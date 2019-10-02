Маленькая американка Луна Феннер прилетела в Краснодар. Только в России девочке пообещали вылечить черное родимое пятно на лице. Оно — причина насмешек и угроза рака кожи одновременно. Мама девочки по просьбе «360» рассказала, как живется американцам на Кубани.

Рассказывает Кэрол Феннер,

мама Луны

Когда начнется лечение

Операции пока не было. У нас было много проверок, тестов. Мы уже сдали кровь и так далее. Я привезла с собой анализы из США. Врач осмотрел Луну. Мы пока не знаем, когда будет первая операция. Но это будет довольно скоро, в ближайшее время.

Сейчас Луна чувствует себя хорошо, здорова. В первые дни она немножко приболела, поэтому ей нужно было принять лекарства. Но теперь ей уже лучше благодаря смене погоды.

Врач-онколог Павел Попов с Луной и Кэрол Феннер - Instagram/luna.love.hope

Сколько проведут в России

Мы должны будем остаться в России на год-полтора из-за операций. По условиям визы я должна возвращаться каждые три месяца в Штаты, но в самолетах и аэропортах очень много микробов. Думаю, постараюсь продлить визу и остаться тут подольше.

Луну я могу оставить на это время в России, то есть полететь в США, оставить ребенка в РФ и потом уже вернуться к ней. Но отец малышки остался в США, во Флориде. Он каждый день плачет: не может прилететь к нам, потому что работает, помогает оплачивать нам счета. Возможно, мне придется взять Луну с собой хотя бы раз, чтобы они увиделись.

Про жизнь в Краснодаре

Здесь никто не говорит по-английски. Но нам помогают. Например, у меня есть переводчик, который помогает в общении с доктором, клиникой и репортерами. Покупки и прочее я делаю сама.

А еще здесь немного холодно. Во Флориде всегда тепло. Но в разнице погоды нет ничего страшного, все хорошо. Я взяла с собой зимнюю одежду, потому что я знала, что в России будет холодно.

Источник фото: личный архив Кэрол Феннер

Я думала, что в России будет дешевле, но это не так дешево. Цены на еду, в принципе, одинаковые, но нам надо еще платить за квартиру, лекарства и так далее. Мы сняли квартиру на несколько месяцев.

О, и еда очень разная. Я скучаю по кофе! Кофе тут ужасный. А я бразильянка, и мне нужен кофе. Это худшая часть. Готовлю я дома, покупаю курицу и продукты, которые я готовила дома. Фрукты тут потрясающие!

Кто такая Луна

В США шестимесячную Луну Феннер называли монстром из-за большого черного родимого пятна на лице. Девочку дразнили и не давали покоя даже в церкви.

Помимо психологической травмы, образование может перерасти в рак кожи. Такие прогнозы заставили маму малышки обратиться к медикам. Но американские врачи развели руками. По их словам, Луне предстояло перенести 80 дорогостоящих операций. При этом результат мог быть далек от идеала.

Тогда с Кэрол Феннер связался российский медик. Врач-онколог, руководитель Краснодарской специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Павел Попов предложил вылечить Луну за шесть-восемь операций. В успехе он уверен.