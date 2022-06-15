«Кинжал» и «Терминаторы» в действии. Лучшая техника специальной военной операции

Российская армия применила лучшие разработки военной техники во время специальной военной операции в Донбассе. Среди них крылатые ракеты «Калибр», комплекс «Искандер», гиперзвуковая ракета «Кинжал», боевые машины поддержки танков «Терминатор» и беспилотники. Они представляют серьезную угрозу для противника.

Во время специальной военной операции в Донбассе Минобороны показало свои главные разработки, которые вынудили противника медленно, но верно отступить. Несмотря на высококлассное вооружение, специальная военная операция движется не так быстро, поскольку перед военными стоит задача максимально сохранить инфраструктуру городов.

Российская армия продолжает наносить удары по военной инфраструктуре и выполнила основную задачу первого этапа — снизила боевой потенциал украинских войск.

Крылатые ракеты «Калибр»

Министерство обороны России заявляло, что использовало для поражения военной инфраструктуры на Украине крылатые ракеты большой дальности «Калибр». Их разрабатывали в конструкторском бюро «Новатор». Дальность стрельбы ракеты комплекса «Калибр» морского базирования достигает полутора тысяч километров. Они могут нести осколочную и проникающую фугасную часть массой до 450 килограммов.

Ракета запускается с земли, с корабля или с самолета. Она проста в изготовлении по сравнению с похожими на нее ракетами. Ее дальность полета достигает 2,5 тысячи километров.

Источник: Минобороны России

Ракета «Калибр» — угроза силам США и НАТО в любой точке мира, и ее практически невозможно перехватить. Под нее можно адаптировать практически любой носитель, и применять ее можно массово. Но главное — «Калибр» представляет собой большой потенциал для роста и модификаций.

Ракетный комплекс «Искандер»

Для ударов по важным объектам используют оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Их задача — уничтожить средства ПВО и ПРО противника и военных объектов. «Искандер» может поражать цели на дальности до 500 километров. Ракеты несут бетонобойные, осколочно-фугасные и специальные боевые части массой до 480 килограммов.

Дальность поражения «Искандера» составляет до 500 километров. В ракетном комплексе, как правило, используется либо крылатая, либо баллистическая ракета. Стоит обратить внимание и на средства защиты «Искандера» — машины обиты маскировочной сетью, которая поглощает радиосигналы и сбивает противника.

Системы ПВО Украины ничего не смогли противопоставить «Искандерам», которые в первые дни специальной военной операции использовались против аэродромов и прочих объектов военной инфраструктуры.

«Кинжал»

В конце марта стало известно, что на территории Украины российские военные впервые применили гиперзвуковую ракету «Кинжал». Позднее Минобороны сообщило об эффективности ракетных комплексов в уничтожении защищенных объектов.

Источник: Минобороны России

Скорость ракеты в 10 раз выше скорости звука, а дальность полета — более двух тысяч километров. Носителем аэробаллистической ракеты «Кинжал» стал истребитель-перехватчик Миг-31к.

Аналогичных ракет на Западе до сих пор нет. Но после 18 марта ракета разрушила склад вооружения ВСУ. Дальность ее полета — три тысячи километров, а скорость — 12 250 километров в час.

«Кинжал» можно применять после массированной атаки. Пожары, повреждения, израсходованный боезапас зенитных ракет создают более выгодные условия для атаки. Сравнительно немногочисленными пусками можно нанести серьезный урон противнику.

Еще в 2018 году Владимир Путин рассказывал о технических характеристиках «Кинжала» в послании Федеральному собранию.

«Терминаторы»

Российские боевые машины поддержки танков «Терминатор» разработаны под впечатлением от городских боев в ходе чеченских кампаний, во время которых традиционная бронетехника — танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры — несла потери от огня противника.

Сейчас «Терминаторы» позволяют эффективно бороться против пехотных подразделений в зданиях, укреплениях и на открытой местности. Бронемашина может справиться и с бронетехникой противника, вплоть до танков.

Во время танковых атак российские военные столкнулись с тем, что Вооруженные силы Украины используют противотанковые ракетные комплексы разного назначения. В этой ситуации «Терминаторы» оказались наиболее востребованными.

Беспилотники

Специальная военная операция России в Донбассе — это первая крупная баталия в мировой истории, где активно используют автономные летные системы с обеих сторон. ВСУ используют турецкие Bayraktar, а российские военные — комплексы «Орлан-10» и «Элерон». С момента появления беспилотников их начали применять на учениях разного масштаба, например в Сирии.

Источник: Минобороны России

Плюсы летательных аппаратов заключаются в их возможности долгое время находиться в воздухе. Они также несут многоканальные оптико-электронные станции и передают изображение оператору в режиме реального времени.

Легкие беспилотники «Орлан» начали использовать в том числе ударную функцию. Для них разработали специальные контейнеры снизу, которые несут четыре малогабаритные бомбы.