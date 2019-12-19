Лучше в приют, чем домой. История Жени из Балашихи, которую 15 лет каждый день избивала мать

Пятнадцатилетнюю Женю уже несколько лет сильно избивает мать. В 2016 году уже был суд из-за побоев, но мать оправдали и отпустили, избиения продолжились с новой силой. Сейчас Женя ушла из дома — до суда она живет в реабилитационном центре, но уже сегодня ей, может быть, придется снова вернуться к матери, если ту снова оправдают. «360» рассказывает историю Жени.

Женя характеризует происходящее как «довольно трудную жизненную ситуацию» — мать в очередной раз ее избила 6 сентября, через три дня девочка сбежала и обратилась в органы опеки. В пятницу, 6 декабря, на своей странице в Instagram выложила пост, в котором рассказала о том, что происходит у нее дома на протяжении последних нескольких лет.

По словам начальника управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по городскому округу Балашиха Ирины Киосы, Женю отправили в полицию — писать заявление. Однако в отделении, по словам самой девочки, побои оценили как «легкие телесные повреждения». Женя боится, что суд, как и в 2016-м году, примет решение не лишать Елену Родионову родительских прав. Тогда, по словам Киосы, Женя согласилась на примирение — «поверила маме, что у них все, возможно, будет хорошо». Но сейчас, помня ту ситуацию, «она по этому пути больше не пойдет».

Меня бьют ногами, ремнями, шнурами от компьютера, чем угодно вообще. За обычные вещи. В последний раз было за каплю молока на полу. В 2016 году, когда было дело, это было за то, что я недостаточно высоко повесила колготки Женя.

Через 10 дней, 19 сентября, девочка уже была в приюте при социально-реабилитационном центре. Там она живет до сих пор, но уже сегодня ее жизнь снова может измениться — должно состояться предварительное заседание в городском суде Железнодорожный Московской области по вопросу о лишении матери Жени, Елены Родионовой, родительских прав.

В посте Женя также пишет о том, что ее мать каждый день пишет жалобы — в школу, полицию, органы опеки, но везде Елену Родионову боятся. «Обо мне, благодаря моей матери, знают уже в Минобре и, кажется, администрации президента. Вот только пока что ситуация выходит не в мою пользу», — пишет она.

В опеке говорят о том, что неоднократно пытались «наладить детско-родительские отношения», привлекали разных психологов, но ничего не вышло. Женя рассказала «360», что каждый раз, когда ее мать приходит и пытается вернуть дочь домой, у Жени случаются истерики. «Я не верю ни одному ее слову, она такой человек, которому доверять уже нельзя», — сказала она.

Ирина Киоса рассказала «360», что за Женю они собираются бороться до последнего и, если суд примет решение не лишать ее мать родительских прав, то они будут подавать апелляцию.

При разговорах они (сотрудники органов опеки — прим. ред.) часто задают мне вопрос: «Что ты будешь делать, если твою мать не лишат прав?» А я сижу и не знаю, что ответить. Меня берет самая настоящая паника при одной мысли об этом Женя.

Из близких родственников у Жени, кроме матери, бабушка и отец Сергей Тюрин. С ним она никогда не виделась, хотя он и предлагал ей приехать жить к нему, когда узнал об избиениях. Но девочка отказалась. А с бабушкой, к которой она, по ее же словам, ходит почти каждый день, отношения у Жени хорошие, но из-за возраста — женщине 80 лет — опеку над внучкой оформить ей не дают. Женя также рассказывала о том, что есть семья, которая ей помогает, но в органы опеки эти люди не обращались.

Валерий Трубин, бывший муж Елены и отчим Жени, сказал «360», что если от него потребуется какая-то помощь, он сделает все что сможет. Но переубедить бывшую жену он не мог, потому что она «очень упертый человек, не идущий на компромиссы никакие». Трубин уверен, что для Жени этот побег от матери — единственный выход, единственная возможность спастись.