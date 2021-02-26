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    26 февраля 2021, 21:40

    Компания DNS разозлила геймеров. Магазин проспал старт продаж видеокарт Nvidia

    Ксения Дагаева

    DNS разозлил российских геймеров. Они планируют пожаловаться на магазин в ФАС. Все из-за того, что компания анонсировала продаж новых видеокарт Nvidia по весьма бюджетным ценам, но проспала их.

    Компания DNS разозлила геймеров. Магазин проспал старт продаж видеокарт Nvidia

    Фанаты видеоигр рассказали «Подъему», что очень рассчитывали на видеокарты GeForce RTX 3060, которые планировали продавать в DNS. Дело в том, что магазин получил самую большую в стране партию продукции — порядка двух тысяч штук. При этом ретейлер установил на новинку максимально низкие цены — от 45 до 50 тысяч рублей.

    Все это привлекло внимание даже не столько рядовых геймеров, сколько перекупщиков, которые сразу увидели шанс подзаработать. Для сравнения на Avitо теперь можно найти предложения о продаже RTX 3060 по цене по 60–70 тысяч рублей и выше. При этом рекомендованная цена для России — в районе 30 тысяч.

    Провал DNS

    Представители DNS объявили в собственном блоге, что предварительных заказов на видеокарты принимать не станут. Так в компании планировали избежать повторения ситуации с RTX 3080 и другими видеокартами поколения Ampere. Тогда на осуществление всех предзаказов уходило по несколько недель. В связи с этим в DNS попросту запланировали старт продаж бюджетных карт на 25 февраля 20:00, отметили в «Подъеме».

    Однако позже событие перенесли на несколько часов. В полночь же выяснилось, что у компании возникли проблемы. Оказалось, что продажи стартовали раньше запланированного. Виной всему неотлаженная информационная система и проблемы с синхронизацией базы данных DNS.

    По словам представителей магазина, процесс специально запустили раньше. По задумке организаторов старта продаж так данные должны были успеть синхронизироваться и тогда продукция появилась бы во всех регионах сразу. Но конфигуратор ПК в онлайн-магазине отреагировал по-другому. Он запустил продаже мгновенно.

    Геймеры довольно быстро узнали о лазейке. Так RTX 3060 раскупили через конфигуратор до официального появления новинки. Соответственно, в основном каталоге видеокарты так и не появились — ни в 20:00, ни в полночь, ни даже на утро.

    «Контролировать процесс продаж сложно, пока спишь»

    В самом магазине старт продаже назвали провалом. Однако пояснили, что виноваты не только сами сотрудники, но и неудачно выбранное Nvidia время.

    «Nvidia в очередной раз назначает неудобное время старта продаж — вечер Москвы. Для справки, 20:00 по Москве, это 03:00 по Владивостоку с его часовым поясом +7. Для других регионов +4 и выше — это так же проблема. Основная волна заказов приходится в нерабочее время, когда спят и сотрудники, отвечающие за сайт, и люди, отвечающие за закупку/продажу. Контролировать процесс продаж невероятно сложно, пока ты спишь», — так объяснили случившееся в официальном блоге компании.

    Также в DNS отметили другие причины неудачного страта продаж: массовые заказы от одних и тех же покупателей, часть из которых, возможно, удастся отменить, а также пристальное внимание перекупщиков.