Ловушки «Черной пятницы»

Российские магазины приготовились к наплыву клиентов. На эту неделю выпадает так называемая «Черная пятница», когда начинаются распродажи с весьма ощутимыми скидками. В России единый осенний день распродаж пройдет лишь в седьмой раз. Но не стоит доверять скидкам, которые продавцы обещают в заветную «Черную пятницу». «360» рассказывает, как покупать в распродажи так, чтобы не поддаться уловкам маркетологов.

Недоверчивость шопоголиков

Впервые распродажи «Черной пятницы» прошли в России в 2013 году. Эта традиция пришла из США, где еще в XIX веке товары начинали продавать со скидками сразу после Дня благодарения. Сегодня «Черная пятница» — это официальный старт рождественского сезона распродаж. Однако среди россиян интерес к недолгим осенним скидкам оказался не так высок.

Как сообщил сайт kp.ru со ссылкой на данные исследования аналитического центра «Битрикс24», в реальность скидок в российских магазинах не верят 57% граждан. В самой распродаже они видят обман продавцов, которые обещают огромную выгоду при покупке товаров.

Вина в таком положении вещей отчасти лежит на блогерах, которые не первый год сравнивают цены до и во время акции, постоянно показывая, что выгода вовсе не такая большая, если вообще есть.

Однако при этом 70% опрошенных заявили, что все равно намерены отправиться на распродажи в ближайшие дни. Половина респондентов рассчитывает купить дорогую бытовую технику, гаджеты и электронику. При этом большая часть россиян намерена приобрести подарки для семьи. Впереди новогодние праздники, а значит, закупаться лучше заранее.

Источник фото: РИА «Новости»

При этом 65% предпочтут совершить покупку в интернете, где найти скидку на подходящий товар легче. В прошлом году средний чек российских онлайн-ретейлеров в «Черную пятницу» был на уровне 11,4 тысячи рублей, что в восемь раз выше, чем в обычные дни.

Реальные и нереальные скидки

Максимальные скидки, на которые можно рассчитывать на распродажах в «Черную пятницу», составляют от 30 до 40%. Огромных скидок в 70, 80 или 90% просто не бывает. Если же продавец их анонсирует, то следует понимать: это искусственное занижение за счет того, что первоначальную цену завысили.

«Продавать товар с такой скидкой просто нереально и нерентабельно. Это означает полный провал всей торговой кампании. Сейчас уже все люди умные, и таких конкретных ошибок на стадии закупки товара уже никто не совершает. Поэтому если мы увидим скидку в 90%, то это заранее спланированная акция», — объяснил «360» маркетолог Андрей Арно.

Арно рассказал о хитростях, на которые идут магазины, чтобы предоставить максимально возможную скидку для покупателей.

Как раз под распродажу закупают товар, на который удерживают цену в несколько раз выше его реальной стоимости. В «Черную пятницу» товар выкладывают на прилавок со скидкой в 90%.

Таким образом сохраняется рентабельность продажи и привлекается покупатель. Это одна из таких ловушек Андрей Арно маркетолог.

Он пояснил, что к уловкам прибегают как интернет-магазины в интернете, так и и оффлайновые сети.

По словам маркетолога, чтобы проверить, реальна скидка или нет, достаточно просто пробить товар в интернете и получить раскладку по всем предлагаемым ценам. Если товар эксклюзивный и привезен из заграничного магазина, то в любом случае его можно найти в иностранных интернет-магазинах и просто перевести цену из валюты в рубли и сравнить.

«Черная пятница» — это возможность для магазинов устроить ажиотаж и собрать толпу. В такой ситуации управлять человеком проще, а стадное чувство позволит ему двигаться в едином покупательском настроении, которое и станет главной целью продавцов.

«„Черная пятница“ в России — это попытка создать единый порыв, когда рациональное отключается, а включаются эмоции. И в этом случае можно продать кому угодно и что угодно за какую угодно цену», — подытожил Андрей Арно.

Как покупать в «Черную пятницу»: советы

Попасть в расставленные магазинами ловушки в дни скидок просто. Но и чтобы покупки стали выгодны, достаточно следовать простым правилам.

Источник фото: РИА «Новости»

Список покупок

Для начала определитесь со списком покупок. Обилие скидок часто приводит к тому, что мы теряем голову и хватаем все подряд. Чтобы не поддаваться искушению, нужно просто следовать составленному списку и идти в магазин за конкретными товарами.

Только наличка

Посещать магазины в «Черную пятницу» нужно только с наличными деньгами. Кредитные и дебетовые карты лучше оставить дома. Это позволит не выбиться из установленного бюджета и не купить лишний товар.

Сходить на разведку

Место будущих покупок лучше посетить заранее, чтобы понять, где расположены интересные товары. Помните, что некоторые магазины идут на уловки и переставляют товары со скидками в весьма неожиданные места. К этому тоже нужно быть готовым.

Все в одной корзине

Тем, кто предпочитает проводить «Черную пятницу» на распродажах в интернет-магазинах, лучше подготовиться заранее. Собрать в корзину все интересующие товары, а в день распродажи оформить заказ уже со скидками. Но недобросовестные интернет-магазины оценивают свою доставку в такие суммы, что она перекрывает всю полученную скидку. Здесь нужно быть очень внимательным. Всегда смотрите на итоговую цену товара и учитывайте, какие дополнительные расходы с вас берут.