Лотерея без победителей. «Неуязвимым» посоветовали прокачать свой иммунитет прививкой от коронавируса
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский объяснил, почему некоторые не заболевают COVID-19. Он назвал три причины. Человек уже перенес другой коронавирус, из-за чего у него появился иммунитет. Пациент мог переболеть какой-либо другой вирусной инфекцией, из-за чего у него повысился уровень интерферонов. Либо же у него врожденный иммунитет, который препятствует проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей.
В любом случае делать однозначные выводы о причинах невосприимчивости еще рано. Этот вопрос пока находится на этапе научной дискуссии.
Правильное время
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов объяснил «360», что есть большая разница между понятиями заразиться и болеть. И вот не болеть человек может по двум причинам. Первая заключается в его иммунитете, который появился после перенесенного заболевания или после вакцинации. То есть если человек переболел парочкой бета-коронавирусов, которые давно существуют, то он либо легко перенесет, либо вовсе не будет болеть COVID-19. Однако SARS-CoV-2 в его организм все равно попадет.
Вторая причина уникальная. Она связана с генетическими особенностями организма человека и истории его предыдущих заболеваний.
То, что вы вакцинированы, не означает, что вирусы от вас за три метра разлетаются, они все равно попадают в организм. Но если в нем уже есть иммунитет против этого заболевания, то он либо болеет легко, либо практически не испытывает никаких признаков дискомфорта
Нетесов напомнил афоризм о том, что отсутствие заговора доказать невозможно. То есть нельзя доказать, что человек не заражался. А подтвердить, что он переболел и получил иммунитет, можно.
Собеседник «360» на примере объяснил, как это работает. Допустим, человек проснулся с небольшой температурой, полежал два дня, а потом почувствовал себя нормально. Появилось подозрение, что он перенес COVID-19, потому что, например, все его родственники уже переболели. Пациент сдал кровь на антитела в надежной клинике, а анализы показали, что у человека антитела к коронавирусу классов IgG и IgM, хотя за два месяца до этого он проверялся и ничего не было. Через три недели человек снова пошел в клинику и выяснил, что уровень антител существенно возрос.
Таким людям, у которых есть дважды подтвержденное состояние наличия иммунитета, конечно, никаких прививок против этого коронавируса не надо ставить в ближайшие восемь-девять месяцев, а может, и дольше — просто данных по длительности иммунитета среди переболевших пока нет больше чем на этот срок
Укол лишним не будет
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова вирусолог Максим Скулачев в беседе с «360» сказал, что прививка нужна в любом случае. Ведь заражение коронавирусом — процесс вероятностный. Это значит, что даже если вы будете стоять напротив болеющего человека, не факт, кто заразитесь. Этот сценарий работает и в обратную сторону.
Скулачев напомнил о научных работах, которые подтверждают, что у переболевших COVID-19 формируется клеточный иммунитет. Он, по мнению авторов работы, дает защиту и от SARS-CoV-2. Но насколько она надежна, этот вопрос еще открыт.
Клеточный иммунитет — это не антитела. Но даже если у вас есть и то и другое, это не является противопоказанием к прививке.
На этом фоне я бы все равно рекомендовал сделать прививку, потому что она добавит к этому клеточному иммунитету еще и антитела. И тогда ваша вероятность заразиться уменьшится в разы или в десятки раз
В любом случае с коронавирусом шутить не надо. По словам Скулачева, если бы у людей был выбор — переболеть в легкой форме или не болеть вообще, — лучше выбирать легкую форму. Однако, увы, таких вариантов нет. Собеседник «360» добавил, что по всему миру многие молодые люди из-за вируса попадали на аппарат искусственной вентиляции легких, некоторые погибали, а другие становились инвалидами.
«Этот коронавирус — не та лотерея, в которую надо играть», — заключил Скулачев.