  • Москва проводила Лужкова в последний путь. Проститься с экс-мэром пришли звезды и политики

    12 декабря 2019, 15:14

    Наза Салех Захи

    Российская столица простилась со своим вторым мэром Юрием Лужковым. Он умер 10 декабря на 84-м году жизни. Траурное мероприятие состоялось в храме Христа Спасителя в Москве. О том, как проходила церемония, — в материале «360».
    Москва проводила Лужкова в последний путь. Проститься с экс-мэром пришли звезды и политики

    Люди начали собираться около храма примерно в 07:00. Спустя два часа туда приехала вдова Лужкова Елена Батурина вместе с дочками.

    Москва проводила Лужкова в последний путь. Проститься с экс-мэром пришли звезды и политики | Изображение 1
    Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина. Источник фото: РИА «Новости»

    Батурина принимала соболезнования как от простых людей, так и от всеми известных личностей. Одним из первых на прощании появился ректор МГУ Виктор Садовничий.

    «Дорогие друзья, мы пришли попрощаться с великим человеком, чье имя стало символом трудной эпохи. В такие времена появляются трудяги, которые спасают родину. Юрий Михайлович был таким», — обратился к присутствующим Садовничий.

    Москва проводила Лужкова в последний путь. Проститься с экс-мэром пришли звезды и политики | Изображение 2
    Виктор Садовничий. Источник фото: РИА «Новости»

    Он напомнил, что Лужков многое сделал для МГУ. По словам ректора, в последние годы бывший градоначальник много занимался наукой.

    «Дорогой Юрий Михайлович, я благодарю вас за ваш вклад в развитие страны, Москвы и моего родного университета. Я всегда буду помнить великого человека Юрия Лужкова», — закончил Садовничий.

    На прощание приехали министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Сбербанка Герман Греф.

    Москва проводила Лужкова в последний путь. Проститься с экс-мэром пришли звезды и политики | Изображение 3
    Мэр Москвы Сергей Собянин. Источник фото: РИА «Новости»

    Певица Надежда Бабкина поблагодарила Юрия Лужкова за помощь в создании театра «Русской песни».

    «Огромное вам спасибо, Юрий Михайлович. Я вам благодарна за театр, который вы построили в центре Москвы», — сказала она.

    Все присутствующие отметили, что гроб с телом Лужкова был закрытым.

    Москва проводила Лужкова в последний путь. Проститься с экс-мэром пришли звезды и политики | Изображение 4
    Источник фото: РИА «Новости»

    Около 11:00 началось отпевание. Службу проводил патриарх Кирилл.

    Мы провожаем в последний путь выдающегося деятеля конца ХХ и начала XXI века. Сегодня о нем говорят много, отмечая активность, с которой он решал проблемы огромного города. А я хотел бы отметить его особые человеческие качества. Мне приходилось с ним общаться в разной обстановке, и я поражался не только широте ума. Он действительно был творческим человеком и собеседником

    патриарх Кирилл.
    Москва проводила Лужкова в последний путь. Проститься с экс-мэром пришли звезды и политики | Изображение 5
    Источник фото: РИА «Новости»

    Патриарх напомнил, что именно благодаря экс-мэру удалось воссоздать храм Христа Спасителя. Также Лужков занимался восстановлением Казанского храма, Иверской часовни.

    «Вечная память выдающемуся мэру первопрестольного града!» — сказал патриарх Кирилл.

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    На прощании появились бывший пресс-секретарь Лужкова Сергей Цой вместе с супругой — певицей Анитой Цой. Также проводить в последний путь бывшего градоначальника пришли Геннадий Зюганов, Константин Эрнст, Валерий Меладзе, Геннадий Хазанов, Олег Газманов.

    Почти к концу церемонии приехал президент России Владимир Путин. Он не стал произносить речь и сел возле Елены Батуриной, которой лично принес свои соболезнования. Вскоре президент уехал.

    Владимир Путин и Елена Батурина. Источник фото: РИА «Новости»

    После 13:00 церемония завершилась. Гроб вынесли на улицу, чтобы перевезти на Новодевичье кладбище. Там бывшего мэра Москвы похоронят.

    Юрий Лужков умер на 84-м году жизни в Мюнхене. Ему проводили операцию на сердце в местной клинике. Лужков возглавлял Москву с 1992 по 2010 год.