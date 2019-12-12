Москва проводила Лужкова в последний путь. Проститься с экс-мэром пришли звезды и политики

Российская столица простилась со своим вторым мэром Юрием Лужковым. Он умер 10 декабря на 84-м году жизни. Траурное мероприятие состоялось в храме Христа Спасителя в Москве. О том, как проходила церемония, — в материале «360».

Люди начали собираться около храма примерно в 07:00. Спустя два часа туда приехала вдова Лужкова Елена Батурина вместе с дочками.

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина. Источник фото: РИА «Новости»

Батурина принимала соболезнования как от простых людей, так и от всеми известных личностей. Одним из первых на прощании появился ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Дорогие друзья, мы пришли попрощаться с великим человеком, чье имя стало символом трудной эпохи. В такие времена появляются трудяги, которые спасают родину. Юрий Михайлович был таким», — обратился к присутствующим Садовничий.

Виктор Садовничий. Источник фото: РИА «Новости»

Он напомнил, что Лужков многое сделал для МГУ. По словам ректора, в последние годы бывший градоначальник много занимался наукой.

«Дорогой Юрий Михайлович, я благодарю вас за ваш вклад в развитие страны, Москвы и моего родного университета. Я всегда буду помнить великого человека Юрия Лужкова», — закончил Садовничий.

На прощание приехали министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Сбербанка Герман Греф.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Источник фото: РИА «Новости»

Певица Надежда Бабкина поблагодарила Юрия Лужкова за помощь в создании театра «Русской песни».

«Огромное вам спасибо, Юрий Михайлович. Я вам благодарна за театр, который вы построили в центре Москвы», — сказала она.

Все присутствующие отметили, что гроб с телом Лужкова был закрытым.

Источник фото: РИА «Новости»

Около 11:00 началось отпевание. Службу проводил патриарх Кирилл.

Мы провожаем в последний путь выдающегося деятеля конца ХХ и начала XXI века. Сегодня о нем говорят много, отмечая активность, с которой он решал проблемы огромного города. А я хотел бы отметить его особые человеческие качества. Мне приходилось с ним общаться в разной обстановке, и я поражался не только широте ума. Он действительно был творческим человеком и собеседником патриарх Кирилл.

Источник фото: РИА «Новости»

Патриарх напомнил, что именно благодаря экс-мэру удалось воссоздать храм Христа Спасителя. Также Лужков занимался восстановлением Казанского храма, Иверской часовни.

«Вечная память выдающемуся мэру первопрестольного града!» — сказал патриарх Кирилл.

На прощании появились бывший пресс-секретарь Лужкова Сергей Цой вместе с супругой — певицей Анитой Цой. Также проводить в последний путь бывшего градоначальника пришли Геннадий Зюганов, Константин Эрнст, Валерий Меладзе, Геннадий Хазанов, Олег Газманов.

Почти к концу церемонии приехал президент России Владимир Путин. Он не стал произносить речь и сел возле Елены Батуриной, которой лично принес свои соболезнования. Вскоре президент уехал.

Владимир Путин и Елена Батурина. Источник фото: РИА «Новости»

После 13:00 церемония завершилась. Гроб вынесли на улицу, чтобы перевезти на Новодевичье кладбище. Там бывшего мэра Москвы похоронят.

Юрий Лужков умер на 84-м году жизни в Мюнхене. Ему проводили операцию на сердце в местной клинике. Лужков возглавлял Москву с 1992 по 2010 год.