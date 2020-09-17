Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин снова попал в неприятную ситуацию. На отдыхе в Турции 250-килограммовый музыкант по ошибке прыгнул в детский бассейн и сломал дно. Теперь владельцы отеля требуют от него компенсацию. Это не первый случай, когда молодого человека подводит его вес.

Пробитое дно

Никас Сафронов рассказал, что его сын Лука Затравкин стал заложником турецкого отеля. С него требуют компенсацию в 19 тысяч долларов за пробитое дно детского бассейна. При этом сам он тоже пострадал. В результате прыжка он разбил себе ноги и правую руку. По словам художника, все это сын рассказал ему во время звонка, когда просил одолжить денег.

«В помощи я ему отказал. <…> Вы не подумайте, что мне жалко денег. Я рассуждаю так: если Лука нашел деньги поехать в Турцию и жить в таком роскошном отеле, то как-нибудь найдет средства вернуться обратно», — заявил Сафронов.

Сам Лука на своей странице в Instagram написал, что никто из отеля не брал его в заложники, более того, ему простили поврежденный бассейн и разбитую тарелку.

«Никто меня в плену не держит, да и кому под силу удержать такую масштабную позитивную энергию. Все хорошо, все в порядке. Оказывается, я ничего не должен ни за тарелку, ни за поврежденное дно бассейна», — написал он.

При этом он отметил, что в отеле к нему все относились замечательно и он бы с удовольствием сдался бы в плен, чтобы провести еще немного времени в этом месте.

Проблемы лишнего веса

Лука Затравкин много раз попадал в неприятные ситуации, связанные с его лишним весом. Но, благодаря своему характеру, он принимает каждый раз их достаточно спокойно. Самым громким стало происшествие в самолете в прошлом году.

Во время полета из Казани Лука не смог встать с вакуумного унитаза. Большой объем тела полностью перекрыл доступ к воздуху, поэтому из-за смыва его засосало внутрь.

Сам Лука рассказал, что сначала пытался выбраться самостоятельно, но так как помещение туалета маленькое, сделать этого не смог.

Это был не первый случай, когда Лука Затравкин попал в неприятную ситуацию. Во время отдыха в Таиланде он упал с лестницы. «Не все гладко в раю», — так он прокомментировал свое падение.

Медики осмотрели 240-килограммового пациента и заключили, что пока рентген Луке Затравкину не нужен. Кроме того, чтобы провести более тщательный осмотр, сыну Сафронова надо ехать на другой остров. Музыкант пообещал поклонникам, что выдержит испытания.

При этом еще зимой Лука заявил, что не намерен худеть. Он отметил, что его вес его полностью устраивает и он сторонник бодипозитива.

«Худеть не собираюсь, по крайней мере, пока. Хочу просто наслаждаться жизнью, никому при этом не мешая своими габаритами!» — заявил Лука Сафронов.

Его отношение к похудению изменил случай, произошедший летом 2020 года. Все произошло в одном из отелей, куда он привел свою девушку. Паре дали двухместный, поэтому они сдвинули кровати.

В самый разгар секса девушка начала сильно кричать. Из-за поступательных движений кровати разошлись и партнерша музыканта провалилась в образовавшуюся дыру. Молодой человек этого даже не заметил из-за своего веса.

Худое прошлое

Никас Сафронов много лет борется за то, чтобы сын занялся своим здоровьем и начал худеть. Он признавался, что мальчик родился крупным и в 18 лет Лука весил более 160 килограммов. Несколько лет назад пианист действительно сильно похудел, благодаря спорту и диетам. Если посмотреть на его фотографии в Facebook восьмилетней давности, то его с трудом можно узнать.

Источник фото: facebook.com/luka.zatravkin/

Но сам Лука говорит, что был несчастен в то время. Так как постоянный контроль мешал ему просто радоваться жизни.

«Я очень много страдал, я во всем себе отказывал. Я постоянно парился о том, как я выгляжу, что со мной происходит, где я нахожусь, как я буду смотреться», — рассказал он.

Лука Затравкин заявил, что просто перестал переживать и следовать навязанным модными журналами стереотипам. Своим примером он решил показать, что можно жить с любым весом.