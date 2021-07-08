«Лондон сегодня не уснет». Англия впервые в истории вышла в финал Евро

Футболисты сборной Англии впервые в истории вышли в финал чемпионата Европы. В финальном матче англичанам предстоит сыграть против сборной Италии. Встреча пройдет на «Уэмбли» в воскресенье, 11 июля. В центре британской столицы толпа футбольных фанатов встретила выход сборной в финал громкими ликованиями. Лондон сегодня не уснет, уже подметили пользователи Twitter.

Фанаты английской сборной ликуют: команда одержала победу в матче с Данией в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Английской сборной еще не удавалось стать чемпионом Европы. Накануне они впервые вышли в финал чемпионата.

На улицах Лондона болельщики национальной сборной устроили настоящий праздник по этому поводу. В разных частях города можно услышать поздравления, воодушевленные крики, футбольные кричалки и песни, а на дорогах не смолкают сигналы автомобилей. Пользователи публикуют кадры из британской столицы в Twitter.

Финальный матч, в котором сборной Англии предстоит сойтись на поле с командой Италии, состоится уже в это воскресенье, 11 июля, на том же стадионе «Уэмбли».