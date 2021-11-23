Лося сбили и бросили в канаве в Подмосковье. Это безразличие ценою в жизнь

В Подмосковье на трассе сбили лося. И вместо того, чтобы помочь ему, водитель скрылся с места ДТП и оставил лося умирать в канаве. В итоге два дня животное лежало и мучилось, пока его не нашли. Теперь из-за нерадивого автолюбителя зверя могут пристрелить. Правда, пользователи Сети просят попытаться вылечить лося, но по словам специалистов это очень непросто.

Лося сбили и бросили умирать в канаве

Лося сбили между деревней Волково и Волкушей. В канаве видно место, куда именно упало животное. Дальше ему пришлось ползти. Об этом «360» рассказал директор Талдомского филиала охотничьего рыболовного хозяйства Андрей Смирнов. В итоге раненое животное вот уже несколько дней лежит в канаве со стороны распаханного поля, как написали в паблике города Талдома.

«У него переломаны ноги! Как рассказал егерь, его недавно сбила машина, следов не оставили, на дороге чисто. Остался только лось с переломанными ногами. Из-за бюрократии его егеря даже пристрелить не могут! Помогите ускорить процесс рассмотрения! Животное не должно мучиться!» — написали в сообществе.

Директору Талдомского филиала охотничьего рыболовного хозяйства выдали справку, в которой ветеринарный врач написал, что самец, которому около пяти или шести лет, «имеет, предположительно, закрытый перелом левой задней конечности в области бедренной кости (нехарактерное свободное движение конечности)». В документе пояснили, что из-за того, что оперативно устранить повреждение возможности нет, лось в диких условиях не выживет.

Пользователи Сети были возмущены и тем, что сбитого лося оставили умирать на обочине. Но они уверены, что животное можно поставить на ноги, а не стрелять в него.

Источник фото: телеканал «360»

«Я связалась с человеком с лосиной фермы в городе Кострома! Она сказала, что ему можно помочь! Ему можно помочь!» — заявила Екатерина Калинина.

Хотя многие считают, что достаточно гуманным будет просто остановить мучения животного, которое и так было брошено на два дня.

Лося действительно можно спасти?

Лося можно попробовать спасти. Об этом «360» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Спасти всех можно. Дело в том, что эти методики, когда умерщвляют при переломах конечностей, они идут от коневодства. Лось и похож чем-то на лошадь — анатомически, физиологически, по массе. Срастаются очень долго конечности. В коневодстве — спортивном или сельскохозяйственном — лошадь выходит из строя практически на полтора года. Уже нельзя работы на ней проводить. Просто нерентабельно. <…> Легче умертвить — из экономических целей. А из целей гуманизма, почему бы нет», — пояснил врач.

При этом он отметил, что действительно, срастается не каждый перелом. Ситуация осложняется тем, что животное уже несколько дней лежит в канаве — в рану могла попасть инфекция. Тем не менее пробовать вылечить лося надо, уверен Шеляков. Он подчеркнул, что один диагноз о переломе не является четким показанием к умерщвлению.

«Все переломы подлежат диагностике, рентгену. Реабилитация просто долгая. Много трудовых ресурсов понадобится», — заключил врач.