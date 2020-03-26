«Люди запомнят, на чьих руках кровь». Бразильский президент плевал на коронавирус

Коронавирусная инфекция в Бразилии обострила противостояние между президентом Жаиром Болсонару, губернаторами и простым населением. Президент считает панику вокруг COVID-2019 раздутой и призывает людей вернуться к нормальной жизни. Такая тактика может стоить ему поста.

Недавно глава Бразилии Жаир Болсонару обратился к нации по поводу Covid-2019. Он в очередной раз обвинил СМИ в нагнетании паники вокруг коронавируса. Президент также накинулся и на губернаторов, которые запрещают массовые мероприятия, работу общественного транспорта, кафе и других заведений.

«Люди скоро увидят, что они были обмануты этими губернаторами и значительной частью средств массовой информации в вопросе коронавируса», — передает его слова Тhе Guаrdiаn.

При этом министерство здравоохранения объявило, что от коронавирусной инфекции погибли 25 человек, а заражены 1546.

Болсонару эту информацию продолжает игнорировать. Более того — он просит людей вернуться к привычному ритму жизни и не видит никаких причин для закрытия школ на карантин. Аргументирует он это тем, что в зоне риска находятся люди старше 60 лет, а не дети.

Президент Бразии просто сошел с ума. #УходиБолсонару

Такое поведение вызвало критику среди политиков разных мастей. Глава сената Дави Алколумбре заявил, что Бразилии «нужен серьезный, ответственный лидер, который заботится о жизни и здоровье людей». Верховный суд также поддержал губернаторов, а не президента, сообщает Associated Press. Главы обеих палат Конгресса раскритиковали его выступление по телевидению.

А губернатор Сан-Паулу Жоао Дориа по видеоконференции с президентом и другими губернаторами угрожал подать в суд на федеральное правительство, если оно попытается помешать его усилиям по борьбе с коронавирусом.

Командующий бразильской армии Эдсон Леал Пужоль также негласно выступил против позиции президента. Он опубликовал видео, в котором подчеркнул важность борьбы с коронавирусом.

Население страны тоже не в восторге от действий президента. В нынешних условиях выйти на улицу с протестами никто не может, поэтому люди распространяют в соцсетях хештег #ForaBolsonaro (переводится как «уходи Болсонаро» — прим. ред.) и митингуют из дома.

Одни по вечерам кричат со своих балконов и окон «долой президента». Другие — сопровождают это ударами по сковородкам или кастрюлям. Такие акции проходят по всей стране. С каждым разом негодующих все больше.

Граждане из разных частей Бразилии бьют в кастрюли и сковородки в знак протеста, выражая свой гнев в адрес президента Бразилии Жаира Болсонаро за то, что тот отказался принимать какие-либо меры предосторожности против нового коронавируса.

Доктор политических наук Дэниел Уорнер такое невежественное поведение может объяснить лишь как попытку удержания власти. Все правые лидеры изначально недооценили серьезность коронавируса. Дональд Трамп и Борис Джонсон не сразу приняли необходимые меры, но Болсонару гнет свою линию дольше всех.

«Возможно он боится, что закрытие школ и прочих учреждений приведет к потере контроля и власти», — полагает эксперт.

Советник Демократической партии США Антон Конев убежден, что действия президента Бразилии преступны. Из-за его упрямства больницы будут перегружены пациентами. Важно контролировать поток больных. Это доказывается на примере других стран, а Болсонаро ведет все к кризису здравоохранения. И это позже выльется в политический кошмар.

Речь идет о жизни и смерти, и люди не забудут, на чьих руках кровь. Это приведет к концу его президентства Антон Конев

Доктор Уорнер добавляет, что люди сейчас мало, что могут сделать. Выйти на протесты — это не вариант. Когда закончится карантин неизвестно. Но Болсонару может свергнуть само правительство. Если они придут к выводу, что он своими действиями угрожает народу, то явно попытаются убрать. Остается только ждать и смотреть, сколько еще он протянет с такой сомнительной политикой.

Еще одно дополнение к хорам из квартир, на этот раз из Бразилии. Но это не карантинное развлечение. Они бьют горшки в знак протеста, кричат (как мне сказали) «Болсонаро, вон»

Тем временем на благо народа работает министерство здравоохранения Бразилии. Оно планирует провести более 10 миллионов тестов на вирус. С их закупкой им помогают банки страны, а также нефтегазовая компания Petroleo Brasiliero и горнодобывающая Vale.