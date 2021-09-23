Лучше пешком? После очередного ЧП людям напомнили, что должно насторожить в работе лифта

В московском Марьине пожаловались на лифт: он остановился на этаже, двери открылись, а кабина поехала дальше наверх — без пострадавших обошлось чудом. В последнее время ЧП с лифтами случаются все чаще. «360» рассказывает, что должно насторожить и кому жаловаться, если лифты не чинят.

На юго-востоке Москвы в очередной раз произошло ЧП с лифтом — пассажиры не успели выйти на своем этаже, а кабина поехала дальше вверх с открытыми дверями. История могла закончиться трагично, но, к счастью, обошлось без пострадавших — оба пассажира успели выйти.

Случилось все еще в августе, но никаких жалоб и заявлений в ответственные инстанции не поступало. Молодой человек рассказал Telegram-каналу Life Shot, что не сразу понял, что не так — шагнул, а земли под ногами не оказалось. Отделался он легким испугом, только немного ударился головой о верхний свод проема. Следственный комитет уже начал проверку.

Повышенная опасность

Эксперты в области лифтовой техники в один голос повторяют, что лифты представляют объект повышенной опасности и относиться к их эксплуатации нужно с особенным вниманием. Независимый эксперт Национального лифтового союза Алексей Заточкин отметил, что при любых подозрениях на техническую неисправность лучше пойти по лестнице.

«Например, если нет света в кабине, не реагирует на какие-то кнопки, происходит самопроизвольное открывание или закрывание дверей, посторонний шум, вибрация, скрежет, запах посторонний или что-то еще», — пояснил он.

Если лифт исправен и если он правильно эксплуатируется и обслуживается, то при открытых дверях шахты он работать не должен. Для этого уже давно всех производители устанавливают специальное устройство — «охрана шахты» Алексей Заточкин.

Вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров добавил, что насторожить также должны неплотно закрывающиеся двери лифта или неработающие кнопки, особенно кнопка вызова диспетчера. Не стоит ехать и в том случае, если кабина останавливается неровно — разница между полом кабины и полом этажа не должна превышать 3,5 сантиметра.

Одной из наиболее распространенных неисправностей лифтов является неправильная установка или калибровка направляющих, по которым едет кабина. Об этом может сигнализировать тряска или шумы при поездке в лифте.

«Если это новостройка или если ремонты делают, тряска может быть из-за бытовых нарушений — когда нерадивые рабочие или уборщики сметают мусор в щель шахты, пыль оседает на направляющих, которые смазываются маслом, получаются наросты, бугры», — объяснил Алексей Захаров.

Если вы все же оказались в лифте, когда в его работе произошел сбой, необходимо связаться с диспетчерской службой. Если кнопка не работает, стоит звонить в аварийные службы, в МЧС или родственникам, которые смогут вызвать спасателей. Если связь в шахте не ловит, нужно кричать или шуметь, чтобы соседи смогли узнать о поломке и вызвать механиков.

Пытаться выбраться из лифта, открыть двери самостоятельно ни в коем случае нельзя — это опасно для жизни.

Как должен обсуживаться лифт?

Алексей Захаров подчеркнул, что в 95% случаев неполадки, шумы и другие дефекты проявляются из-за нарушений в обслуживании лифтового оборудования или и вовсе отсутствии обслуживания. Лифт в обязательном порядке должен быть подключен к системе диспетчерского контроля, которая автоматически проверяет контакты безопасности.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ Константин Крохин добавил, что регулярный осмотр лифтового оборудования должен проходить ежемесячно, а освидетельствование лифтов — каждый год.

«На каждый лифт есть паспорт, после каждой проверки и освидетельствования в паспорте делается отметка. Также есть журнал, в котором учитываются все действия по техническому обслуживанию, которые проводятся — смазки, проверка масленок и так далее», — подчеркнул он.

Юрист в сфере ЖКХ, адвокат Юрий Нетреба отметил, что обслуживать лифты могут только специальные компании с лицензией на такой род деятельности — с ними должна заключать договор управляющая компания или ТСЖ.

«Обслуживание иными лицами запрещено законом, сама УК не в праве ни проводить осмотры, ни что-то чинить — они могут только убираться и принимать заявки от граждан», — заявил Нетреба.

При этом ежегодные проверки должна производить независимая испытательная лаборатория, а не та же организация, которая обслуживает лифты, чтобы результат был непредвзятым, а жильцы были уверены в собственной безопасности.

«Ели есть сомнения в качестве обслуживания, стоит написать в Госжилинспекцию — тогда меры будут применены в срочном порядке, потому что лифт — это объект, представляющий особую опасность», — заключил Нетреба.