Компания DNS разозлила геймеров. Магазин проспал старт продаж видеокарт Nvidia

DNS разозлил российских геймеров. Они планируют пожаловаться на магазин в ФАС. Все из-за того, что компания анонсировала продаж новых видеокарт Nvidia по весьма бюджетным ценам, но проспала их.

Фанаты видеоигр рассказали «Подъему», что очень рассчитывали на видеокарты GeForce RTX 3060, которые планировали продавать в DNS. Дело в том, что магазин получил самую большую в стране партию продукции — порядка двух тысяч штук. При этом ретейлер установил на новинку максимально низкие цены — от 45 до 50 тысяч рублей.

Все это привлекло внимание даже не столько рядовых геймеров, сколько перекупщиков, которые сразу увидели шанс подзаработать. Для сравнения на Avitо теперь можно найти предложения о продаже RTX 3060 по цене по 60–70 тысяч рублей и выше. При этом рекомендованная цена для России — в районе 30 тысяч.

Провал DNS

Представители DNS объявили в собственном блоге, что предварительных заказов на видеокарты принимать не станут. Так в компании планировали избежать повторения ситуации с RTX 3080 и другими видеокартами поколения Ampere. Тогда на осуществление всех предзаказов уходило по несколько недель. В связи с этим в DNS попросту запланировали старт продаж бюджетных карт на 25 февраля 20:00, отметили в «Подъеме».

Однако позже событие перенесли на несколько часов. В полночь же выяснилось, что у компании возникли проблемы. Оказалось, что продажи стартовали раньше запланированного. Виной всему неотлаженная информационная система и проблемы с синхронизацией базы данных DNS.

По словам представителей магазина, процесс специально запустили раньше. По задумке организаторов старта продаж так данные должны были успеть синхронизироваться и тогда продукция появилась бы во всех регионах сразу. Но конфигуратор ПК в онлайн-магазине отреагировал по-другому. Он запустил продаже мгновенно.

Геймеры довольно быстро узнали о лазейке. Так RTX 3060 раскупили через конфигуратор до официального появления новинки. Соответственно, в основном каталоге видеокарты так и не появились — ни в 20:00, ни в полночь, ни даже на утро.

«Контролировать процесс продаж сложно, пока спишь»

В самом магазине старт продаже назвали провалом. Однако пояснили, что виноваты не только сами сотрудники, но и неудачно выбранное Nvidia время.

«Nvidia в очередной раз назначает неудобное время старта продаж — вечер Москвы. Для справки, 20:00 по Москве, это 03:00 по Владивостоку с его часовым поясом +7. Для других регионов +4 и выше — это так же проблема. Основная волна заказов приходится в нерабочее время, когда спят и сотрудники, отвечающие за сайт, и люди, отвечающие за закупку/продажу. Контролировать процесс продаж невероятно сложно, пока ты спишь», — так объяснили случившееся в официальном блоге компании.

Также в DNS отметили другие причины неудачного страта продаж: массовые заказы от одних и тех же покупателей, часть из которых, возможно, удастся отменить, а также пристальное внимание перекупщиков.