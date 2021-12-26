М5 «Урал» поглотил буран. Что сейчас происходит на трассе

Участок автомобильной федеральной трассы М5 «Урал» был закрыт для большинства водителей из-за сильной метели и ухудшения видимости. Там произошло несколько массовых аварий, а также спасателям пришлось вызволять десятки людей, застрявших в сугробах. «360» собрал все, что известно на данный момент.

Движение по участку трассы М5 «Урал» стало небезопасным. Водителей поджидают коварный боковой ветер и метель, существенно ограничивающая движение. Полиция настоятельно рекомендовала гражданам отказаться от дальних поездок.

Неподалеку от поселка Первокоммунарский в Алексеевском районе Самарской области образовался 40-километровый затор, машины просто не смогли продолжать дальнейшее движение.

Полиция Шарлыкского района выдвинулась на обеспечение безопасности на отрезке между Казанью и Оренбургом, все водители отправляются на стоянку в село Шарлык. Был закрыт участок с 536-го по 627-й километр автомобильной дороги Казань — Оренбург.

Полицейские в Северном районе Оренбургской области провели эвакуацию более 50 человек из 30 автомобилей до ближайшего заведения общепита. С 1194-го километра по 1251-й километр автомобильной дороги Москва — Челябинск введено ограничение движения.

Правоохранителям в Бузулукском районе области пришлось даже вооружиться лопатами, чтобы прийти на помощь застрявшим на дороге водителям. Полицейские отправляют людей в пункт обогрева, где они получают горячие питание, постоянно находясь под наблюдением инспекторов.

Первые жертвы бурана

Есть и смертельные случаи. Например, в Кармаскалинском районе, на 47-м километре автодороги Оренбург — Уфа, в «кучу-малу» было собрано 22 автомобиля. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД констатировали гибель одного человека, еще пять были отправлены в больницу. Скорость ветра здесь достигает 20 метров в секунду.

Движение в сторону Уфы было ограничено, организован объезд через встречную полосу. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.