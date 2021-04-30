Свидетели защиты Ефремова, которые утверждали, что актер не был за рулем в момент аварии, отказываются признавать свою вину в лжесвидетельствовании. Они утверждают, что за удобную защите версию им никто не платил, а под присягой они говорили чистую правду. Однако бывшие следователи и физиономисты придерживаются иного мнения.

По делу об аварии с актером Михаилом Ефремовым трех человек обвиняют в даче ложных показаний. Все они выступали со стороны защиты и утверждали, что Михаил Ефремов не был за рулем автомобиля в тот роковой вечер. Фигурантами уголовных дел о лжесвидетельствовании стали Андрей Гаев, Александр Кобец и Теван Бадасян. Все они выступали в суде по ходатайству адвоката артиста Эльмана Пашаева.

Пресненский суд Москвы 30 апреля 2021 года признал Бадасяна виновным в даче ложных показаний. Ему назначили год исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в пользу государства, сообщили в пресс-службе суда. Вердикты по Александру Кобцу и Андрею Гаеву будут вынесены в ближайшее время. Для них прокурор также запрашивал исправительные работы и удержание 20% от заработной платы.

Свидетели подшофе

Александр Кобец утверждал, что он со своим приятелем Андреем Гаевым гулял в вечер аварии по Москве. Мужчины пили пиво, когда Кобец якобы услышал визг тормозов. Именно он, по его же словам, одним из первых оказался у машины Ефремова. Но актер якобы вышел не с водительского места, а с переднего пассажирского.

«За рулем сидел славянской внешности мужчина лет 38 с черными волосами. Он в нецензурной форме сказал мне уходить, если я не хочу проблем, и полез в карман жилетки. <…> В тот момент я не знал, кто такой Ефремов, и не понял, что это он. Но сейчас я узнаю его — он сидел там, в машине, на пассажирском сиденье. Его волосы тогда похожи были на волосы Аллы Пугачевой», — рассказывал он.

Позднее выяснилось, что Александр Кобец плохо видит: правый глаз у него слепой, а второй видит на «минус три». В день аварии он был без очков. Тем не менее Кобец утверждал, что может гарантировать: Ефремов выходил с пассажирского сидения.

Его товарищ Андрей Гаев тоже утверждал, что видел, как с пассажирского сидения выходил Михаил Ефремов. Актера он описал как пьяного или сонного — он якобы растирал шею. Кобец же намекал на то, что за Ефремовым в автомобиле был третий человек, который, вероятно, его душил. Гаев добавлял, что они с Александром Кобцом пили пиво в тот вечер.

Однако слова Гаева и Кобца не подтвердились материалами дела — их не было на записях с камер видеонаблюдения, а показания расходились как с протоколами полиции с места происшествия, так и со словами других свидетелей.

Третий свидетель, Теван Бадасян, в состоянии подпития не был, однако тоже утверждал, что Ефремова за рулем не было. Бадасян рассказывал, что незадолго до аварии видел, как «высокий человек в бейсболке», ростом «около двух метров» садился на заднее сидение джипа Ефремова в Плотниковом переулке.

Сам мужчина в это время якобы покупал сигареты. Адрес магазина он отказался назвать, так как там продукция якобы продается нелегально. Бадасян также не смог ответить на уточняющие вопросы защитников потерпевших о деталях увиденного.

Глаза выдают правду

В интервью изданию Life перед судом о даче ложных показаний Александр Кобец и Андрей Гаев еще раз заявили, что в их словах не было вранья. Однако специалисты не уверены в этом.

По просьбе «360» интервью оценил физиономист Светлана Филатова. По движению глаз Кобца эксперт предположила, что он говорит неправду как минимум в одной части своего повествования. Такой вывод она сделала из-за того, что при рассказе о своем плохом зрении и о произошедших событиях Кобец смотрел в разные стороны.

То есть там, где он рассказывает о своем зрении, это действительно воспоминания, а там, где он рассказывает историю — это просто история, которую он запомнил, он ее не прочувствовал. То, что человек в очках врет, — это 100% Светлана Филатова физиономист.

В интервью мужчины в очередной раз пересказывали свою версию произошедшего. По их словам, они гуляли «в сторону „Маяковской“» с пивом, когда услышали визг тормозов и побежали к месту аварии. Филатова уверена, что если бы Кобец и Гаев действительно были на месте аварии, вспоминали бы они не визг тормозов, а более мощный звук удара.

Сомнения в движениях

Физиономист добавила, что в интервью Life Гаев и Кобец много манипулировали информацией. Рассказывая о том, что камеры с места аварии ни разу не зафиксировали их, они только оправдывались, не пытаясь предоставить факты, которые могли бы доказать их слова.

«Они нацелены не на то, чтобы доказать, а на то, чтобы найти оправдания того, почему их нет на камерах. Если бы они действительно там находились, они бы какие-то детали показывали. Это не поведение человека, который хочет доказать свою правоту, которых там был, который действительно прав», — уверена Филатова.

Более того, эксперт заметила, что когда речь заходила о невиновности Гаева и Кобца, а также о доверии адвокату Михаила Ефремова, который и вызывал их в суд, оба выказывали сомнения своими движениями — например, пожимали плечами. Это, уверена Филатова, выдало в них тревогу.

В целом они очень испуганы и оправдываются — это главная линия поведения. Понятно, что они проиграли, сейчас он просто хотят свой проигрыш как можно дороже продать. У них нет уже речи о том, что они правы и точно что-то видели. Они просто ищут отговорки, чтобы меньше наказание получить Светлана Филатова физиономист.

Причины ложных показаний

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев с первого подозрения в адрес своих свидетелей начал оправдываться. Он уверял, что предупреждал Гаева, Кобца и Бадасяна в том, что дача ложных показаний карается по закону и лучше не свидетельствовать, если на 100% не уверен в своих словах.

Также он рассказывал, что к нему обращались люди, готовые за 100 тысяч рублей признаться: они были за рулем автомобиля Ефремова в момент аварии. Пашаев также уверял, что ничего не платил и трем оказавшимся под судом лжесвидетелям. Хотя Ефремов признавался, что за каждого из трех подставных свидетелей заплатил своему адвокату по 1,5 миллиона. При этом до адресатов дошло якобы только по 300 тысяч.

Адвокат, криминолог и бывший следователь уголовного розыска Игорь Маркелов объяснил «360», что причин врать на суде в пользу обвиняемого может быть несколько. Например, симпатия к подсудимому или объективная ошибка.

«Они могут не врать, а объективно ошибаться, потому что, допустим, в сумерках или в темное время суток восприятие тех или иных событий, видимость того или иного человека очень субъективна, особенно когда раньше его вживую не видел», — уверен он.

Однако наиболее вероятным и частым мотивом становится получение финансовой выгоды, рассказал «360» адвокат и бывший следователь Алексей Буканев.

Когда появляются свидетели, которые абсолютно не имеют отношения к обвиняемому, скорее всего, это подкуп Алексей Букнев адвокат, бывший следователь.

«Если бы это были какие-то родственники или люди, которые с ним в машине были, то можно было бы говорить, что они делают это с целью защиты Ефремова. Но когда появляются какие-то лица с улицы, я могу предположить, что материальная заинтересованность», — добавил бывший следователь.

Он допустил, что мотивом для лжесвидетельствования могло стать получение известности. Ведь дело Ефремова очень много и подробно разбирали на телевидении, радио и в печатных СМИ. Однако Маркелов добавил, что адвокаты на подлог доказательств и привлечение подставных свидетелей обычно не идут, так как это может им слишком дорого обойтись.