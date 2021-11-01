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    01 ноября 2021, 18:31

    Миф о том, что женщине выгодно. Почему жертвам изнасилований грозят делами о ложных доносах

    Адвокат Давтян: дела о ложных доносах за изнасилование заводят крайне редко

    Дмитрий Толокевич, Татьяна Струкова

    Екатеринбургская студентка пожаловалась в соцсетях на то, что правоохранители приняли ее за проститутку. Ей якобы пригрозили наказанием за ложный донос о нападении и изнасиловании, если ее показания не подтвердятся. Адвокаты уверены, что завести такое дело очень сложно, но это не мешает припугивать женщин.

    Миф о том, что женщине выгодно. Почему жертвам изнасилований грозят делами о ложных доносах

    Изнасилование под вопросом

    Уральская студентка Алина Гаршина рассказала, что рано утром 23 октября в Екатеринбурге на нее напал незнакомый мужчина. Он угрожал ей ножом и изнасиловал. По словам Алины, затем незнакомец повез ее в хостел, где снова насиловал и угрожал расправой, если Гаршина попробует просить о помощи.

    Студентка рассказала, что смогла убежать, когда насильник заснул. Она спросила его имя у коменданта в хостеле и побежала в полицию. Но там ей не сразу согласились помочь, написала Гаршина в своем аккаунте в Instagram. Она также выложила фотографию с разбитой губой и скриншоты общения с подругой.

    Миф о том, что женщине выгодно. Почему жертвам изнасилований грозят делами о ложных доносах | Изображение 1Источник фото: Instagram

    «В полиции сочли, что я занимаюсь проституцией, что дело было по обоюдному согласию. Заявление все-таки приняли. Смотрели записи по камерам, сказали, что если не получится доказать, что я не „познакомилась“ с ним, тогда уже „дело будет заводиться на тебя“», — написала она. На момент публикации материала Гаршина удалила пост.

    Представительница хостела заявила, что Гаршина не просила о помощи, а мужчина не принуждал ее идти с ним в номер и даже купил ей сок и мороженое. Сотрудница добавила, что слышимость в здании очень хорошая, а все 50 минут, которые студентка провела в номере, там была тишина.

    Депутат Сергей Шаргунов сообщил о другом похожем случае в своем Теlеgrаm-канале. Жительница Москвы Мирослава Малярова еще в августе обвинила сотрудника правоохранительных органов в том, что он, будучи пьяным, изнасиловал ее прямо в отделе полиции.

    Позже ей якобы предлагали деньги за молчание, а телефон и документы вернуть отказались. Получить назад паспорт пострадавшая смогла только сейчас. По данным депутата, уголовное дело так и не завели, несмотря на наличие адвоката, равно как не объяснили, на каких основаниях Малярову задержали в тот день.

    «Как говорят, на мне нет очевидных следов и увечий, а значит, по этой совершенно дикой логике, я недостаточно сопротивлялась», — привел ее слова Шаргунов.

    Адвокат пострадавшей рассказал о том, что сотрудника, которого девушка обвинила в насилии, уволили задним числом. Теперь депутат собирается добиваться открытия уголовного дела и его расследования.

    Сомнения правоохранителей

    В правоохранительных органах подчеркнули, что в принятии заявления Гаршиной никто не отказывал, а сотрудники лишь напомнили ей об ответственности за заведомо ложный донос. Такая практика, по мнению адвоката Московского юридического центра Мари Давтян, сейчас получила широкое распространение.

    Сомнение сотрудников полиции в правдивости заявлений женщин об изнасилованиях Давтян назвала систематической проблемой. При этом она подчеркнула, что факт насилия доказывать должна не жертва, а правоохранительные органы.

    Нередко сотрудники полиции сами страдают мифами о том, что женщинам якобы выгодно заявить об изнасиловании или что женщины делают это ради каких-то своих целей, что в абсолютном большинстве случаев не так

    Мари Давтян.

    Адвокат Михаил Тер-Саркисов добавил, что дела об изнасилованиях зачастую бывают сложными в расследовании и доказывании.

    «При очевидных обстоятельствах, когда есть возможность задержать подозреваемого по горячим следам или просто легко установить преступника, полиция это делает. Но в случаях, когда в темном лесу кто-то кого-то изнасиловал, полиция старается не вешать это на себя: тяжесть преступления велика, раскрыть его сложно, так что полиция не заинтересована [в возбуждении уголовного дела]», — объяснил он.

    Однако отказать в принятии заявления правоохранители не могут.

    Заведомо ложный донос

    Дела по статье о заведомо ложном доносе, по словам юристов, практически не заводят. Это подтвердила в разговоре с «360» адвокат Мария Ярмуш.

    «Чтобы возбудить дело о заведомо ложном доносе, нужно, чтобы девушка сама созналась, что не было никакого изнасилования, а она, например, решила отомстить», — объяснила она.

    Заведомо ложный донос был бы, если бы она, например, захотела отомстить любовнику, сама себя избила, нанесла какие-то повреждения, а потом пришла оговаривать человека. Но это крайне редко бывает

    Мария Ярмуш.

    Доказательств изнасилования при этом много — как прямых, так и косвенных. Жертвы насилия должны зафиксировать все повреждения в травмпункте. Например, Тер-Саркисов объяснил, что доказательством изнасилования могут стать не только следы ДНК злоумышленника, но и нарушения кожных покровов, гематомы, частички кожи нападавшего под ногтями жертвы.

    «Инсценировать нападение очень сложно — просто разорванной кофточки мало», — заключил он.