Бывшего рэпера задержали за терроризм. Его считают одним из самых опасных боевиков Европы

Арест рэпера

29-летний Абдель-Маджед Абдель Бари, он же Лирик Джинн или Джинни, один из наиболее разыскиваемых боевиков в Европе. Британские спецслужбы и другие источники подтвердили его личность через несколько часов после того, как испанские правоохранители заявили о задержании нескольких мужчин в одной из квартир в Альмерии — городе на юго-востоке Испании.

По словам одного источника, Бари арестовали вскоре после прибытия в Испанию из Алжира. Однако пока это не подтвержденная информация. Испанские полицейские тем временем опубликовали видео операции, на котором видно, как правоохранители выводят из дома троих мужчин с закрытыми лицами.

Дурная слава и поиски

Отца Бари осудили за взрывы в посольстве США в Кении и Танзании, в результате которых погибли 213 человек. Джинни же делал карьеру рэпера в Лондоне. Он выступал с группой под названием Black Triangle. Однако позже он глубоко ушел в свою веру, осудил прежнюю жизнь и друзей. Бари бросил музыку, покинул семью, оставив пятерых братьев и сестер, в июле 2013 года.

С того года он стал активным сторонником ИГ*. В 2013–2015 годах он позировал с отрубленной головой и часто угрожал Западу в социальных сетях. Ходили слухи, что он мог быть боевиком по прозвищу Джихади Джон, который на камеру обезглавил нескольких западных заложников. Однако позже выяснилось, что этим человеком был Мохаммед Эмвази. Он был одним из трех британских джихадистов, именующих себя Beatles. Эмвази называл себя Джоном (по аналогии с Джоном Ленноном), в то время как двое его соратников были Полом (Пол Маккартни) и Ринго (Ринго Старр).

Бари знал их всех через исламские круги западного Лондона, но он, как полагают в полиции, тесно с ними не сотрудничал. Джинни исчез из поля зрения правоохранителей на несколько лет. Турецкая полиция, которую британские чиновники попросили подключиться к поискам Бари, заявила, что потеряла его след в конце 2015 года. Предполагали даже, что его убили.

Личности других арестованных мужчин пока не удалось установить, как сообщили в полиции.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в России.