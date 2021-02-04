Американский Национальный центр атмосферных исследований пришел к выводу, что локдауны негативно сказались на климате. Ученые выяснили, что из-за пандемии и последующего закрытия стран в мире повысилась температура. В МГУ другое мнение: уменьшились выбросы парниковых газов, а значит температура понизилась.

Охлаждающее загрязнение

О нагреве поверхности Земли в 2020 году заявили специалисты Национального центра атмосферных исследований США (NCAR). Они объяснили это снижением активности людей и введенными из-за пандемии локдаунами.

По данным ученых, сократились выбросы загрязняющих веществ, которые, поднимаясь в воздух, блокируют поступающий солнечный свет. Когда выбросы упали весной, большая часть света достигла планеты. Особенно это стало заметно в индустриальных странах.

В целом на Земле температура в среднем повысилась на 0,1-0,3 градуса Цельсия, а в США и России — на 0,37 градуса. Такие значения фиксировали прошлой весной.

По словам автора исследования, ученого Эндрю Геттельмана, речь в данном случае идет не о об углекислом газе, а о мелких дисперсных частицах, которые попадают на облака и отражают солнечный свет, отдаляя его от Земли. Углекислый и парниковый газы, напротив, удерживают тепло на поверхности планеты, повышая ее температуру.

Ученый отметил, что несмотря на краткосрочное потепление пандемия может замедлить изменения климата, потому что будет меньше выбросов углекислого газа, который сохраняется в атмосфере на протяжении десятилетий.

«Загрязнение охлаждает планету, поэтому имеет смысл говорить, что его сокращение приведет к повышению температуры», — заявил он.

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Московского государственного университета имени Ломоносова, профессор Александр Кислов считает, что локдауны не повлияли на температуру поверхности планеты.

«Это какая-то ошибка, оно не могло привести к потеплению, наверное, к похолоданию все-таки. Потому что, тут же смысл в том, что локдаун — уменьшение производства, уменьшение движения, уменьшение выбросов парниковых газов атмосферу. Соответственно, некое снижение темпов глобального потепления», — сказал Кислов.

В любом случае сигнал об изменении температуры такой незначительный, что его просто невозможно зафиксировать.

Цикличные изменения

Влияние локдаунов на температуру планеты если и было, то оказалось настолько мизерным, что его никто не заметил. Об этом «360» заявил эксперт Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Андрей Нагибин.

Он напомнил, что при измерении температуры ледников в Антарктиде, ученые фиксируют каждую трещину, на формирование которых уходит до тысячи лет.

«Мое личное мнение, это никак не повлияло. Конечно, мы видели временное очищение океанов, разгон смога над Китаем, очищение воды. Тем более, что самолеты перестали летать. Но это не оказало никакого влияния на повышение температуры», — отметил он.

Андрей Нагибин подчеркнул, что не верит в существование глобального потепления. Он рассказал, что сейчас многие уважаемые ученые-климатологи разделились на два больших лагеря. Одни заявляют об опасности глобального потепления. Другие утверждают, что идут цикличные изменения климата.

«Антропогенная нагрузка по отношению ко всей планете она присутствует. Но у нас были и глобальные похолодания и глобальные потепления. Это не более чем цикличность. <…> Просто мы живем в это время и мы ощущаем, что потепление», — пояснил эксперт.

Противники этого мнения указывают на увеличение количества неблагоприятных метеорологических условий и связывают их с глобальным потеплением.

На вопрос о том, произошла бы серьезная смена климата, если бы локдауны продлились не несколько месяцев, а лет, Андрей Нагибин напомнил документальный фильм «Жизнь после людей». Авторы картины на разработанной 3D-модели доказали, что через 40 лет природа Земли полностью восстановится, а через 100 лет исчезнут последние следы человечества.

«Природа имеет свойство быстрого самовосстановления. А само существование нашей планеты и климат на ней сильно не поменяются. У нас существует океан, который дает основной парниковый эффект, леса, которые влияют на климат. Антропогенный фактор, то есть человечество, только третий в этой очереди», — подытожил он.