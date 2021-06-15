Людям нужен оптимизм. Чего ждать от встречи Путина и Байдена в Женеве

Мир замер накануне встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Люди напряженно читают их интервью, данные накануне саммита, и стараются понять, чего ждать от будущего. Политолог уверен: главное, что должны сделать лидеры России и США — подарить своим гражданам оптимизм в отношениях между странами.

В Женеве на вилле Ла Гранж 16 июня состоится встреча президентов России и США. Сначала Владимир Путин и Джо Байден побеседуют в узком составе, потом в расширенном. После небольшого перерыва переговоры будут продолжены. По завершении президенты по отдельности выступят на пресс-конференциях.

Накануне встречи президент России дал интервью журналисту каналу NBC. В разговоре с Киром Симмонсом Владимир Путин ответил на много острых вопросов, рассказал, что думает о НАТО, чем отличается Байден от Трампа, о своем потенциальном преемнике и о «русском следе» в Black Lives Matter.

Перед началом саммита глав сверхдержав поговорил с журналистами и президента США. На этот раз он не стал торопиться с ярлыками. Байден не стал прямо отвечать на вопрос относительно Путина, охарактеризовал его как достойного соперника и согласился с мнением российского президента о российско-американских отношениях.

Государство важнее

Директор Центра Европейской информации, доцент МГИМО МИД РФ, руководитель информационного офиса Совета Европы в РФ Николай Топорнин в разговоре с «360» отметил, что Байден неумно поступил, когда поддакнул журналисту, настойчиво спрашивающему, считает ли американский президент Путина «убийцей».

«И сейчас ему приходится изворачиваться, потому что между лидерами двух крупнейших государств это абсолютно неприемлемый тон и такая лексикология общения. Даже если есть расхождения, противоречия, какая-то неприязнь, это недостойно президента США. И теперь Байден должен все это расхлебывать», — пояснил Николай Топорнин.

Эксперт уточнил, что полностью опровергнуть свои слова американский президент тоже не в состоянии. Вот и приходится придумывать какие-то формулировки, чтобы не подтвердить сказанное, но и не отказаться от него. Путин правильно ответил, что для него такие слова имеют третьестепенное значение, когда речь идет о защите страны и ее граждан.

И если интересы страны требовали этой встречи, Путин на нее согласился, невзирая на слова Байдена. Надо быть выше этого, если необходимо принести пользу и стране и народу. Отношения с США, как с лидером западного сообщества, для России достаточно важны и если они начнут исправляться, это спроецируется и на отношения с ЕС и НАТО, сказал Николай Топорнин.

НАТО все понимает

Президент Путин в ответ на вопрос о концентрации российских войск на границе с Украиной рассказал о плановых учениях и отметил, что сейчас на наших южных границах происходят многонациональные совместные учения стран НАТО под руководством США. Николай Топорнин заявил, что не верит в нападение Североатлантического альянса.

«Я не верю и никогда не поверю, что НАТО попытается где-то на каком-то фланге напасть на Россию. Я в этом абсолютно убежден: это не в интересах альянса, и НАТО хорошо понимает, что в этом конфликте мало им не покажется. Скорее могут попытаться спровоцировать конфликт малоопытные политики Украинцы», — предположил политолог.

Он добавил, что для пресечения подобных действий иногда стоит демонстрировать и возможности нашей армии, как, например, масштабные учения. А сами по себе учения НАТО, где бы они ни проходили — это плановые мероприятия, которые военная организация обязана проводить.

Преемники не в России

Николай Топорнин признался, что не думает, будто Владимир Путин будет обсуждать тему своего преемника на переговорах с Джо Байденом. Это абсолютно внутреннее дело Российской Федерации. Кроме того, эксперт напомнил, что в России существует выборная система, и президент выбирается народом страны.

«И в выборах могут участвовать любые кандидаты, соответствующие установленным правилам. Их может быть пять, 10 или 15 человек. Поверьте, если Путин не будет участвовать в выборах, активизация политиков тут же случится, и все партии постараются выставить наиболее мощных кандидатов», — сказал Николай Топорнин.

Он добавил, что все разговоры про преемника — это вообще неправильная тональность. Россия демократическая страна, а не монархия. Но как бы то ни было, это явно не тема для обсуждения между двумя президентами. Они будут обсуждать более серьезные и значимые вещи.

Нужен оптимизм

Эксперт отметил, что он бы хотел, чтобы президенты обсудили санкции, двусторонние отношения, экономическое сотрудничество, космические программы, ограничение и сокращение вооружения. А также какие-то совместные планы по урегулированию ситуаций в Сирии и Ливии. Ираке и Иране, вокруг Северной Кореи.

«А все остальное даже не мелочевка, а шелуха. У президентов запланировано три часа на переговоры, плюс уйдет время на переводы, перерыв, то есть на важные вопросы будет часа два. Это первая встреча, и мы ждем обсуждения существенных вопросов. Знаете, на радио недавно провели опрос россиян — „Что для вас значит встреча Путина и Байдена?“» — рассказал Николай Топорнин.

По его словам, мнения разделились поровну: 50% считают, что саммит важен, а другая половина — могут и не встречаться, ничего не изменится. Поэтому, подчеркнул Николай Топорнин, так важно, чтобы эта встреча породила и у нас, и у американцев оптимизм в отношениях между нашими странами.