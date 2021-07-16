Люди старшего возраста тяжелее переносят ковид. Какие бывают осложнения и как помочь с ними справиться

Пожилые люди чаще других тяжело переносят ковид. Хронические заболевания наслаиваются на инфекцию, обостряются и запускают в организме воспалительные процессы, а сильные лекарства имеют побочные эффекты. В части случаев близкому можно помочь дома, но лучше наблюдаться у врача и ни в коем случае не заниматься самолечением.

Букет хронических заболеваний

Главной особенностью течения COVID-19 у пациентов старше 70–75 лет, по словам врачей, является максимально высокий риск развития осложнений. В первую очередь это связано с тем, что у пожилых людей почти всегда есть как минимум одно хроническое заболевание, а чаще сразу несколько.

Врач-терапевт Ольга Минина рассказала «360», что в особой группе риска находятся те пенсионеры, которые не проходят регулярные обследования и не получают должную терапию по профилактике и лечению хронических заболеваний.

Во время инфекции мы можем столкнуться с обострениями хронических болезней, в основном это заболевания сердечно-сосудистой системы, так как коронавирусная инфекция сопряжена с возникновением тромбоза Ольга Минина.

Главный врач центральной городской больницы в Домодедове Андрей Осипов объяснил, что к тромбозу склонны пациенты с гипертонической болезнью, заболеваниями сердца, сосудов, почек и с сахарным диабетом.

«Поэтому врачи и в обычной жизни назначают им кроворазжижающие препараты. Вирус сам по себе выделяет в кровь вещество, которое вызывает повышенное тромбообразование», — уверен Осипов.

Врач-инфекционист Видновской РКБ Светлана Малиновская добавила, что у пожилых людей чаще всего в целом наблюдается слабость иммунной системы, которая тоже увеличивает риск осложнений. Главные симптомы, по ее словам, — это ощущение давления в грудной клетке, спутанность сознания, ухудшение слуха, сонливость, учащенный пульс, в отдельных случаях к этому могут добавиться тахикардия и даже кровохаркание.

Лечение антибиотиками

Антибиотики, по словам Андрея Осипова, часто назначают пациентам старше 70 лет, но лечат ими не сам ковид, а те осложнения, которые чаще всего связаны с обострением хронических заболеваний.

В начале заболевания и при легком течении антибиотики нежелательны и даже могут ухудшить состояние Андрей Осипов.

Ольга Минина отметила, что в работе с пенсионерами относиться к подбору антибиотиков нужно особенно внимательно. Первым делом врач должен собрать у пациента анамнез — узнать, какими антибиотиками человек чаще всего пользовался до этого.

«Лучше не назначать эти группы антибиотиков, так как в организме вырабатывается резистентность, то есть пациенты становятся устойчивы к препарату», — объяснила Минина.

Кроме того, подчеркнула Светлана Малиновская, крайне важно в таких случаях не заниматься самолечением и принимать антибиотики только по назначению врача и в строго установленных дозах.

«Только врач может поставить правильный диагноз, определить, с какой бактерией борется организм и как ему эффективнее помочь. Если же у вас в самом деле выработалась устойчивость к определенному антибиотику, специалист поможет подобрать другое лекарство», — заявила Малиновская.

Проблемы с кишечником

Еще одним часто встречающимся осложнением ковида является нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Поражение кишечника называют одной из особенностей «дельта»-штамма, объяснил Андрей Осипов. Антибиотики же зачастую усугубляют ситуацию.

Чтобы восстановить микрофлору, требуются пробиотики, которыми заново заселяют кишечник. Восполнить дефицит минералов и солей помогают лекарства регидрон и ионика. Благодаря им поддерживается электролитический баланс Светлана Малиновская.

Ольга Минина добавила, что часто у пожилых людей на фоне COVID-19 и приема различных препаратов развивается неспецифический язвенный колит: на стенках толстого кишечника образуются язвы, могут возникать даже внутренние кровотечения. Они вызывают нарушение стула, боли в животе, повышение температуры тела, слабость.

«Нарушение пищеварения ведет к проблемам с электролитными нарушениями, из-за этого нарушается работа всех остальных основных систем», — объяснила Минина.

Пациентам с такими симптомами до обращения к врачу рекомендуют избегать острого, жирного, жареного, отказаться от грубой пищи, овощей и фруктов, а также ограничить простые углеводы и жиры, а упор сделать на белковую составляющую питания. Врач должен назначить лечение, а после исчезновения симптомов нужно продолжать наблюдаться у гастроэнтеролога и придерживаться диеты.