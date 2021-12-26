М5 «Урал» поглотил буран. Что сейчас происходит на трассе
Главные происшествия на трассе М5 «Урал», от массовой аварии до спасательной операции
Участок автомобильной федеральной трассы М5 «Урал» был закрыт для большинства водителей из-за сильной метели и ухудшения видимости. Там произошло несколько массовых аварий, а также спасателям пришлось вызволять десятки людей, застрявших в сугробах. «360» собрал все, что известно на данный момент.
Движение по участку трассы М5 «Урал» стало небезопасным. Водителей поджидают коварный боковой ветер и метель, существенно ограничивающая движение. Полиция настоятельно рекомендовала гражданам отказаться от дальних поездок.
Неподалеку от поселка Первокоммунарский в Алексеевском районе Самарской области образовался 40-километровый затор, машины просто не смогли продолжать дальнейшее движение.
Полиция Шарлыкского района выдвинулась на обеспечение безопасности на отрезке между Казанью и Оренбургом, все водители отправляются на стоянку в село Шарлык. Был закрыт участок с 536-го по 627-й километр автомобильной дороги Казань — Оренбург.
Полицейские в Северном районе Оренбургской области провели эвакуацию более 50 человек из 30 автомобилей до ближайшего заведения общепита. С 1194-го километра по 1251-й километр автомобильной дороги Москва — Челябинск введено ограничение движения.
Правоохранителям в Бузулукском районе области пришлось даже вооружиться лопатами, чтобы прийти на помощь застрявшим на дороге водителям. Полицейские отправляют людей в пункт обогрева, где они получают горячие питание, постоянно находясь под наблюдением инспекторов.
Первые жертвы бурана
Есть и смертельные случаи. Например, в Кармаскалинском районе, на 47-м километре автодороги Оренбург — Уфа, в «кучу-малу» было собрано 22 автомобиля. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД констатировали гибель одного человека, еще пять были отправлены в больницу. Скорость ветра здесь достигает 20 метров в секунду.
Движение в сторону Уфы было ограничено, организован объезд через встречную полосу. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.