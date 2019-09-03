В Ленобласти сгорело ранчо, погибли девять породистых лошадей. Хозяйки говорят о поджоге. Местное УМВД уже завело уголовное дело. Кому выгодно избавиться от ранчо «Идальго» и что будут делать владелицы — в материале «360».

Ранчо «Идальго» сгорело 2 сентября в поселке Стеклянный Всеволожского района Ленобласти. В огне оказались две постройки, в общей сложности занимавшие 300 квадратных метров.

Фотографии со страницы Елены Чистяковой во «Вконтакте»

МЧС рассказало, что первое сообщение о возгорании поступило около 04:10 утра. Тушили пожар чуть больше часа — человеческих жертв нет, но погибли девять животных. Пять из них были племенными американскими миниатюрными лошадями, а четыре — андалузсцами, привезенными из Испании.

Хозяйка ранчо Елена Чистякова также рассказала, что сгорела и конюшня, и хозяйственные постройки поблизости. Недалеко от места пожара Чистякова обнаружила канистру с остатками бензина. По факту умышленного уничтожения имущества из хулиганских побуждений уже возбуждено уголовное дело, сообщила «Мойка78».

Сразу после того, как стало известно о пожаре, в интернете появилось много версий произошедшего. Чтобы прояснить ситуацию, хозяйки рассказали о подробностях у себя в Instagram. «Подожгли НЕ пони-ферму (основную базу, находящуюся в деревне Скотное), а Ранчо (новая база в поселке Стеклянный)», — пишут владелицы.

Версии произошедшего

И следователи, и пожарные, и сами хозяйки уверены, что причиной пожара и гибели лошадей стал поджог. «На то есть веские причины», — сказала хозяйка. В разговоре с «360» Елена Чистякова поделилась, что летом им поступали угрозы, было вымогательство, девушки обращались в полицию, но от случившегося это не спасло. Она также рассказывала, что у ранчо были проблемы с предыдущими владельцами.

Первым, на которого активно накинулись в социальных сетях, стал конюх. Но Чистякова опровергла возможность того, что поджог устроил он. «Все нападки в адрес конюха требую прекратить, ибо этот человек сделал все возможное. Наш Бобочка — ответственный работник, бесконечно любящий лошадей», — говорится в заявлении хозяек ранчо.

Кроме того, по информации хозяек, конюх видел поджигателя — человек с фонариком убегал от разгоравшегося ранчо по полю. Из-за темноты рассмотреть человека не удалось, так что предположений о том, кем мог быть преступник, официально пока нет. «Мы, конечно, не можем никого обвинять. Это дело полиции, и только после суда мы можем что-то огласить. Но есть всего один человек во всем конном мире, с которым была спорная ситуация, и на него уже лежит заявление в полиции. Больше, к сожалению, сейчас не могу сказать», — сказала Елена Чистякова «360».

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Версию о том, что пожар мог произойти из-за проводки, хозяйки отрицают. По их словам, проводка была новая, а здания находились достаточно далеко друг от друга, чтобы огонь перекинулся с одного на другое. К тому же все постройки сгорели почти дотла, такое не могло случиться, если бы они загорелись не одновременно, утверждает женщина.

«Это жестокое убийство, по-другому не назвать. Всем конным миром меня люди поддерживают. Это морально дает возможность жить, я вижу, что люди неравнодушны к нашей беде. Это ценно», — сказала хозяйка ранчо.

Будущее «Идальго»

Елена Чистякова написала у себя во «ВКонтакте», что закрываться они не собираются. «Мы, команда „Идальго“, не опустим руки, не сдадимся и уж тем более не испугаемся, мы будем работать еще больше, стараться еще сильнее, ставить планку самим себе еще выше. Мы построим ранчо „Идальго“ во что бы то ни стало», — пишет она.

Девушки открыли сбор средств на восстановление фермы, при этом обратили внимание всех заинтересованных на то, что это единственный официальный сбор.

«Мы никогда ни у кого ничего не просили. Все, что у нас было, мы заработали сами. Но в это ранчо были вложены все наши возможности, в том числе и финансовые, и душа, и время… Московские коллеги, друзья, предложили нам помощь. Сейчас мы никак не можем от этого отказаться», — сказала Елена Чистякова «360».

Часть средств хозяйки планируют заработать своими силами. «Также ждем всех на экскурсии по пони-ферме, занятиях верховой ездой и фотосессии с нашими лошадками. Все-все вырученные средства пойдут на строительство новой конюшни на ранчо „Идальго“», — говорится в посте.