Лучший загар и яркие впечатления не только за границей. Топ-5 мест для отдыха в России по версии туроператоров

Для многих россиян лето — это жаркое солнце, соленые волны, свежий бриз и мягкий песочек. Но что делать, если на заграничные пляжи пока нельзя, а ехать на Черное море не хочется? Рассказываем о лучших альтернативных местах для отдыха в России с купанием.

Подмосковная Истра

Любители активного отдыха, несомненно, получат удовольствие от отдыха в Истринском районе Подмосковья. Можно отправиться в лодочный тур на каяках, байдарках и даже каноэ. Или заняться вейкбордингом или вейксерфингом, освоить акваскиппер. Как вариант — просто поболтаться по волнам на ватрушке. В некоторых клубах аренда костюмов и досок предоставляется бесплатно. В зависимости от типа катера час аренды в будни обойдется в 3,6–5,5 тысячи рублей, в выходные дни — от четырех до шести тысяч рублей.

Самые популярные места посещения туристов — Воскресенский Новоиерусалимский мужской ставропигиальный монастырь и другие церкви и храмы, один из старейших подмосковных музеев «Новый Иерусалим», мистический Высоковольтный НИЦ, Гефсиманский сад и Центральный рынок.

Комфортный отдых семье из двух взрослых и двух детей до 12 лет обойдется минимум в восемь тысяч рублей в сутки, на две недели — в 110–115 тысяч рублей, рассказали «360» в пресс-службе туроператора «Алеан». В эту сумму включены трехразовое питание, посещение бассейнов и анимация.

Калининградская область

22–24 июня в области отменят обязательную обсервацию. Регион — кладезь достопримечательностей на любой вкус: старинный Кафедральный собор с могилой Иммануила Канта, размещенный в крепостной башне «Дона» Музей янтаря, аутентичный ресторан в соседней башне «Врангель». Любители военной истории оценят многочисленные фортификационные и укрепительные сооружения вроде казармы «Кронпринц», Фридландских ворот и бастиона «Грольман».

Отдельного внимания заслуживают музей «Бункер», где 9 апреля 1945 года комендант города Отто Ляш принял решение о капитуляции. Или Калининградский зоопарк — один из старейших в России. Любители истории могут арендовать машину и объехать расположенные в области остатки замков Тевтонского ордена. Или съездить в бывший Тильзит — Советск, где был заключен одноименный мирный договор, город, который также славится тем, что является «родиной» знаменитого сыра тильзитер.

Главная достопримечательность Зеленоградска — Куршская коса. Посетители этого национального парка увидят уникальное сочетание совершенно разных ландшафтов — от невероятной «поющей» песчаной дюны Эфа до тундровых болот. Кроме того, там находится знаменитый аномальный «Танцующий лес» — причудливо перекрученные сосны.

Светлогорск — самый крупный и невероятно красивый курорт региона, где даже есть собственная канатная дорога для спуска к пляжу. К слову, почти на всех пляжах области можно найти кусочки янтаря на память. Минус — температура воды обычно оставляет желать лучшего — всего +20...+22, а выше бывает редко.

Двухнедельный отдых в Зеленоградске или Светлогорске для семьи из двух взрослых с двумя детьми обойдется в среднем в 50 тысяч рублей без питания и перелета. С трехразовым питанием она увеличится до 67 тысяч рублей, сообщила «360» руководитель отдела по связям с общественностью туроператора TUI Ольга Иванова.

«Стоимость билетов до Калининграда может варьироваться: от четырех до 12 тысяч рублей за перелет на самолете или от пяти тысяч рублей на поезде. Но для этого нужно будет получить упрощенную визу и предъявить загранпаспорт», — уточнили представители «Алеан».

Выборг

На сегодняшний архитектурный облик Выборга оказали влияние финны и шведы, в разное время, владевшие городом. Ну, а поэтому, достопримечательности расположены там, практически на каждом углу. Самая главная — средневековая крепость в центре с 50-метровой башней Олафа.

Прямо из него можно отправиться в парк Морпепо и полюбоваться природой Карельского перешейка и сфотографироваться на выпирающих из земли гранитных валунах.

Другие интересные объекты: Часовая и Круглая башни, Выборгская ратуша, Рыночная площадь, Анненские укрепления — редкий образец русского оборонительного зодчества, да, и вообще весь центр города.

«В Выборге более распространен экскурсионный отдых. Санаториев и пансионатов в привычном понимании там нет. Своим туристам мы предлагаем размещаться в гостинице „Северная Корона“. Сутки проживания в номере для двух человек — 3468 рублей. За дополнительные деньги можно приобрести завтраки или бизнес-ланчи», — пояснили представители «Алеана».

Волга-матушка

Астрахань — своеобразная колыбель арбузов, воблы и осетров. Ежегодно сотни тысяч любителей рыбалки отправляются туда попытать удачу и возвращаются домой с богатым уловом. В городе рекомендуем посетить красивейший городской кремль, раскопки «Селитренное городище» уникальные для России лотосовые поля, огромное соленое озеро Баскунчак и «поющую» в степи гору Большое Богдо.

Двухнедельный семейный отдых в городском отеле обойдется от 57 тысяч рублей без учета дороги и питания. Отдых с трехразовым питанием на базе отдыха — от 800 рублей в сутки за человека.

А Самара — родина знаменитого в России «Жигулевского» пива. Попробовать свежесваренное можно в легендарном баре «На Дне» около пивзавода. Приятными будут прогулки по набережной Волги и самарскому «Арбату» — Ленинградской улице. Кстати, в Самаре находится еще одно открытое для посещения туристов подземное убежище — бункер Сталина.

Стоимость двухнедельного семейного отдыха в трехзвездочных отелях с завтраком стартует с 60 тысяч рублей. 2* обойдутся от 36 тысяч рублей.

Байкал

Главная достопримечательность озера — сам Байкал, самое глубокое и большое в мире пресноводное озеро. Кроме купания и походов по красивейшей природе, туристы могут посетить этнографический музей под открытым небом Тальцы, нерпинарий и исток реки Ангары в Листвянке, покататься по необычной Кругобайкальской железной дороге. А еще, посмотреть на странные «ходульные» деревья в бухте Песчаная или попытать удачу в поисках золота у приюта старателей в Черной Пади.

Средняя стоимость перелета и 10-дневного проживания с трехразовым питанием составляет 148 тысяч рублей на семью. А вот на 2 недели, как ни странно, выйдут дешевле — в 140 тысяч рублей, отметили в TUI.