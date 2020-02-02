Ищет нового хозяина и теряет Россию. Встречу Лукашенко с Помпео оценили в Москве

«Таким поведением Лукашенко активно выторговывает себе преференции, в частности, по закупочным ценам. Преференции именно в смысле экономики. Но я хочу обратить внимание на вчерашнее заявление президента, что Белоруссия — это миролюбивая страна, в которой живет миролюбивый народ. И, мол, это миролюбие идет еще со времен окончания Второй мировой и Великой Отечественной войны, где Белоруссия и американцы были союзниками. То есть они выступали единым фронтом против фашизма», — объяснила «360» политолог Наталия Елисеева.

Заявление, что Белоруссия с Америкой были союзниками — конечно, интересное, заметила эксперт. Тем самым Лукашенко говорит по факту, что Белоруссия готова поддержать США во всем, в том числе и в их исторической позиции. США, как мы знаем, говорят, что это они выиграли Вторую мировую войну, а Советский Союз в данном контексте упоминается только вскользь. А Лукашенко фактически заявляет, что Минск согласен с этой позицией США и готов ее поддержать.

«Лукашенко себя продает. То есть дело даже не в нефти, с которой можно будет при желании провернуть многоходовочку, например, Россия будет продавать нефть американцам, а те будут торговать по завышенной цене с Лукашенко. Этот вариант спокойно можно рассматривать. Но Лукашенко пытается усидеть даже не на двух, а на трех стульях. Правда, он не понимает, что рано или поздно все стулья под ним обвалятся. Сейчас стул под названием „Россия“ активно под ним качается. Проблема в том, что если стул сломается, то все: нового стула уже быть не может», — добавила политолог.

Россия потеряла Украину. В Москве не то чтобы с этим смирились, скорее приняли и стали наблюдать, как Украина сама выпутывается. Если сломается и уйдет в свободное плавание еще и Лукашенко, если Минск себя так же поведет — а он сейчас делает все, чтобы Россия от него отвернулась, — понадобится очень долгое время для восстановления взаимоотношений. Россия подобного предательства от Лукашенко, который по факту обязан своим нахождением у власти именно России, считает политолог, не потерпит.

«Даже если мы говорим, что он пытается таким образом выторговать себе какие-то преференции и полную независимость, то по факту он просто ищет себе нового хозяина. То есть он откровенно продается американцам. И все заявления Лукашенко, что Помпео — это архитектор, с точки зрения дипломатии и международных отношений просто смешны. Это слышать даже мерзко, потому что Лукашенко позиционирует себя как глава суверенного государства и при этом он делает такие заявления. Ну, о каком суверенитете мы тогда можем говорить?» — добавила Елисеева.

Лукашенко сейчас всеми силами отворачивает от себя Россию. Но, к сожалению, цена этого отворота от России будет катастрофической.

«Постройка союзного государства осуществляется с большим трудом, и в основном из-за Белоруссии. Минск постоянно вносит какие-то корректировки. Это говорит о том, что Белоруссия не сильно-то и стремится в Союзное государство, а Россия в данном случае особо сильно и не давит», — продолжила эксперт.

В случае Союзного государства Москва выступает в роли наблюдателя — как же официальный Минск будет себя вести. Объединение двух государств было бы правильным с точки зрения противостояния другим империям: по факту Россия предлагает построить именно империю, на равных, в партнерских взаимоотношениях с Белоруссией. Никто больше таких взаимоотношений Белоруссии не предложит.

«Америке не нужны партнеры, ей нужны только вассалы. Лукашенко думает, что он это условие сможет обойти. Нет, не сможет. Соответственно, если Лукашенко принимает предложение Помпео — он теряет Россию. Рано или поздно терпение России лопнет. Вот что тогда будет делать Лукашенко — вопрос очень хороший. Защищать его, когда он плюет в лицо России, было бы несколько странно», — заключила Елисеева.