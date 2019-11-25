Весь мир заговорит по-русски. Людмила Вербицкая оставила нам любовь к родному языку

Выдающийся филолог Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября в Санкт-Петербурге. Она — автор сотен книг в​ области русского языкознания, почетный президент РАО, бывший ректор СПбГУ, обладатель множества российских и зарубежных наград. За советом к Вербицкой обращался даже президент Владимир Путин.

Перед смертью, отмечает Пятый канал, 83-летняя Людмила Вербицкая долго боролась с онкологическим заболеванием. Но 24 ноября ее не стало. Похороны филолога пройдут 27 ноября на Северном кладбище. Попрощаться с ней можно будет с 10:00 до 12:00 в актовом зале Двенадцати коллегий СПбГУ. В 12:30 начнется отпевание в в храме Смоленской иконы Божией Матери.

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«Это знаменитый филолог, великий человек, прекрасный организатор. Ее можно назвать главным русистом планеты, она возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы», — сообщил РИА «Новости» президент Российской академии образования Юрий Зинченко.

По его словам, Вербицкая была единственным человеком, который позволял себе поправить речь президента. Нередко он сам обращался к ней за советом. Это подтверждал и сам Путин.

«Когда у меня возникают сложности, я обращаюсь к Людмиле Алексеевне за консультацией. Были случаи, когда я с борта самолета звонил перед мероприятием и мы с коллегами не могли прийти к общему мнения, так сказать или иначе», — вспоминал он.

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Узнав о смерти Вербицкой, президент выразил соболезнования ее родным и заявил, что ее смерть — большая потеря как для него, так и для науки.

«Вы знаете, что Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения, он с большим уважением относился к Вербицкой и часто с ней общался. Поэтому это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента», — передал слова главы государства пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Источник фото: пресс-служба Кремля

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов напомнил, что Вербицкая была автором сотен работ в​ области русского и​ общего языкознания, фонетики. Изучала аспекты современного произношения, боролась за чистоту языка и грамотную речь.

Нам в наследство достались труды Людмилы Алексеевны, ​созданный вместе с нею фонд, ее неизменная убежденность в том, что «весь мир заговорит по-русски!» Вячеслав Никонов.

Любовь к русской речи и исследования Вербицкой охватывали все без исключения составляющие русской речи. Даже такие как мат. Филолог, по словам Владимира Путина, считала ругательства неотъемлемой частью языка. И именно с ней он планировал посоветоваться по поводу постоянных запретов концертов рэп-исполнителей и присутствия нецензурной лексики в их композициях.

Главный русист планеты

Людмила Алексеевна Вербицкая родилась 17 июня 1936 года в Ленинграде. Детство было тяжелым. В августе 1949 года по делу против партийных руководителей РСФСР арестовали, а затем расстреляли ее отца. Мать отправили в лагерь НКВД. Будущего филолога как дочь «врага народа» поместили в трудовую колонию в Львове. Там, к счастью, девушка смогла учиться в обычной школе.

Затем поступила на русское отделение филологического факультета Львовского университета. После реабилитации отца в 1954 году вернулась домой и перевелась в Ленинградский госуниверситет имени Жданова — будущий СПбГУ. Там же защитила кандидатскую, а затем и докторскую диссертации.

Всю свою жизнь Людмила Алексеевна проработала в родном вузе. Прошла путь от старшего лаборанта до ректора СПбГУ, став первой женщиной на этом посту. Руководила университетом с 1994 по 2008 годы. В 2008 ее назначили президентом, а в 2011 еще и почетным профессором вуза.

Источник фото: РИА «Новости»

Работу в университете Людмила Алексеевна сочетала с руководством Российским обществом преподавателей русского языка и литературы и Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы. А с 2013 по 2018 годы — еще постом президента Российской академии образования. В 2018 году на этой должности ее сменил Юрий Зинченко. А Вербицкая стала почетным президентом академии.

Помимо этого она была координатором, попечителем или соучредителем множества фондов и организаций, занимающихся вопросами русского языка и словесности. Долгие годы была вице-президентом Комиссии ЮНЕСКО по вопросам образования женщин. Также Вербицкая стала автором и соавтором более 350 научных и учебно-методических работ.

За свои заслуги Людмила Алексеевна удостоилась множества как российских, так и зарубежных наград. Во Франции стала кавалером ордена Почетного легиона и командором ордена Академических пальм. В Польше — кавалером ордена Заслуг перед Республикой, на Украине ей вручили орден княгини Ольги III степени.

В России была лауреатом премий президента РФ и правительства РФ в области образования, премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации. Людмила Алексеевна — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» награждалась медалям орденами Дружбы, Почета и другими.