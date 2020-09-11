Три года назад береговая охрана Японии сообщила, что нашла как минимум 100 лодок КНДР, в которых находились 35 трупов. При этом некоторые тела так разложились, что эксперты затруднялись сразу сказать, какого они пола. За год до этого в стране насчитали 66 таких «кораблей-призраков». Всего за последние пять лет к берегам Японии прибило порядка 500 судов. Чаще всего «призраков» находят осенью и зимой, когда море становится еще более опасным для рыбаков, использующих недостаточно экипированные лодки.

Версии появления судов были разные. Некоторые считали, что причина в погодных условиях, другие винили устаревающий рыболовецкий флот КНДР. Однако долго никто не мог аргументированно объяснить, откуда берутся эти корабли.

И вот некоммерческая организация Global Fishing Watch опубликовала свой доклад. В нем — «убедительная» версия появления «призраков». По мнению специалистов, виноваты так называемые «темные рыболовные суда» Китая. Они занимаются нелегальной добычей в чужих акваториях.

По данным доклада, сотни китайских рыболовецких лодок заходили в воды КНДР как минимум с 2017 года. Тогда Совет безопасности ООН запретил торговать северокорейской рыбой в ответ на проведенные Пхеньяном испытания баллистических ракет.

На просьбу прокомментировать расследование Министерство иностранных дел Китая заявило, что «Китай последовательно и добросовестно выполняет резолюции Совета безопасности, касающиеся Северной Кореи». В министерстве добавили, что Китай «последовательно наказывает» незаконный лов рыбы, но не признает и не отрицает отправку своих лодок в воды Северной Кореи.

Авторы доклада уверены, что китайские рыбаки оттесняют своих северокорейских коллег от родных берегов, поэтому те вынуждены уплывать все дальше в поисках улова и рисковать жизнью ради заработка там, где их лодки часто не выдерживают ударов стихии. За последние годы в море исчезло так много граждан КНДР, что некоторые местные портовые города, в том числе Чхонджин на северо-востоке страны, теперь называют «деревнями вдов».

«Это самый крупный из известных случаев незаконного рыболовства, совершенного одним промышленным флотом, работающим в водах другой страны», — сказал Джеюн Пак, специалист по анализу данных из Global Fishing Watch.

В 2017 году береговая охрана Японии также сообщила, что обнаружила более двух тысяч северокорейских рыболовных судов, незаконно ловящих рыбу в своих водах.

Между тем, согласно исследованию, китайские рыболовы нарушают запрет в первую очередь ради тихоокеанского кальмара, который является одним из ценнейших морепродуктов. Лишь за 2017–2018 годы китайцы могли выловить более 160 тысяч тонн кальмара. Эта цифра более масштабная, чем результаты ловли Южной Кореи и Японии вместе взятых. Примерная стоимость улова — 440 миллионов долларов.

Китайские рыбаки давно беспокоят экологов. По мнению последних, гигантские масштабы китайского промысла могут нарушить сохранность океанических биологических ресурсов. Стоит отметить, что Китай — самая крупная рыболовная держава как по размерам флота, так и по масштабам улова. По данным ООН, в 2018 году на долю Китая приходилось около 15% от общего объема вылова рыбы в мире.