Лотерея без победителей. «Неуязвимым» посоветовали прокачать свой иммунитет прививкой от коронавируса

Кандидат медицинских наук из РУДН назвал три причины, по которым некоторые люди не заболевают COVID-19. Но даже этим «неуязвимым» нужно делать прививку. Ведь иммунитет не гарантирует, что вирус будет облетать человека за три метра.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский объяснил, почему некоторые не заболевают COVID-19. Он назвал три причины. Человек уже перенес другой коронавирус, из-за чего у него появился иммунитет. Пациент мог переболеть какой-либо другой вирусной инфекцией, из-за чего у него повысился уровень интерферонов. Либо же у него врожденный иммунитет, который препятствует проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей.

В любом случае делать однозначные выводы о причинах невосприимчивости еще рано. Этот вопрос пока находится на этапе научной дискуссии.

Правильное время

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов объяснил «360», что есть большая разница между понятиями заразиться и болеть. И вот не болеть человек может по двум причинам. Первая заключается в его иммунитете, который появился после перенесенного заболевания или после вакцинации. То есть если человек переболел парочкой бета-коронавирусов, которые давно существуют, то он либо легко перенесет, либо вовсе не будет болеть COVID-19. Однако SARS-CoV-2 в его организм все равно попадет.

Вторая причина уникальная. Она связана с генетическими особенностями организма человека и истории его предыдущих заболеваний.

То, что вы вакцинированы, не означает, что вирусы от вас за три метра разлетаются, они все равно попадают в организм. Но если в нем уже есть иммунитет против этого заболевания, то он либо болеет легко, либо практически не испытывает никаких признаков дискомфорта Сергей Нетесов.

Нетесов напомнил афоризм о том, что отсутствие заговора доказать невозможно. То есть нельзя доказать, что человек не заражался. А подтвердить, что он переболел и получил иммунитет, можно.

Собеседник «360» на примере объяснил, как это работает. Допустим, человек проснулся с небольшой температурой, полежал два дня, а потом почувствовал себя нормально. Появилось подозрение, что он перенес COVID-19, потому что, например, все его родственники уже переболели. Пациент сдал кровь на антитела в надежной клинике, а анализы показали, что у человека антитела к коронавирусу классов IgG и IgM, хотя за два месяца до этого он проверялся и ничего не было. Через три недели человек снова пошел в клинику и выяснил, что уровень антител существенно возрос.

Таким людям, у которых есть дважды подтвержденное состояние наличия иммунитета, конечно, никаких прививок против этого коронавируса не надо ставить в ближайшие восемь-девять месяцев, а может, и дольше — просто данных по длительности иммунитета среди переболевших пока нет больше чем на этот срок Сергей Нетесов.

Укол лишним не будет

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова вирусолог Максим Скулачев в беседе с «360» сказал, что прививка нужна в любом случае. Ведь заражение коронавирусом — процесс вероятностный. Это значит, что даже если вы будете стоять напротив болеющего человека, не факт, кто заразитесь. Этот сценарий работает и в обратную сторону.

Скулачев напомнил о научных работах, которые подтверждают, что у переболевших COVID-19 формируется клеточный иммунитет. Он, по мнению авторов работы, дает защиту и от SARS-CoV-2. Но насколько она надежна, этот вопрос еще открыт.

Клеточный иммунитет — это не антитела. Но даже если у вас есть и то и другое, это не является противопоказанием к прививке.

На этом фоне я бы все равно рекомендовал сделать прививку, потому что она добавит к этому клеточному иммунитету еще и антитела. И тогда ваша вероятность заразиться уменьшится в разы или в десятки раз Максим Скулачев.

В любом случае с коронавирусом шутить не надо. По словам Скулачева, если бы у людей был выбор — переболеть в легкой форме или не болеть вообще, — лучше выбирать легкую форму. Однако, увы, таких вариантов нет. Собеседник «360» добавил, что по всему миру многие молодые люди из-за вируса попадали на аппарат искусственной вентиляции легких, некоторые погибали, а другие становились инвалидами.

«Этот коронавирус — не та лотерея, в которую надо играть», — заключил Скулачев.