли камеру пыток и подвешенных в ней на цепях избитых людей.

Владелец школы сказал, что он учил людей исламу, а жалобы на пытки и сексуальное насилие являются ложью.

«Те, кто прикован цепью, пытавшиеся сбежать упрямцы. Те, кто этого не делал, свободны. Некоторые успокоились, после того как посидели на цепи», — заявил он.

Родители некоторых из них, с которыми уже связались власти Нигерии, были шокированы, когда узнали, что на самом деле происходило в школе. Они сообщили, что им запрещалось проходить на территорию исламского центра.

Семьи общались с детьми раз в три месяца в отдельных помещениях.

42-летний Белло Хамза сообщил, что провел в исламском центре три месяца с цепями на ногах.

«Я должен был изучать прикладную математику в Претории (Южная Африка), но сижу здесь в оковах. Они утверждают, что учат нас Корану, но здесь многое происходило. Они насиловали малышей. Попытка сбежать влечет суровое наказание — связанных людей подвешивали к потолку. Я видел, как они умирали», — рассказал бывший узник школы. Хамза добавил, что ели ученики только дважды в день. Он попал в центр обманом. В Кадун его привезли родственники, которые рассчитывали завладеть его долей наследства.

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Частные исламские школы получили широкое распространение в Северной Нигерии. Там, где отсутствуют государственные службы. Полиция совершила рейд в этот исламский центр после того, как местные жители заподозрили неладное.

Али Аджи Джанга подтвердил, что ни один разумный родитель не привез бы сюда своего ребенка, если бы знал, что на самом деле происходит в центре. Он пообещал выяснить истинные мотивы руководства школы, и предать виновных суду.

Сейчас освобожденные люди на 15 автобусах вывезены в специальный лагерь. Им будет оказана медицинская и психологическая помощь, после чего власти свяжутся с их семьями.

По некоторым данным, это не единственная школа в Нигерии, которая пользуется дурной славой. Из некоторых исламских центров давно поступают сведения о жестоком обращении с учащимися. Некоторые вынуждены просить милостыню на улицах, чтобы не умереть от голода.