В Сети не смогли пройти мимо премьеропада в Европе. Telegram-каналы начали публиковать иллюстрации к массовому уходу политиков со своих постов. Одним из первых подобную картинку выложил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Пока в интернете гадают, кто же уйдет в отставку следующим, специалисты утверждают, что премьер-министры ведут себя довольно грамотно: они избегают решения возникших в Европе проблем и оставляют себе шанс на возвращение. «360» собрал топ-5 причин не возглавлять европейское государство сегодня.

Иллюстрации к отставкам премьер-министров Европы

В Сети начали распространять забавные иллюстрации к премьеропаду в Европе. Поводом послужила очередная отставка премьер-министра европейской страны. На этот раз с поста решил уйти итальянец Марио Драги. Страна входит в политический кризис из-за нежелания крупнейшей партии поставлять оружие Украине. Это уже четвертая отставка за последнее время: ранее свои посты решили оставить коллеги Драги в Великобритании, Эстонии и Болгарии.

Правда, президент Серджо Матарелла не принял отставку Драги. Однако заявление об уходе премьер-министра Италии успело всколыхнуть соцсети. Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram коллаж, в котором спросил, кто же из европейских политиков уйдет следующим.

Новость подхватили и другие пользователи. Блогер Шейх Тамир выложил в своем Telegram-канале фото, на котором изображены политики — и Европы, и США. При этом премьер-министра Великобритании и Италии на картинке перечеркнули крестом. А подпись к изображению гласит: «Кто следующий?»

Однако одними снимками в Сети не ограничились. Рисующий «на злобу дня» иллюстратор, который ведет Telegram-канал «Честный художник», нарисовал карикатуру. В ней блогер предположил, что в очереди на «выход» — канцлер Германии Олаф Шольц.

Топ-5 причин массовых отставок

Причины массового ухода премьер-министров европейских стран со своих постов во многом схожи. При этом многие из них спровоцировали именно события на Украине и помощь, которую государства начали оказывать стране.

1. Украинский или санкционный угар

Многие страны под влиянием США и Еврокомиссии участвовали в санкциях, которые сопровождались разбалансировкой и европейской, и мировой торговли. Это негативно отразилось на экономиках государств Европы. Кроме того, это вылилось в затраты, с которыми так или иначе придется разбираться главами этих стран. Об этом «360» рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.

Поставлялось оружие, оказывалась помощь Украине, оказывалась помощь беженцам — это очень большие расходы. А из этого нужно выруливать. Находить этот баланс мало кому хочется. В итоге, многие решили уйти: «Мы сделали, а вы расхлебывайте» Владимир Оленченко.

Проблемы с экономикой

Также роль сыграло ухудшение социально-экономической обстановки в ЕС, считает Оленченко. Это создало определенные трудности для управления странами и принятия правильных управленческих решений. Перед любым руководителем европейского государства встала дилемма: либо взваливать бремя трат на бизнес (облагать его налогами), либо усложнить желание населению (ужать социальные выплаты).

«Тема достаточно сложная. Она разнится от страны к стране и, соответственно, требует серьезных моральных, физических и политических затрат. Многие политики понимают, что этот период сложный и дивидендов их репутации не принесет. Поэтому многие в такой ситуации уходят в отставку. Но при этом они сохраняют шансы на будущее, потому что не проявили себя в преодолении кризиса», — пояснил Оленченко.

По его словам, если руководители стран смогут преодолеть кризис, это будет их заслуга. Если же нет, это станет серьезным ущербом для их репутации.

«Поэтому многие берут паузу», — подчеркнул он.

2. Напряженные отношения между Еврокомиссией и странами

Оленченко добавил, что еще одна причина — напряженные отношения между Еврокомиссией и странами — членами ЕС. Дело в том, что высший орган исполнительной власти ЕС занимается генерированием идей и лозунгов от имени Европейского союза. Однако сам ЕС далеко не всегда согласен с этими предложениями.

Это внутренняя разобщенность и противостояние в ЕС. Оно будет, видимо, продолжаться, потому что нынешний состав Еврокомиссии будет действовать до осени 2023 года. Если встать на место политика, например, Драги, зачем ему бодаться с ними и тратить силы? Он может взять паузу в виде отставки. А когда ситуация нормализуется, вернуться к управленческой деятельности Владимир Оленченко.

3. Взаимоотношения с Россией

Есть также вопрос взаимоотношений с Россией, пояснил Оленченко. По его словам, большинство европейских стран сотни лет выстраивали диалог с РФ. Теперь же им предложили этот опыт забыть и начать создавать ту модель отношений, которую диктуют США и Еврокомиссия.

«Это все искусственное. Понятно, что долго это все не выстоит. А ведь не хочется, чтобы твое имя с этим всем ассоциировали», — добавил Оленченко.

При этом позиция касательно России зачастую различается даже внутри самих стран, что также влечет за собой ряд проблем. Об этом «360» рассказал журналист из Польшу Сергей Гречушкин. В пример он привел Болгарию.

Болгары как нация очень позитивно относятся к России и к русским. Это действительно так. Они относятся к русским ничуть не хуже, чем те же сербы или черногорцы. Это народная традиция. Но при этом, если посмотрим на историю, то Болгария как государство чаще была антироссийская, чем пророссийская. Это исторический и политический парадокс Сергей Гречушкин.

Гречушкин подчеркнул, что так внешнеполитический курс расходится, а иногда даже противоречит настроениям в обществе.

4. Внутрипартийная разобщенность

Еще одна причина — внутрипартийная разобщенность, уверен Оленченко. В пример он привел ситуацию Бориса Джонсона, которому пришлось уйти из-за в том числе разногласий политических элит. Однако премьер-министр Великобритании повел себя как опытный игрок. Он сделал вид, что не хочет уходить в отставку. Тем самым он и избавился от нынешних и грядущих проблем, и снял с себя ответственность за уход с поста.

К нему сейчас претензий вообще быть не может. Он всегда может сказать, что хотел остаться, но его заставили уйти Владимир Оленченко.

5. Проблемы Европы ухудшатся с приходом холодов

При этом Оленченко подчеркнул, что все эти проблемы Европы будут нарастать с приближением холодов. Например, в Германии отопительный сезон начинается 1 октября — практически через три месяца. Тем временем углеводороды стоят дорого, запасов нет, денег нет.

«Нужно будет регулировать энергетику, ЖКХ. Конечно, лучше заблаговременно уйти — сейчас, — чем потом за это все отвечать и непосредственно этим заниматься», — заключил Оленченко.