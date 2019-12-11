Девятилетний вундеркинд Лоран Симонс хотел стать самым юным в мире выпускником вуза. Для этого ему нужно было закончить университет до 26 декабря. В вузе посчитали, что Лорану нужно больше времени для завершения обучения и предложили выпуск в середине 2020 года. Родителей это решение разозлило, и мальчик ушел из университета. Психологи уверены — это к лучшему.

Как сообщает "Би-би-си", Лоран Симонс должен был закончить трехлетнее обучение по электротехнике всего за 10 месяцев. Так он уложился бы в срок к своему дню рождения и стал самым молодым обладателем диплома бакалавра.

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Но Технический университет Эйндховена сообщил, что мальчику предстоит сдать слишком много экзаменов перед выпуском. Вуз также заявил, что Лоран не сможет завершить курс до достижения 10-летнего возраста, одновременно развивая «проницательность, креативность и критическое мышление». В университете посчитали, что если мальчик поторопится с прохождением обучения, то его академическое развитие пострадает.

Руководство предложило передвинуть выпуск на середину 2020 года, но родители отказались и забрали сына из университета.

Грань между поощрением и давлением

Отец Лорана рассказал журналистам, что университет критиковал его за чрезмерное обсуждение Лорана в СМИ.

«Нам сказали, что через внимание средств массовой информации мы оказываем слишком большое давление на нашего ребенка, и что если мы продолжим, необходимо будет провести психиатрическое обследование», — сказал он голландской газете De Volkskrant.

Симонс с университетом не согласен и считает, что в его действиях нет ничего плохого.

Заслуженный профессор психологии Питер Смит напротив отмечает, что родители в этой истории, очевидно, перегибают палку с обучением своего сына. Вундеркиндов можно подстегивать и ставить перед ними сложные задачи, но делать это нужно осторожно и не насильно. Иначе через несколько лет ребенок столкнется с «выгоранием». Такие случае уже бывали, и вундеркинды бросали обучение, не достигая своих целей.

Психоаналитик Полина Малахова эту риторику поддерживает. Мотивация отца для нее очевидна, а будущее ребенка вызывает опасения.

То, что папа хочет, чтобы ребенок был впереди планеты всей и общался с журналистами, это все понятно. Папа хочет известности за счет сына. Но где желания сына? Полина Малахова психолог и психоаналитик

Ради тщеславия родителей

Собеседница «360» подмечает, что хоть по статье и нельзя понять, давят родители на ребенка или нет, эта история вызывает определенные вопросы.

«Похоже, родителям очень хотелось, чтобы их ребенок стал кем-то особенным, выдающимся, уникальным, самым-самым. О ком при этом они думали? О ребенке или о себе? Не пытаются ли за счет ребенка претворить в жизнь какие-то свои желания?» — задалась вопросом Малахова.

В этой истории необходимо понять, для чего мальчик так стремился закончить вуз в девять или 10 лет. Бывают ситуации, когда ребенку действительно необходимо освоить те или иные навыки, знания. Они встраиваются в его жизнь и он им потом пользуется. Но каким образом в жизнь девятилетнего мальчика встраивается диплом университета? Он планирует начать работать в одиннадцать лет? Вряд ли.

Если единственным стимулом было желание стать самым молодым студентом, то это больше звучит как цель родителей, чем его собственная. При таком раскладе ситуация выходит крайне плачевная. Неизвестно, какой будет жизнь Лорана, если он живет, чтобы удовлетворять интересы родителей.

Все еще ребенок

Психолог Полина Малахова также отмечает, что ни один специалист не даст точный прогноз, как быстрый скачок обучения повлияет на ребенка. Да, Лоран является вундеркиндом, но все еще остается ребенком. И важно, чтобы при обучении в университете он не терял общения со сверстниками.

Его психика отличается от взрослой, независимо от того, вундеркинд он или нет. Есть определенные этапы развития психики, которые не связаны с уровнем понятийных способностей и так далее. Полина Малахова психолог и психоаналитик

Есть знания, которые можно просто выучить. Например, дважды два — четыре. А есть такие знания, которые можно извлечь только имея определенный жизненный опыт. Насколько опыт девятилетнего мальчика соотносится с опытом взрослого человека? Некоторые моменты обучения могут потребовать времени для Лорена, потому что одних знаний будет недостаточно.