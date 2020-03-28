Люди штурмуют границы. Коронавирус превратил возвращение на родину в хаос

На границы Польши и Украины толпы людей пытаются вернуться на родину до закрытия границ. Но не только у украинцев проблемы с возвращением.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о полном закрытии границ, чтобы предотвратить распространение коронавируса на Украине. Поэтому граница будет закрыта в том числе и для самих украинских граждан.

В результате теперь тысячи людей на польско-украинской границе стоят в многокилометровой очереди, чтобы успеть вернуться на родину. Вряд ли это поспособствует борьбе с коронавирусом. Скорее наоборот, в таких условиях зараза будет распространяться очень быстро.

Примерно так это выглядит сейчас. Как в таких условиях можно всех проверить на наличие коронавируса — непонятно.

Из Украины возвращаются и россияне — на специальном поезде, организованно.

Но не только у украинцев проблемы с возвращением в родную страну. Подобное происходит почти по всей Европе. Например, ранее сообщалось об очередях на границе Австрии и Венгрии.

Карантин коренным образом поменял жизнь европейских мигрантов. Раньше граждане Евросоюза могли свободно передвигаться из страны в страну, поэтому в Германии, например, сейчас проживает много рабочих из Болгарии и Румынии. Но теперь границы закрываются и они в срочном порядке вынуждены возвращаться на родину — транзитом через Австрию и Венгрию.

Неподходящее время для туризма

Что же делать тем, кто оказался за границей в неподходящий момент, задержался на отдыхе или в командировке? В таких случаях должны действовать дипломатические службы. Но не всегда удается сработать оперативно.

Российские туристы, застрявшие в Египте, только сейчас получили возможность вернуться. Организацию их возвращения поручили компании «Белавиа» за счет долга компании перед Россией.

Однако не всем так повезло. О своей беде недавно сообщили туристы из Кыргызстана, оставшиеся в Турции на неопределенный срок.

В не менее сложной ситуации оказались и россияне, отправившиеся накануне закрытия границ в Непал. В эту страну в основном ездят альпинисты, которые сейчас могут находиться в горах. Поэтому российские послы в Непале уже заняты поиском своих соотечественников.