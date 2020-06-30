Лоси в городе. Почему они выходят к людям и что делать при встрече?

В последнее время жители Москвы и Подмосковья все чаще встречают на оживленных улицах лосей. Они, не стесняясь, купаются в пруду в Сокольниках и бегают по МКАДу. Что стало причиной такого поведения диких животных — в материале «360».

Лоси почувствовали свободу

В начале июня камеры видеонаблюдения в Кузьминках зафиксировали дикое животное. Лось неспешно прогуливался по аллеям, а затем и вовсе решил искупаться в пруду. Видео выложил Newstube.

В середине июня очевидцы засняли на видео, как детеныш лося вышел из леса в районе Косино. Он разгуливал по МКАД. Водитель хотел проводить его до леса, но спугнул лося, и тот побежал дальше по шоссе.

На днях Telegram-канал «Подъем» выложил видео купающегося лося. По данных издания, животные купалось в пруду парка Сокольники. Невозмутимый зверь неспешно «принимал ванну», в то время как на берегу за ним наблюдали отдыхающие.

Что думают зоологии

В беседе с порталом «Подъем» российский ученый-зоолог и доктор биологических наук Николай Дроздов сообщил, что такое влияние оказала эпидемия коронавируса.

Сейчас из-за коронавируса, из-за того, что охотникам было не до охоты, конечно, лоси расплодились. И они приходят туда, где человек раньше шумел, ходил, плавал. Раньше из-за людей они отступали куда-то, а сейчас видят, никого нет. Они вообще могут думать, что это навсегда так освободилось Николай Дроздов

Зоолог и профессор Евгений Абизов считает, что лоси выходят «в люди» из-за сокращения их мест обитания.

«Сокращение их мест естественного обитания, давняя проблема, связанная с вырубкой леса и урбанизацией», — пояснил он.

Он также добавил, что использование человеком различных инструментов, например, бензопилы, создают тревожность и вынуждают животных покидать насиженные места обитания, и от безысходности выходить навстречу опасности — к человеку.

Зоолог отметил, что самоизоляция, скорее всего, не могла так повлиять на выход диких животных, ведь для того, чтобы природа восстановилась требуется гораздо больше времени.

«Изолированы были обычные обыватели, а призванные заниматься лесом службы, в частности, лесничества или службы охраны порядка — занимались патрулированием. На животный мир воздействие не ослабевало в этот период», — объяснил Абизов.

Что делать при встрече с лосем

Оба зоолога подчеркивают, что не стоит подходить к диким животным.

«Осторожно себя надо вести. Не надо пытаться погладить или подойти, потому что дикий лось может испугаться. Может напасть, если это, например, лось, который охраняет свою территорию от вторжения», — рассказал Дроздов.

Он предупредил, что в отличие от лошади лось брыкается передними ногами. Помимо рогов, животное может защищаться и копытами. А ударь лося можно сравнить с ударом топора.

Абизов отметил, что не стоит пытаться отпугнуть животное. Оно может начать защищаться и атаковать соперника.

Паника — это враг человека. Начинает метаться вспоминает, что лучший способ защиты — нападение, но не в данном случае. Лось животное вооруженное — имеет рога и сильные конечности для защиты. Может нанести тяжелые повреждения в условиях опасности Евгений Абизов Зоолог и профессор

Если же вы встретили животное близко, Абизов советует «прикинуться столбиком». Тогда есть шанс, что лось не сочтет человека источником опасности и пройдет мимо.