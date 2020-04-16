Новый iPhone SЕ будет стоить 40 тысяч рублей. Логика или лицемерие?

Из нового — только упаковка

«Во-первых, ничего нового в этом iPhone SE нет. Apple, чувствуя мировую ситуацию и покупательную способность, поняла, что у людей реально стало меньше денег. Пандемия сильно ударит по экономике, и компания не может это игнорировать. Телефон — это уже не та вещь, которая будет в приоритете по затратам. Из-за этого многие анонсы от Huawei, Samsung и других компаний решили отложить», — заявил в разговоре с «360» специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат.

Источник фото: apple.com

По его мнению, ход с занижением ценника нового смартфона выглядит лицемерно. Компания будто сделала скидку на телефоны, чтобы продать хоть что-то на фоне кризиса и пандемии. Тем более это «что-то» не новинка в полноценном понимании. По функционалу модель старая, просто ее подали в новой обложке.

Это очень лицемерно. Внутри телефона нет ничего нового, и, скорее всего, еще появятся обновленные прошивки, которые начнут затормаживать старые модели телефонов Сохраб Гайрат специалист по информационной безопасности.

Какой телефон не уступит iPhone SE?

Гайрат отметил, что сейчас не стал бы советовать даже Samsung. По словам собеседника «360», рынок телефонов на базе Android разделился на два лагеря. Есть производители, которые берут бесплатную систему Android и пытаются на нее «натянуть» якобы свою красивую обложку. Один из таких производителей, по словам специалиста, и есть Samsung.

«К большому сожалению, Huawei тоже пошел в этом направлении. Однако сохранились марки телефонов, которые берут систему Android и чисто дают ее. Такие телефоны работают в разы быстрее. У этих компаний нет интереса программно сделать телефон медленным, они очень редко выпускают новые модели. Одна из таких компаний — китайская OnePlus, которая довольно популярна в России», — заявил Гайрат.

По его словам, индонезийский OPPO тоже хорош. Собеседник «360» уверяет, что по функционалу эти телефоны не уступят новой модели iPhone.

Характеристика от Apple

При этом на сайте Apple «новинку» описали более чем красиво. В компании отметили, что iPhone SE снабдили дисплеем Retina HD (4,7 дюйма), а корпус изготовили из прочного стекла и алюминия. С таким телефоном можно будет на полчаса погружаться на глубину один метр.

Процессор A13 Bionic — самый быстрый из существующих у iPhone. Он обеспечивает экономный расход батареи при высокой производительности. Также iPhone SE поддерживает беспроводную зарядку. В Apple обещают до 50% заряда за 30 минут, но для этого придется купить отдельный адаптер, который не входит в комплект.

iPhone SE получил поддержку двух сим-карт — обычной и e-сим. У новой модели будет по одной камере на задней и на фронтальной поверхностях. Телефон сможет снимать в портретном режиме, получит Smart HDR и возможность снимать 4К-видео. Клиенты смогут выбрать черный, белый или красный цвет смартфона. Старт продаж назначен на 24 апреля.