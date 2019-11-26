М11 поставила на скорость

Новая скоростная автодорога М11 «Москва — Санкт-Петербург» откроется уже в среду, 27 ноября. Последний ее участок завершен. Новая трасса пройдет по шести регионам, включая Подмосковье, и поможет разгрузить дороги вокруг столицы. Проверить, готова ли М11 к запуску, сегодня выехали 11 машин.

Тест-драйв для автострады

М11 протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге (КАД) вокруг Санкт-Петербурга. Ее общая длина — 669 километров, это около шести часов пути на «легковушке».

Трассу строили семь лет в несколько этапов, каждый из которых — самостоятельный инвестиционный проект. Ответственным исполнителем стал «Автодор». Трассу открывали в течение нескольких лет по частям и теперь запустили движение на заключительном восьмом участке.

В основном дорога проходит параллельно трассе М10 «Россия» и пересекает ее на 58-м, 149-м, 208-м, 258-м, 334-м, 543-м и 646-м километрах с устройством транспортных развязок на разных уровнях.

Официальное открытие будет 27 ноября, когда трассу проверит президент Владимир Путин. А сегодня тест-драйв устроят 11 автомобилей, среди которых даже Aurus. До Санкт-Петербурга колонну проводили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, помощник президента Игорь Левитин и глава Минтранса Евгений Дитрих.

«Дорога сегодня готова, сдана. Она будет очень достойно обслуживаться, в этом нет сомнений. Сегодня такой символический пробег — первый пробег. Из Москвы в Санкт-Петербург коллеги поехали, проверят все участки. Конечно, особенно в зимнее время важно, чтобы она была в надлежащем состоянии. С точки зрения безопасности все мероприятия здесь соответствуют самым высоким мировым стандартам», — подчеркнул Воробьев.

Тихая и быстрая дорога

На М11 разрешена скорость 150 километров в час. В зависимости от этапов строительства М11 имеет четыре, шесть, восемь и 10 полос движения. Ширина одной полосы равняется 3,75 метра, ширина разделительной полосы — шесть метров.

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У магистрали 325 искусственных сооружений, среди которых мосты, эстакады, путепроводы и скотопрогоны. Развязки спроектировали в основном по типу «клеверный лист», «труба» и «двойная труба».

Вдоль М11 предусмотрено снижение шума там, где магистраль проходит рядом с населенными пунктами и в природоохранных зонах. Там поставили шумозащитные экраны и зеленые насаждения.

На платных участках есть базовые станции операторов мобильной связи. А для водителей вдоль дороги расположат площадки, где можно отдохнуть и поесть. На каждых 80 километрах есть контейнерные АЗС — на экстренный случай.

Совсем скоро у автострады будет собственное имя. Его помогают выбрать россияне — Минтранс и «Автодор» в этом году объявили конкурс на лучшее название.

Правила проезда и способы оплаты

Скоростную магистраль используют по-разному. Одни водители добираются из одной точки во вторую, другие выезжают на платное шоссе, чтобы объехать сложные и нелюбимые участки. От этого зависит и цена, которую они платят.

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Въезжать на платный участок нужно через полосу Пункта выдачи билетов, то есть талонов, а выезжать — через полосу Пункта взимания платы. При въезде транспорт регистрируют в системе на въездном пункте. При этом за проезд водитель платит при выезде с платного участка.

Для легкового автомобиля цена проезда — 1,3-2 тысячи рублей, в зависимости от расстояния, дня недели и наличия транспондера. Грузовикам — дороже на тысячи рублей, автобусам — на две тысячи. Подробная схема платных участков М11 «Москва — Санкт-Петербург» опубликована на сайте «Автодора».