Ловцы интернета. Власти башкирского села выдали учебу школьников на ферме за фейк и были наказаны

Школьники пяти классов из башкирского села Новомусино уходили из дома, чтобы ловить интернет-сигнал. В самом населенном пункте Сеть не работала, поэтому дети буквально учились на ферме, которая стояла на горе. Какое-то время на проблему не обращали внимания, но потом началось дистанционное обучение.

Уроки на ферме

Прокуратура Башкирии провела проверку по поводу обучения детей на заброшенной ферме. Ведомство установило, что в ноябре ученики пяти классов — с пятого по девятый — из села Новомусино Куюргазинского района перешли на дистанционное обучение и тут же столкнулись с проблемами. В населенном пункте очень медленный интернет, поэтому школа должна была обеспечить каждого ребенка специальными электронными кейсами (видимо, чтобы роутер находился прямо в доме). Но учреждение этого не сделало.

Из-за этого школьники каждый день поднимались в здание заброшенной фермы на гору. Только там они могли поймать мобильный интернет и присутствовать на уроках.

После проверки прокуратура внесла представление в адрес главы администрации района. Итог — несколько домов подключили к интернету, а три чиновника привлечены к дисциплинарной ответственности. Теперь дети вернулись к очному обучению.

Разбирательство по этому вопросу началось после видео от 4 декабря 2020 года. Тогда во «ВКонтакте» появился ролик, на котором неизвестная женщина стоит посреди огромной фермы перед костром и говорит, что находится в месте, где дети учатся.

Автор видео рассказала, что в селе Новомусино всегда были проблемы со связью и интернет есть только в двух местах: в километре от села, на ферме, и в двух километрах в лесу. Жителям обещали провести интернет, однако мероприятие переносили. В итоге они обращались в администрацию, где им сообщили, что интернет будет, но только в 2021 году.

Именно в таких условиях, по словам местной жительницы, учатся школьники.

Это все «фейк»

Сразу после публикации видео в администрации района заявили, что ролик — постановка, чтобы привлечь внимание к отсутствию скоростного интернета в деревне.

Глава Куюргазинского района Юлай Ильясов 6 декабря напомнил жителям о программе «Развитие информационного общества». Она подразумевает проведение интернета в небольшие населенные пункты.

А 11 декабря в соцсетях появилось два видео, на которых чиновник и местные жители рассказывали о ситуации с интернетом и детьми из села Новомусино. Сотрудник администрации начал выступление со слов: «Последние недели в интернете ходит фейковая новость, что в одной из школ района дети учатся в очной форме на ферме». Потом сотрудники объяснил, что дети из Новомусина обучаются в учреждении, которое находится в деревне Илькинеево. Таких школьников девять. Ребятам с 1 сентября организовали подвоз в школы на автобусе, но потом, 27 ноября, ввели ограничительные меры в связи с карантином, под него попали пятые-девятые классы. Они перешли на дистанционное обучение. Из этих школьников пятеро жили в Новомусине.

«Ребята продолжали образовательный процесс, им были переданы все домашние задания, бумажные кейсы, была связь по линии WhatsApp, сотовой связи. В переходе на онлайн-режим не было необходимости», — сказал сотрудник администрации в видео.

Также 11 декабря появилась запись, на которой две матери рассказали о ситуации с интернетом. В голосе женщин было напряжение, но они говорили, что никаких претензий к администрации или школе у родителей нет. Они просто хотели, чтобы в село провели интернет. Также они сказали, что их дети получали кейсы с бумажными заданиями.

И вот теперь администрацию наказали.

Такое уже бывало

Интернет на березе

Известна история омского студента Алексея Дудоладова. Он стал известен тем, что каждый день забирался на березу в 300 метрах от своей деревни, чтобы ловить интернет и учиться дистанционно в Институте водного транспорта. В середине ноября он опубликовал обращение к губернатору Омской области Александру Буркову и рассказал о проблеме.

После этого директор вуза пообещал составить для студента индивидуальный план на период дистанционного обучения. А в Министерстве промышленности ответили Дудоладову, что его дом находится в низине, а это влияет на качество связи. Ведомство предложило студенту искать Сеть у соседей.

Дудоладов не только студент, но еще и тиктокер. И администрация приложения пообещала ему помочь с интернетом.

Интернет — проблема Башкирии

Проблемы с интернетом наблюдались и в деревне Кульметово Кигинского района Башкирии в апреле. Тогда школьники вынуждены были просить родителей отъехать вместе с ними на километр от села, чтобы на трассе поймать интернет. А потом они делали уроки, расположившись прямо на сиденье.

В Башкирии была еще одна история: в деревне Кирзя Караидельского района дети также отъезжали с родителями от дома на 1,5 километра и учились в машинах, потому что в населенном пункте интернета не было.