«Я и корень имбиря жевал». Депутаты и люди во власти нашли разные способы защититься от коронавируса

Во время разгула коронавируса каждый переживает за свое здоровье. Несмотря на высокий риск заражения, депутаты, сенаторы и парламентарии прибегают не к дорогостоящим средствам защиты, а вполне обычным. В ход идут блокаторы, маски и прополис.

Маски и перчатки

Использование средств индивидуальной защиты — самый простой и доступный способ не подцепить болячку. К нему прибегают не только обычные жители, но и представители власти. Для минимизации рисков они надевают маски и перчатки во время работы.

Депутат Мосгордумы Игорь Бускин. Источник фото: facebook.com/mosgorduma

Масочный режим стали вводить в некоторых регионах России только в мае, но вирус начал распространяться раньше. Так, чтобы обезопасить не только себя, но и помочь медикам, депутат Заксобрания ЯНАО Елена Лаптандер начала сама шить маски. В конце апреля она передала 100 таких средств защиты в Салехардскую окружную клиническую больницу. Депутат парламента Карелии Валерий Шоттуев тоже начал носить собственноручно сшитые марлевые маски. Ими он обеспечил всех членов своей семьи.

Источник фото: vk.com/zakon_sobranie_karelia

Различные врачи уже не раз говорили о необходимости носить медицинские маски и перчатки. Сейчас многие переносят коронавирус бессимптомно, поэтому никогда нельзя быть полностью уверенным, что ты здоров.

«Если мы все будем в масках, не важно, больной я или здоровый, это резко уменьшает возможность заражения, хотя не гарантирует ее отсутствия», — отмечал в разговоре с «360» депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Главное помнить, что маски нужно менять каждые два-три часа. Как только изделие становится влажным от дыхания, его стоит аккуратно снять и выбросить. Перчатки советуют снимать, не касаясь кожи. После использования их нужно продезинфицировать.

Блокаторы вирусов

Маски и печатки далеко не единственные способы, к которым прибегают для защиты от инфекции. Во время пандемии в соцсетях все чаще стали мелькать блокаторы. Это такие бейджи, выделяющие диоксид серы, который обеззараживает воздух. Сначала они появились на блогерах, а позже ими обзавелись даже высокопоставленные чиновники. Одним из них стал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не знаю, помогает он или нет, я его в аптеке [купил]. Каждый сейчас носит все, что можно, с точки зрения каких-то превентивных средств. Я, честно говоря, не уверен, что он как-то помогает. Я читал, что новые эксперты говорят, что это может быть вредно. Поэтому точно не знаю», — признался в начале апреля Песков.

Источник фото: twitter.com/lifenews_ru

Эффективность таких блокаторов действительно вызывает большие сомнения у специалистов. Как заявил «360» врач-терапевт высшей категории и член клуба научных журналистов Алексей Водовозов, никто не проверял действие и безопасность бейджей на человеке. Более того, нет данных касательно защиты именно от коронавируса.

Тем не менее вслед за Песковым блокаторы начали носить и в Госдуме. Депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков сообщал спикеру ГД Вячеславу Володину, что несколько собраний подряд замечал у коллег белые кресты на пиджаках.

«Насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус», — отметил тогда Володин.

Несмотря на все меры предосторожности, Песков не смог избежать заболевания COVID-19. 12 мая стало известно, что он лежит в больнице с двусторонней пневмонией. Тест на наличие коронавируса показал положительный результат. Позже он рассказал, что снял бейдж от вирусов после слов журналистов о его возможном негативном воздействии. Пресс-секретарь президента не исключил, что зря это сделал.

«Я носил бейджик, возил его в машине и до сих пор его вожу… И когда журналисты стали писать в том числе о его вреде, я же его снял», — заявил Песков.

Действительно ли помог бы блокатор не заразиться, остается только гадать. В любом случае меры защиты никогда не могут быть лишними.

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Народные средства

Еще никогда люди не отказывались от народной медицины. О чудодейственных свойствах чеснока и пара от картошки все знают с детства. Именно поэтому во время пандемии начали активно скупать лимоны, имбирь и различные травы. Депутат Госдумы Ольга Епифанова тоже призналась, что защищается от коронавируса с помощью настойки прополиса.

Мой хороший знакомый порекомендовал, поскольку я нахожусь в зоне риска заражения коронавирусом, принимать в качестве профилактики настойку прополиса Ольга Епифанова депутат Госдумы.

Ранее такое натуральное средство защиты назвал эффективным врач Владимир Хорошев. Он посоветовал употреблять настойку для укрепления иммунитета, что очень важно во время разгула вируса.

«Такая настойка великолепно действует на иммунную систему. Прополис стимулирует ее деятельность и тем самым уменьшает подверженность человеческого организма заражению коронавирусом», — пояснил он.

Некоторые депутаты ограждаются от инфекции со всех фронтов. Тут в ход идут и витамины, и имбирь, и другие всевозможные средства.

«Я сторонник против всех вирусов и другой нечисти использовать все возможные способы, даже абсурдные. <…> Но я, слава богу, пока не заболел. Я не знаю, спасибо это блокатору или в целом. Я и корень имбиря жевал, и витамин С пью. Всю чушь, какую пишут в интернете, я все использую. А вдруг», — заявил «Би-би-си» депутат от ЛДПР Андрей Свинцов.

Дистанцирование

Соблюдение дистанции, пожалуй, лучший способ не заразиться коронавирусом. Инфекция передается воздушно-капельным путем, поэтому подхватить ее вероятнее всего именно во время общения. В период пандемии министры, депутаты, президент продолжают работать. Но все совещания перевели в режим видеоконференций. Так удается соблюдать самоизоляцию, не отрываясь от решения вопросов.

Источник фото: twitter.com/pravitelstvo_rf

«У меня на работе, в принципе, большой кабинет. Когда ко мне кто-то приходит, мы сидим на расстоянии пары метров друг от друга. Мою руки чаще, чем обычно, использую средства дезинфекции», — рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров о своих средствах защиты.

Перешел на удаленную работу и президент Владимир Путин. Он проводит все совещания по видеосвязи. Песков отмечал, что абсолютно все освоились в режиме видеоконференций. Обсуждения вопросов проходят не только в открытом режиме, но и закрытом. За время самоизоляции глава государства не раз проводил совещания с региональными властями о ситуации с коронавирусом и мерах поддержки населения.