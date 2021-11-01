Миф о том, что женщине выгодно. Почему жертвам изнасилований грозят делами о ложных доносах

Екатеринбургская студентка пожаловалась в соцсетях на то, что правоохранители приняли ее за проститутку. Ей якобы пригрозили наказанием за ложный донос о нападении и изнасиловании, если ее показания не подтвердятся. Адвокаты уверены, что завести такое дело очень сложно, но это не мешает припугивать женщин.

Изнасилование под вопросом

Уральская студентка Алина Гаршина рассказала, что рано утром 23 октября в Екатеринбурге на нее напал незнакомый мужчина. Он угрожал ей ножом и изнасиловал. По словам Алины, затем незнакомец повез ее в хостел, где снова насиловал и угрожал расправой, если Гаршина попробует просить о помощи.

Студентка рассказала, что смогла убежать, когда насильник заснул. Она спросила его имя у коменданта в хостеле и побежала в полицию. Но там ей не сразу согласились помочь, написала Гаршина в своем аккаунте в Instagram. Она также выложила фотографию с разбитой губой и скриншоты общения с подругой.

Источник фото: Instagram

«В полиции сочли, что я занимаюсь проституцией, что дело было по обоюдному согласию. Заявление все-таки приняли. Смотрели записи по камерам, сказали, что если не получится доказать, что я не „познакомилась“ с ним, тогда уже „дело будет заводиться на тебя“», — написала она. На момент публикации материала Гаршина удалила пост.

Представительница хостела заявила, что Гаршина не просила о помощи, а мужчина не принуждал ее идти с ним в номер и даже купил ей сок и мороженое. Сотрудница добавила, что слышимость в здании очень хорошая, а все 50 минут, которые студентка провела в номере, там была тишина.

Депутат Сергей Шаргунов сообщил о другом похожем случае в своем Теlеgrаm-канале. Жительница Москвы Мирослава Малярова еще в августе обвинила сотрудника правоохранительных органов в том, что он, будучи пьяным, изнасиловал ее прямо в отделе полиции.

Позже ей якобы предлагали деньги за молчание, а телефон и документы вернуть отказались. Получить назад паспорт пострадавшая смогла только сейчас. По данным депутата, уголовное дело так и не завели, несмотря на наличие адвоката, равно как не объяснили, на каких основаниях Малярову задержали в тот день.

«Как говорят, на мне нет очевидных следов и увечий, а значит, по этой совершенно дикой логике, я недостаточно сопротивлялась», — привел ее слова Шаргунов.

Адвокат пострадавшей рассказал о том, что сотрудника, которого девушка обвинила в насилии, уволили задним числом. Теперь депутат собирается добиваться открытия уголовного дела и его расследования.

Сомнения правоохранителей

В правоохранительных органах подчеркнули, что в принятии заявления Гаршиной никто не отказывал, а сотрудники лишь напомнили ей об ответственности за заведомо ложный донос. Такая практика, по мнению адвоката Московского юридического центра Мари Давтян, сейчас получила широкое распространение.

Сомнение сотрудников полиции в правдивости заявлений женщин об изнасилованиях Давтян назвала систематической проблемой. При этом она подчеркнула, что факт насилия доказывать должна не жертва, а правоохранительные органы.

Нередко сотрудники полиции сами страдают мифами о том, что женщинам якобы выгодно заявить об изнасиловании или что женщины делают это ради каких-то своих целей, что в абсолютном большинстве случаев не так Мари Давтян.

Адвокат Михаил Тер-Саркисов добавил, что дела об изнасилованиях зачастую бывают сложными в расследовании и доказывании.

«При очевидных обстоятельствах, когда есть возможность задержать подозреваемого по горячим следам или просто легко установить преступника, полиция это делает. Но в случаях, когда в темном лесу кто-то кого-то изнасиловал, полиция старается не вешать это на себя: тяжесть преступления велика, раскрыть его сложно, так что полиция не заинтересована [в возбуждении уголовного дела]», — объяснил он.

Однако отказать в принятии заявления правоохранители не могут.

Заведомо ложный донос

Дела по статье о заведомо ложном доносе, по словам юристов, практически не заводят. Это подтвердила в разговоре с «360» адвокат Мария Ярмуш.

«Чтобы возбудить дело о заведомо ложном доносе, нужно, чтобы девушка сама созналась, что не было никакого изнасилования, а она, например, решила отомстить», — объяснила она.

Заведомо ложный донос был бы, если бы она, например, захотела отомстить любовнику, сама себя избила, нанесла какие-то повреждения, а потом пришла оговаривать человека. Но это крайне редко бывает Мария Ярмуш.

Доказательств изнасилования при этом много — как прямых, так и косвенных. Жертвы насилия должны зафиксировать все повреждения в травмпункте. Например, Тер-Саркисов объяснил, что доказательством изнасилования могут стать не только следы ДНК злоумышленника, но и нарушения кожных покровов, гематомы, частички кожи нападавшего под ногтями жертвы.

«Инсценировать нападение очень сложно — просто разорванной кофточки мало», — заключил он.