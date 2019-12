Лучшие подарки от настоящих звезд. Как «тайный Санта» удивляет простых людей?

На Reddit проходит традиционная игра «тайный Санта» в преддверии Рождества. Одна американка уже получила подарок, причем не от какого-то ноунейма, а от самого щедрого «Санты» — Билла Гейтса. Он прислал девушке 41 подарок весом 37 килограммов. Как знаменитости участвуют в этой игре — в материале «360».

Тайный Гейтс

В 2019 году сооснователь Microsoft стал «тайным Сантой» пользователя с ником szor. Юзером оказалась 33-летняя Шелби из штата Мичиган, одна из самых опытных участниц RedditGifts. Когда девушка узнала, что ей привезли 37-килограммовую посылку, она сразу догадалась, что этот презент от кого-то из знаменитостей.

И действительно, бизнесмен отправил Шелби 41 подарок, среди которых были ее любимые книги, фильмы, сериалы, конструктор LEGO с Хогвартсом из «Гарри Поттера» и роботом R2D2 из «Звездных войн», рождественский колпак в стиле Поттера, печенье Oreo, рукописная копия книги «Великий Гэтсби», сувениры из сериала «Твин Пикс» и многое другое. Также Билл Гейтс узнал, что в марте 2019-го у Шелби умерла мать, поэтому сделал взнос в фонд «Американская ассоциация сердца». Обо всех подарках девушка рассказала на своем YouTube-канале.

Условия игры в «тайного Санту» очень простые: нужно принести один подарок, а взамен получить другой. Главное правило — дарить подарок нужно анонимно. С этим пунктом Билл Гейтс, очевидно, не справился, но умудрился и не испортить игру.

Гейтс известен в игре своим комплексным подходом: он заранее изучает профиль пользователя, чтобы дарить то, что точно понравится. В 2016-м он удивил пользователя Aerrix, отправив ей несколько подарков.

В посылке от миллиардера находились: консоль Xbox One, стилизованная под компьютерную игру Minecraft, диски с играми и фильмами, перчатки для получательницы и ее собаки, одеяло c персонажами The Legend of Zelda, поваренная книга, картонная реплика меча из Skyward Sword. Бизнесмен также сделал пожертвование в организацию Code.org, чтобы больше студентов учили информатику. Оказалось, что девушку зовут Алисия. Вот здесь она рассказала о своих подарках.

А в 2015 году от Билла Гейтса подарок получил юзер NayaTheNinja — тоже девушка. Бизнесмен узнал, что она волонтер и работала в Замбии. Гейтс сделал пожертвование от ее имени в фонд борьбы с малярией, которая является серьезной проблемой в Африке. Также девушка получила походные принадлежности — рюкзак, малярийную сетку, палатку и другое сопутствующее оборудование.

Источник фото: Reddit

Забавно, что подарки от Билла Гейтса можно найти почти в каждом году. В 2011-м он подарил пользователю четырехдневный круиз по Багамам. В 2014 году миллиардер отправил девушке шлем Локи из фильма «Тор», о котором она мечтала. В 2017-м бизнесмен свалил на юзера счастье в виде 15-килограммового плюшевого персонажа Пушин — это такой пухленький котик с коротенькими лапками.

Ламповый Догг

В 2016-м в игре участвовали многие звезды — телеведущий Билл Най, актеры Рон Перлман и Алисса Милано, гонщик Джош Уайз, а также рэпер Снуп Догг. Исполнитель был скромнее, чем Гейтс, но все равно удивил получательницу подарка. Догг подарил девушке с ником queenoftitsandwine свои фирменные тапочки, теплые носки, чай, свечу, мини-дрон для запуска по дому и футболку со строчкой из своего трека: I Became a Snoop Dogg Millionaire.

В 2015 году рэпер тоже участвовал в игре, отправив пару мягких тапочек и носки, а также персональное видеопоздравление пользовательнице. Девушка с ником saucyjuicebox рассказала, что не планировала отмечать Рождество, потому что в том же году умер ее младший брат, однако все-таки решила участвовать в «тайном Санте». Она посчитала, что может сделать чей-то мир лучше.

Источник фото: Reddit

Арни знает, что хочет интернет

В 2016 году Арнольд Шварцнеггер «знал, чего хочет интернет». Именно такое описание дали пользователи подарку актера. Арни подарил получательнице портрет ее любимого кота, а также приложил снимок, на котором изображен сам актер в процессе рисования. Да, он нарисовал картину собственноручно.

Джимми Фэллон

Ведущий передачи Late Night with Jimmy Fallon и музыканты из группы Тhе Rооts в 2011 году подарили пользователю персональную серенаду. В студии Фэллон вместе с коллективом записали диск для юзера. В первой части видео ведущий рассказывает о получателе подарка, потом он вместе с музыкантом решают, что сказать, а потом группа Roots исполняет песню, которую придумали специально для пользователя.