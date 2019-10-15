Учителя из Лондона устроили пьянку с тверком прямо в школе. И за это им ничего не будет

Лондонские учителя отожгли в школе и записали свою вечеринку на видео. Педагоги пили, орали и тверкали, причем не очень профессионально. После этого случая многие участники плясок — ведущие и любимые учителя школы — ушли из учреждения. Как педагоги потеряли работу, а ученики любимых наставников — в материале «360».

Хакни Нью Скул — школа, дающая «персонализированное, теплое и исключительное» академическое, креативное образование для детей от 11 до 16 лет. По крайней мере, так учреждение подает само себя.

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«Опытные преподаватели школы, я и моя команда, знаем, что делает школу успешной, и готовы пройти лишнюю милю, чтобы удостовериться в счастье и успехе детей», — написала директриса школы Хакни Шарлотта Уилан. Видимо, прежнее руководство учреждения ставило перед собой иные цели.

В 2017 году уже бывшие учителя школы Хакни отпустили своих воспитанников пораньше с уроков и устроили вечеринку в спортивном зале. Разрывающая уши музыка (к слову, в ролике играла композиция Pony певца Ginuwine), толпа педагогов, но самое главное — танцы. Не русские народные и даже не вальс, а тверк.

Источник фото: DailyMail

Камеру вовремя достал школьный ассистент, который запечатлел самые яркие моменты вечера — как раз тверк, крики, алкоголь и новые грани каждого участника, ранее неизвестные коллегам.

Два года спустя, в 2019-м, ролик каким-то образом попал к ученикам, а потом стал всеобщим достоянием и, соответственно, пятном на репутации учителей. Ученица, слившая видео и решившая сохранить анонимность, рассказала, что тусовка состоялась в ноябре 2017 года, а темнокожий мужчина, исполнявший ирландские танцы, — это бывший заместитель директора школы Хакни Джеймс Паттерсон. В общем, каждый преподаватель разного уровня отличился на той вечеринке.

Источник фото: DailyMail

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В течение двух лет в школе сменились пять директоров. В июле из учреждения ушел последний руководитель, не считая нынешнюю директрису Шарлотту Уилан (она еще работает, возможно, потому что вечеринка пока не намечается). Уилан на самом деле мощный преподаватель — она руководила учреждением Форест Гейт Коммьюнити, которое многие годы входит в топ-50 школ Англии.

Учителей, устроивших вечеринку с тверком и алкоголем, преждевременно осуждать. Ведь дети плакали, когда уходила прошлая директриса школы Хакни — она создала в учреждении очень теплую обстановку, и даже эта ситуация не подорвала ее авторитет.

Нынешнее руководство школы не стало вдаваться в подробности истории, сообщив, что это случай двухгодичной давности и он не имеет отношения к нынешнему кадровому составу.