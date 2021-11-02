Соус без неприятных добавок. «Внимание! Еда!» нашла лучший кетчуп

Кетчуп используют, когда хотят кого-то напугать или разыграть. Его берут с собой на пикник с шашлыками, чтобы потом забыть, что он есть. А если смешать его с майонезом, получится любимый соус всех студентов. Но так ли он безопасен, проверят эксперты Роскачества в рамках проекта «Внимание! Еда!».

История кетчупа

Родиной кетчупа считается Китай. Первые упоминания о нем датируются XVII веком. Тогда в Англию из Азии ввезли соус, приготовленный из анчоусов, грецких орехов, грибов и фасоли. И он не имел ничего общего с современным кетчупом, ведь в него томаты не входили. Приправа оказалась удачной и быстро распространилась в Европе. От начального варианта сейчас остались только малоизвестные рецепты кетчупа из грибов и оливок.

Модифицированный рецепт кетчупа, который широко распространен сейчас, появился в начале XX века в США. Томатный соус совершил кругосветное путешествие, претерпел серьезные изменения под влиянием национальных традиций и вкусов, но продолжает занимать лидирующие позиции в рейтинге самых востребованных и популярных соусов в мире.

Рецепты кетчупа

Кетчуп — второй по популярности соус в мире после майонеза. Он есть в холодильниках 97% семей. По средним подсчетам каждый человек потребляет три бутылки кетчупа в год. Но соус уже не такой полезный, ведь натуральных продуктов в составе практически не осталось.

В зависимости от способа использования, сочетания с теми или иными ингредиентами допускается добавлять в кетчуп и другие приправы. Это может быть лимонная кислота, черный или красный перец, халапеньо, чили, имбирь, корица, лук, чеснок, сельдерей, гвоздика, семена горчицы, мускатный орех, лавровый лист. Именно такой кетчуп подразумевают, когда начинают говорить о пользе томатного соуса и возможности использовать для детского питания.

На прилавках магазинов в большей степени продается низкокачественный кетчуп, в котором очень много соли, крахмала, сахара и консервантов. Они удерживают в организме жидкость, что приводит к набору лишнего веса и повышению давления.

Экспертиза Роскачества

В то же время многие готовы есть даже не самые полезные продукты только ради их вкуса. На экспертизу Роскачества для проверки отправили пять образцов кетчупа марок:

«Махеевъ»; «Каждый день»; «Моя семья»; «Дядя Ваня»; «Слобода».

Роскачество проверило эти образцы по всем показателям: органолептическим свойствам, микробиологии, наличию посторонних примесей, соответствию содержимого упаковки и надписи на ней.

Кетчуп всех торговых марок оказался абсолютно безопасен. Но не все образцы прошли проверку. В четырех из пяти соусах обнаружены нарушения, связанные с консервантами. В кетчупе торговой марки «Каждый день» превышена массовая доля сухих веществ.

По результатам проверки Роскачества первое место и знак качества достается шашлычному кетчупу торговой марки «Слобода» (5 баллов). Дальше следуют «Дядя Ваня» (4,81 балла), «Моя семья» (4,81 балла), «Махеевъ» (4,81 балла) и «Каждый день» (3,9 балла).

Сосиски под кетчуп

Один из продуктов, который в России особенно любят есть с кетчупом, — это сосиски. Их сорта могут значительно различаться как по размеру, так и по цвету. Общие свойства продуктов этой группы — упругость, отсутствие жировых подтеков, гладкая внешняя часть, если сосиска в искусственной оболочке.

В замороженном виде сосиски могут храниться около месяца. В зависимости от сорта их можно варить, жарить, тушить, есть сырыми, добавлять в нарезанном виде в другие блюда, использовать в барбекю, фаршировать, перекручивать в фарш.

Роскачество исследовало сосиски «Сливочные» 20 популярных торговых марок из разных регионов России. Стоимость сосисок составила от 23,80 до 71,64 рубля за 100 граммов продукта.

Сосиски «Сливочные» в рамках рубрики «Пятерка лучших Роскачества» проверили по 145 показателям. Кроме этого, продукцию исследовали на соответствие маркировке, по органолептическим показателям и показателям качества. И вот так выглядит пятерка лучших:

сосиски «Сливочные» торговой марки «Дымов» — 4,76 балла и знак качества; сосиски «Сливочные» торговой марки «Мираторг» — 4,44 балла; сосиски «Сливочные» торговой марки «Рублевский» — 4,36 балла; сосиски «Сливочные» торговой марки «Вязанка» — 4,28 балла; сосиски «Сливочные» торговой марки «Губкинский мясокомбинат» — 4,28 балла.

Больше информации о пользе и вреде продуктов, а также расширенные результаты исследований можно найти на сайте для умного покупателя Роскачества RSKRF.ru.

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