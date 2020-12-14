Луна закроет Солнце последний раз в году. В следующем затмений будет непривычно мало

Вечером в понедельник произойдет полное солнечное затмение, которое можно будет посмотреть онлайн. Во время эфира астроном объяснит россиянам, как работают такие явления. Это последнее солнечное затмение в 2020 году — в 2021-м их будет два.

Вечернее затмение

Вечером 14 декабря произойдет солнечное затмение — момент, когда Луна полностью закрывает собой солнечный диск. Явление наблюдается, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну прямую и возникает впечатление, что спутник нашей планеты затмевает собой звезду.

Его полная фаза пройдет узкой полосой по территории Чили и Аргентины. Затмение достигнет своего максимума и продержится на этой планке две минуты и 10 секунд.

Процесс затмения выглядит так: 14 декабря 2020 года расстояние от Земли до Луны составляет более 364 тысяч километров, а средняя длина лунной тени — 373,3 тысячи километров (на Земле только 90 километров). Видимый диаметр Луны в 1,02 раза больше диаметра солнечного диска, а значит, Луна полностью закроет Солнце.

При полном солнечном затмении видны солнечная корона, звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца. Кроме того, в ночь на 14 декабря придется пик метеорного потока Геминиды. Наблюдать за ним можно будет с 02:00 до 04:00.

Так как россияне не смогут увидеть солнечное затмение, оно будет транслироваться на YouTube-канале Московского планетария (а также в «ВКонтакте» и Facebook). Эфир начнется в 17:25.

Комментировать трансляцию будет астроном Олег Угольников. Он расскажет, почему происходят такие явления и как они различаются. Также специалист объяснит, как правильно наблюдать за затмениями в тех случаях, когда они заметны на территории России. Тем более что одно из двух явлений в 2021 году получится увидеть и россиянам.

Солнечные затмения в 2021 году

По астрономическому календарю в следующем году произойдут два солнечных и два лунных затмения.

Июнь 2021-го

Первое солнечное затмение состоится 10 июня, оно будет кольцеобразным — это значит, что Луна не полностью закроет солнце, оставив светящееся кольцо. Его можно будет наблюдать на севере Канады, в Гренландии и на Дальнем Востоке. Лучше всего явление рассмотрят жители некоторых российских городов, таких как Чокурдах, Белая Гора, Среднеколымск и Зырянка, канадских Икалуит и Алерт, а также гренландского Каанаака.

Событие, которое ожидается 10 июня, считается затмением через сарос (интервал времени из 223 месяцев, по прошествии которого затмения Луны и Солнца повторяются в прежнем порядке). Это явление — повторение солнечного затмения 31 мая 2003 года, полоса которого проходила по Гренландии, а частные (когда Луна скрывает только часть Солнца) были видны почти на всей территории бывшего СССР. Следующее подобное событие произойдет только 21 июня 2039 года.

Затмение 10 июня (кольцеобразное или частное) будет видно в 60 странах и зависимых территориях.

Кольцеобразное солнечное затмение / Источник фото: Pixabay

Частное затмение увидят, например, жители Европы (кроме юга Италии, Балканского полуострова и южных районов Румынии), стран бывшего СССР (кроме южных районов Молдавии, Украины, Средней Азии). Жители Крыма, Кавказа, Приморского края, Камчатки затмение не увидят.

Декабрь 2021-го

Второе солнечное затмение будет полным. Оно ожидается 4 декабря 2021 года. Максимальную фазу явления большинство жителей Земли не увидят. Ведь это затмение лучше всего можно рассмотреть в Антарктиде.

Событие 4 декабря — повторение затмения, которое было 23 ноября 2003 года. Следующий раз оно произойдет 15 декабря 2039 года.

Частные фазы пройдут по всей Антарктиде, на юге Африки, на крайнем юго-востоке Австралии (штат Виктория и остров Тасмания), а также в южных районах акваторий Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Лунные затмения в 2021 году

В 2021 году ожидаются два лунных затмения. Первое состоится 26 мая — оно будет полным. Понаблюдать за явлением можно будет в 17:14 в Австралии и Тихом океане, Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

Второе произойдет 19 ноября, но будет частным. Увидеть его можно в тех же районах, где и первое, — в Австралии и Тихом океане, Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

На территории России в обоих случаях будет светлое время суток, то есть увидеть зрелище во всей красе не получится.

В 2020 году Земля испытала на себе шесть затмений. Норма в год — четыре. Астролог рассказал «360», что чем больше таких явлений, тем больше негативных событий происходит в течение года.