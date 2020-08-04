Лукашенко обратился к белорусам перед выборами. В его речи было много про Россию

В первый день досрочных президентских выборов действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко выступил с обращением к Национальному собранию и белорусскому народу. «360» собрал главные тезисы речи политика.

Верный союзник России

В самом начале своего полуторачасового обращения к Национальному собранию и белорусскому народу Александр Лукашенко заявил, что сегодня жизненно важно сохранять государство сильным.

В схватку за исполнение главенствующей роли на мировой арене, по словам президента Белоруссии, вслед за США и Китаем вступили Россия и ЕС. Белоруссия тем временем остается единственным «островком стабильности» в Европе.

Россия боится нас потерять, потому что кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников Александр Лукашенко президент Белоруссии.

При этом утром 4 августа Лукашенко подписал указ о срочной мобилизации армии — с августа по ноябрь в республике на военную службу призовут всех мужчин от 18 до 27 лет, не имеющих действующей отсрочки.

В СМИ появились сообщения о том, что белорусы стягивают военные силы к российской границе. В республике это объяснили грядущими сборами, которые начнутся спустя два дня после основного дня голосования, назначенного на 9 августа.

О задержанных россиянах

Лукашенко высказался и о громком деле с «боевиками». В ночь на 29 июля в Белоруссии задержали 33 россиян, которых назвали предполагаемыми террористами и членами ЧВК «Вагнер». Они якобы были посланы в республику для того, чтобы устроить там второй «Майдан». В России свою причастность опровергли.

Тем не менее в своем послании к народу Лукашенко назвал «враньем» и «легендой» заявления о том, что задержанные россияне транзитом летели в Стамбул.

«Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Белоруссию. Команда была ждать. Билеты на Стамбул — это все вранье. Чего в Африку лететь через Белоруссию?» — уверен Лукашенко.

Также президент объявил, что ему известно еще об одном отряде, якобы «переброшенном на юг» из России для дестабилизации ситуации в республике. Он добавил, что если ситуация в Белоруссии обострится, «до Владивостока будет тяжело».

Политические дрязги

Президент отметил, что Белоруссия потеряла порядка 1,5 миллиарда (45 миллиардов российских рублей) «из-за нефтяных разборок с Россией». В будущем Лукашенко планирует изменить экономическую политику страны и к 2025 году изменить схему поставок газа и нефти, чтобы не зависеть от нескольких стран.

Также обратился Лукашенко и к оппозиции, которая активно борется за проведение честных выборов. Одним из требований оппозиционеров является возвращение к Конституции 1994 года, но Лукашенко твердо заявил, что этого не будет. Аргументировал он свою позицию рассказами об ужасах «лихих 90-х».

Не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим эту ситуацию и сделаем так, как нужно белорусскому народу Александр Лукашенко.

При этом он уверил, что «красть голоса» на предстоящих выборах никто не собирается. Обращаясь к белорусской молодежи, лидер республики отметил, что нужно сохранить мир и порядок в стране, а выражать недовольство стоит не на площадях, а законным путем. В связи с этим президент, как и говорится в его предвыборной программе, предложил внести изменения в Конституцию — разработать их должен будет нынешний парламент.

Старшее же поколение Лукашенко призвал тщательнее следить за молодежью, чтобы «удержать их от необдуманных поступков». Тогда, по мнению президента, у «кукловодов», желающих развалить страну, ничего не выйдет.