Угрожали съесть печень и пытались поджечь машину. Топ странных соседей, которые извели всех и вошли в историю

В Италии суд приговорил пожилую пару к году заключения за преследование своих соседей. Они не давали покоя семье, жившей этажом выше, угрозами, криками и громкой музыкой. Об этом и других случаях, когда людям не везло с соседями, — в материале «360».

Слишком шумные

Как сообщает телеканал TgCom 24, пожилая пара из Сан-Донато-Миланезе три года изводила семью, жившую этажом выше. Мужчина 80 лет и его 76-летняя жена постоянно кричали на молодую пару, угрожали им смертью и пугали их детей.

В период с 2015 по 2017 год молодая пара подвергалась постоянным притеснениям, вплоть до запугиваний.

«Я буду ждать тебя перед гаражом и убью тебя на глазах твоих детей. Я вырву твое сердце и печень и съем их», — говорил 80-летний мужчина.

Он заявлял, что стар и болен и терять ему нечего. Помимо этого, пенсионеры постоянно включали по ночам радио на высокой громкости, чтобы мешать соседям спать, и регулярно стучали по потолку. Все дошло до того, что молодая семья не выдержала таких притеснений и переехала.

Поводом для такого агрессивного поведения стало якобы шумное поведение молодой семьи. Пенсионер говорил в суде, что находился дома с женой после тяжелой болезни. А молодая пара им очень мешала. Однако эту версию отрицает и пострадавшая семья, и другие жильцы дома. Суд пожилой паре тоже не поверил.

Мужчину приговорили к году тюремного заключения, а жену — к восьми месяцам условного срока. Их также обязали выплатить штраф за компенсацию ущерба потерпевшим.

Не могли выселить 10 лет

Женщина по имени Александрия Капоне терроризировала жителей в течение десяти лет, прежде чем ее наконец выселили из прибрежного дома. На протяжении всего этого времени она постоянно устраивала вечеринки с алкоголем, ругала и оскорбляла своих соседей.

Соседи говорили, что их жизнь превратилась в «сущий ад» и они постоянно подвергались насилию с ее стороны. Позже буйную соседку арестовывали по обвинению в грабеже, но дело было закрыто. Свидетель обвинения не явился в суд.

Как передает The Sun, полиция Сассекса наведывалась в дом Капоне до 1000 раз, пока наконец в 2016 году ее не выселили из дома. В 2015-м ей запретили употреблять алкоголь в общественных местах, угрожать людям и шуметь дома до той степени, когда это слышно снаружи.

Когда ей пришло уведомление о выселении из дома, она перекрасила свое жилище викторианской эпохи в ярко-розовый флюоресцентный цвет.

Чуть не подожгла машину

Другая жительница Великобритании решила превратить жизнь своих соседей в ад, когда был объявлен режим самоизоляции по всей стране.

Пока все соседи пытались соблюдать коронавирусные ограничения, 60-летняя старушка продолжала разгуливать по улице. Когда одна жительница предложила той вернуться в дом, она пригрозила поджечь ее.

«Я подожгу твою задницу, залью ее бензином и подожгу», — заорала она.

Позже обвиняемая угрожала поджечь дом молодой матери, пока ее дети с ужасом наблюдали за происходящим. Затем она вернулась к себе, а через пару часов вышла с тазом, внутри которого было горящее кухонное полотенце. Она поставила пылающий таз под Nissan X-Trail своего соседа, а затем пошла к себе домой. Это увидел другой сосед и тут же убрал миску. Когда он спросил женщину, что она делает, та ничего не ответила и ушла.

Помимо этого, она пыталась бросить кипящий чайник в одного из соседей, а также обратилась с гомофобной тирадой к другому.

Согласно Manchester Evening News, от женщины отказались ее трое детей и ранее она была судима 46 раз. В апреле женщину арестовали за попытки запугивания соседей.

Превратили дом в бордель

В Мидлсбро жильцы решили использовать свой дом в качестве борделя. На протяжении шести месяцев соседи страдали от преступности и шума, созданного новыми жильцами. Предполагается, что, помимо проституции, в доме занимались еще и продажей наркотиков.

Teesside Live пишет, что за полгода полиция посетила дом 60 раз. А жильцы района говорили, что их соседи пришли прямиком из ада.

Свидетели рассказали, что им довелось увидеть многое. Например, как местного жителя пытались склонить к сексу. А в дверь дома могли стучать по 20–30 минут в любое время дня и ночи. Это часто сопровождалось еще и криками, пока кто-нибудь не ответит. Периодически случались и драки с руганью.

Жильцов удалось выселить, а дом временно закрыть после того, как совет Мидлсбро вместе с полицией Кливленда получил разрешение от суда.