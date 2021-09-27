Лжеиндиана Джонс против мормонов. Как американец обманул самую предприимчивую церковь США на сотни тысяч долларов

Американец Марк Хоффман решил облапошить самую предприимчивую церковь. Зарабатывал на ней мошенничеством и убивал последователей. Жертвой стали мормоны, или Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. Хоффмана называли Индианой Джонсом, потому что тот разыскивал артефакты и мормонские ценности.

Хоффман спекулировал на страсти адептов церкви к кладам, ценностям и старинным документам — это отличительная особенность мормонов. Религия зародилась в XIX веке, ее последователи считают себя христианами и верят, что после воскрешения Христос вернется именно в США. По легенде, основатель мормонизма фермер Джозеф Смит нашел золотые слитки со священным текстом, на которые указал ему ангел. Отсюда и берет свое начало почитание кладов.

Любовь к золоту проявлялась еще и в том, что прихожане обязаны жертвовать предприимчивой церкви 10% от своего дохода. Из интересных особенностей — прихожанам нельзя пить алкоголь, а также чай и кофе. Зато можно иметь много жен.

Находки, потрясшие мормонский мир

В 1980-е Хоффман потряс мормонский мир своими находками. Сначала купил старую библию, где обнаружился спрятанный древний манускрипт, подтверждающий что золотые листы из легенды, действительно существовали. За это американцу заплатили 20 тысяч долларов. Воодушевившись, он отправился по стране в поисках артефактов.

Источник фото: Netflix Brasil / youtube

Источники Хоффман держал в тайне, но то и дело приносил редчайшие документы и богател, продавая добытое мормонам. Эксперты проверяли все вдоль и поперек, каждый раз убеждаясь в подлинности находок.

Вскоре Хоффман сообщил, что нашел самую большую коллекцию мормонских писем, но за нее просят 185 тысяч долларов. Ему одолжили деньги, но сделка все никак не могла состояться.

Посредник Стивен Кристенсен начал подозревать Хоффмана в мошенничестве, пригрозив полицией. Но вскоре получил посылку — лично в руки. Через несколько секунд после получения посылка взорвалась. В результате Кристенсен погиб.

В этот же день прогремел второй взрыв. В этом случае посылку доставили шерифу, начальнику погибшего посредника, но смертельную коробку приняла жена, которая, как и первая жертва, погибла.

На этом взрывы не закончились. Третий взрыв произошел в машине Хоффмана, которого уже подозревали. Сам он остался жив, но получил ранения.

Источник фото: Netflix Brasil / youtube

И тут экспертам улыбнулась удача, Хоффмана ловят на подделке. В старинном мормонском письме не было ни одного христианского термина — несостыковка. Да и чернила потрескались, хотя на подлинных архивных мормонских письмах такого не было. Бумагу искусственно состарили, что иссушило чернила.

«Идеальные подделки»

Хоффман сходу во всем признался. Оказывается, идеальным подделкам он научился уже к 14 годам, а мормонов он презирал. Дело в том, что его родители свято верили в учение. Сын же внимательно изучил вопрос в библиотеках и для себя решил, что основатель мормонизма Джозеф Смит — шарлатан.

«Вся история Церкви Иисуса Христа святых последних дней, она построена на подлогах, и если не на фальсификациях, то вольной трактовке документов и фактов. Можно отметить, что само их появление и обоснование имеет исключительно литературный характер», — рассказал историк, религиовед Николай Сапелкин.

Хоффман сам сочинял документы и состаривал их пылесосом: всасывал чернила с лицевой стороны на обратную, а потом пропускал ток через банку с водой и солью.

Мошенник жил припеваючи, развлекаясь в ресторанах, ни в чем себе не отказывая. Но аппетиты его тоже росли, и вот он решил сорвать поистине большой куш. И когда понял, что не успевает, а мормоны вот-вот обратятся в полицию, решил все «исправить» бомбами.

Netflix выпустил о Марке Уильяме Хофманне мини-сериал.