«Луна урожая» засияла. Почему закат над Англией стал кровавым

Жители Англии стали свидетелями потрясающе красивого явления: в полнолуние во время заката Луна окрасилась в яркие необычные цвета. Англичане включили фотоаппараты и камеры смартфонов, стали делиться впечатляющими снимками. Многие задались вопросом, от чего зависит красота явления и почему так называемая «Луна урожая» засияла красками именно в сентябре.

Сентябрьское полнолуние

«Луной урожая» называют полнолуние, которое наиболее близко к осеннему равноденствию. Сам термин появился еще в 1706 году. Явление называли еще «Фруктовой луной»: в этом месяце дозревают последние яблоки и виноград.

Именно на текущей неделе Луна выглядела особенно красивой. Британские эксперты дали ответ на вопрос, что привело такому явлению. Они сказали, что яркость заката зависит от облаков, температуры и наклона Земли. Именно осенью, в более холодные месяцы, все эти показатели приходят к тем значениям, которые визуально усиливают красоту небесного явления. Особенно яркий закат «раскрасил» Луну и заставил ее играть разными цветами.

Метеорологи считают, что лучше всего наблюдать закат в облаках, которые находятся не очень близко к земной поверхности. Нужно, чтобы лучи могли преломляться под определенным углом. Чем больше таких отдаленных от Земли облаков, тем ярче видны лучи заходящего Солнца.

Красота захода Солнца

Более подробно об эффекте преломления лучей рассказала «360» климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Александровна Зайцева. Она не согласна с бытующим в народе мнением, что сама по себе холодная погода влияет на красоту заката. Эксперт отметила, что дело совсем в другом.

Визуальный эффект от заката по своему происхождению похож на радугу. Радуга возникает от того, что солнечные лучи преломляются в каплях дождя. То же самое и с лучами при заходе Солнца. Но преломляются они не в воде, а в частицах пыли.

На первый взгляд кажется, что чем чище воздух, тем ярче должен быть закат. Нина Зайцева уточнила, что на самом деле все наоборот: в атмосфере без пыли заход Солнца выглядит достаточно тускло. Наоборот, чем больше в воздухе пылевых частиц, тем сильнее преломляются лучи, и закат «расцветает». Поэтому самые потрясающие вечера можно увидеть в пустыне.

Где самые красивые закаты

Все зависит и от того места, где наблюдают за закатом. На Экваторе лучи падают перпендикулярно земной поверхности, и солнце садится очень быстро. Оно просто закатывается, и скоро наступает тьма. Как будто задергивается штора. Россияне могут столкнуться с чем-то подобным на юге страны, где буквально за десять минут после солнечного дня наступает темная ночь.

Но чем дальше на север, тем больше наклон лучей. Нина Зайцева отметила, что тем красивее бывают именно северные закаты. При этом в море, по ее словам, наблюдать особо нечего. Над морской водой заходы Солнца обычно достаточно тусклые, они не настолько впечатляют.