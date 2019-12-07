Лучшие видео года в YouTube могут показаться странными. Объясняем, почему они популярны

Вышел традиционный YouTube Rewind, в котором видеохостинг подвел итоги 2019 года и собрал самые популярные ролики. Список разделили на немузыкальные видео и клипы исполнителей. И да, не обошлось без PewDiePie, Артура Пирожкова, «вДудя» и Билли Айлиш.

Прошлогодний YouTube Rewind стал самым ненавистным в истории платформы. В этот раз администраторы постарались, выбрав те видео, на которых больше всего лайков.

Лучшие немузыкальные видео в мире

Самое залайканное яйцо

На первом месте по лайкам стоит челлендж на канале Mr.Beast. Он бросил вызов самому популярному яйцу в Instagram (набрало более 54 миллионов лайков), придумав наказания за невыполнение того или иного задания, связанного с яйцом. Ролик набрал 11 миллионов лайков.

Хайп вокруг яйца появился, когда анонимный пользователь создал в Instagram страницу world_record_egg и выложил всего одну фотографию — яйца на белом фоне. В подписи к изображению говорилось, что автор хочет сделать это яйцо самым залайканным в мире, обогнав предыдущего рекордсмена Кайли Дженнер, чья фотография с ребенком набрала 18 миллионов лайков.

СМИ подхватили тему, но она вскоре надоела пользователям соцсетей и блогерам. Половина из них расстроилась в связи с такой популярностью бессмысленной фотографии, а другая попыталась воспользоваться ситуацией. Так и сделал Mr.Beast.

Свадьба PewDiePie

Второе место заняло свадебное видео самого популярного одиночного блогера из Швеции Феликса Чельберга, более известного как PewDiePie. Видео набрало 4,7 миллиона просмотров.

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Почему оно стало таким популярным? Во-первых, у PewDiePie более 100 миллионов подписчиков на YouTube, его канал — второй популярности на видеохостинге. Шведа обгоняет лишь канал T-Series — видеоблог музыкальной звукозаписывающей компании, которая также занимается производством фильмов.

Во-вторых, Феликс и Марция Бизоньин вместе уже более восьми лет — она была с PewDiePie еще до того, как он обрел невероятную популярность, а также сама снимала какие-то ролики.

В-третьих, ролик Marzia & Felix — Wedding 19.08.2019 («Марция и Феликс — свадьба») очень красиво снят.

Флешмоб по «Птичьему коробу»

Тройку лидеров замыкает флешмоб по следам хоррора «Птичий короб» от Netflix с 3,4 миллионами лайков. Это ужастик с Сандрой Буллок в главной роли. Герои ленты носят на глазах специальные повязки, которые помогают не поддаться загадочному и опасному существу, который своим взглядом вынуждает покончить с собой.

В связи с такой тематикой фильма появился флешмоб BirdBoxChallenge. Он заключается в том, что из-за картины американцы пытались вслепую помыться, накраситься или просто пройтись по улицам.

Лучшие музыкальные видео в мире

YouTube перечислил 10 клипов, набравших больше всего лайков:

1. Shawn Mendes — Señorita (13,3 миллиона лайков);

2. BTS — Boy With Luv (13 миллионов лайков);

3. BLACKPINK — 'Kill This Love' (11 миллионов лайков);

4. Billie Eilish — bad guy (10,1 миллиона лайков);

5. Lil Nas X — Old Town Road (feat. Billy Ray Cyrus) (9,9 миллиона лайков);

6. Ariana Grande — 7 rings (9,2 миллиона лайков);

7. Lil Dicky — Earth (8,3 миллиона лайков);

8. Daddy Yankee & Snow — Con Calma (7,8 миллиона лайков);

9. j-hope — Chicken Noodle Soup (feat. Becky G) (шесть миллионов лайков);

10. T-Series — Vaaste (5,7 миллиона лайков).

Топ самых просматриваемых видео в России

Первую строчку топа заняло видео «Сыендука» под названием «Чинилы и большой секрет» — 25,5 миллиона просмотров. Это пародия на мультсериал «Фиксики», который в 2019 году стал лауреатом премии Минобразования «За верность науке» в номинации «Лучший детский проект о науке».

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На втором месте расположился видеопроект Юрия Дудя «Беслан. Помни», набравший 18,5 миллиона просмотров. Ролик заинтересовал вышел в годовщину теракта в Беслане, где погибли 334 человека.

Третью строчку занял выпуск «Вечернего Урганта» с певицей Билли Айлиш, вышедший 9 августа (15,4 миллиона просмотров). В то время композиция bad guy находилась на пике популярности, заняв первую строчку чартов в Австралии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии и России.

В список вошли видео «Павел Воля — Про настоящих женщин», «Фиксики — новые серии — Маскарад», «Карибидис, Скороход, Батрутдинов — Неожиданная развязка (Comedy Club)», «Пельмень vs Руки Базуки и Сатанист. Farmer vs Synthol man. Каменные лица», «[BadComedian] — Т-34» и «Что если 24 часа пролежать в напитках? Кола, фанта, спрайт, молоко, тархун и томатный сок».

Топ музыкальных видео в России

Российские музыканты тоже заняли свою нишу в списке YouTube по числу просмотров:

1. Артур Пирожков — «Зацепила» (149,7 миллиона просмотров);

2. Артур Пирожков — «Алкоголичка» (127, 2 миллиона);

3. Artik & Asti feat. Артем Качер — «Грустный дэнс» (110,7 миллиона);

4. RASA — «Пчеловод» (104,1 миллиона);

5. Егор Крид — «Сердцеедка» (74,6 миллиона);

6. Тима Белорусских — «Витаминка» (73,9 миллиона);

7. Little Big — «Iʼm OK» (72 миллиона);

8. Ленинград — «Кабриолет» (56,7 миллиона);

9. Little Big — «Skibidi (Romantic Edition)» (52,5 миллиона);

10. Face — «Юморист» (47,4 миллиона).