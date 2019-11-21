Лоукостер для Дальнего Востока. Идею назвали убыточной и невозможной

В Совете Федерации рассмотрят предложение создать государственный лоукостер для полетов в Дальневосточный регион. Таким образом сенаторы и депутаты хотят повысить мобильность жителей ДФО и поспособствовать развитию транспортной системы региона. Однако авиаэксперты настроены скептически — они считают, что создать дальневосточную «Победу» невозможно.

Ближайшее обсуждение бюджета комитет Совета Федерации по экономической политике проведет 25 ноября, именно тогда член комитета Иван Абрамов собирается понять вопрос о создании дальневосточного лоукостера. Об этом сенатор сообщил «Известиям».

Сенатор предложил создать лоукостер для полетов на Дальний Восток Подробнее

«Есть предложение создать компанию с государственным участием по примеру „Победы“, которая будет на экономбортах перевозить наших дальневосточников. Страна может себе позволить купить 10 дальнемагистральных самолетов и создать госкомпанию, которая не будет выплачивать огромные лизинговые платежи», — считает он.

Однако для знакомых с авиационной индустрией людей идея Абрамова не выглядит такой уж удачной. Главный редактор сайта Avia.ru Роман Гусаров рассказал «360», что «огромные лизинговые платежи» пользуются популярностью у авиакомпаний не просто так — брать самолеты в аренду в долгосрочной перспективе оказывается выгоднее, чем покупать собственный борт.

«Это категорически невыгодно. Самолеты берут в лизинг лет на 5-10, а потом возвращают и берут новый. А если мы покупаем самолет, то мы привязаны к нему на 20-25 лет, мы не можем обновлять парк, покупать более экономичные и более экологичные самолеты. У нас не будет средств», — заявил он.

Кроме того, по словам Гусарова, сама концепция лоукостера разваливается, когда речь идет о таких длительных перелетах, как на Дальний восток из центральной части России. Бизнес-модель лоукостеров строится на том, что компании экономят на питании в полете, на перевозке багажа, на комфортабельности кресел в самолете и многом другом. Это возможно именно за счет относительно недолгого времени пребывания в воздухе, соответственно, работает только на недалеких расстояниях.

Есть одно «но»

При этом Министерство транспорта РФ заявило, что они не против создания дальневосточного лоукостера, но только в том случае, если осуществить задумку можно будет без привлечения средств федерального бюджета. Однако, по оценкам авиаэкспертов, это невозможно из-за чрезвычайно высоких затрат как на создание подобной компании, так и на сами перевозки.

«К сожалению, инициаторы данного предложения не понимают, что не бывает лоукостер-перевозчиков, которые летают на дальнемагистральные расстояния. Там эта бизнес-модель не работает, она будет коммерчески убыточна. А это означает, что ее надо будет дотировать, субсидировать из бюджета. То есть сначала взять на самолеты деньги, а потом многие годы каждому пассажиру доплачивать, чтобы он летал», — сказал Гусаров «360».

Гусаров считает, что единственное правильное решение для государства в данном случае — пересмотреть условия для бизнеса, которые создаются в стране, так как иначе капитал не будет приходить в страну. А вопрос создания новых авиакомпаний, по его мнению, особенно на таких направлениях, как дальнемагистральные, это прерогатива частных компаний и инвестиций, иначе экономика страны может просто не выдержать нагрузки.

Более того, Гусаров считает, что необходимости в создании лоукостера на дальневосточном направлении нет. «У нас ежегодно прирост пассажиропотока превышает 10%, то есть более 10 миллионов человек в год прибавляется к количеству перевезенных пассажиров. И это на фоне официальной статистики, что у нас доходы населения падают. Это как раз не указывает на то, что авиаперевозки недоступны или что их мало», — добавил он.

Гусаров также отметил, что сегодня «Аэрофлот» летает на Дальний восток по так называемым «плоским тарифам», где стоимость билета фиксирована и не зависит от даты приобретения или сезона. Эта система буквально лишила остальные компании возможности конкурировать с «Аэрофлотом» на этом направлении, так как летать на такие большие расстояния за относительно небольшие деньги авиакомпании не могут — такие рейсы просто не будут окупаться.