Люди гибнут при взрывах аммиачной селитры уже 100 лет. Список самых крупных катастроф

В порту Бейрута 4 августа произошел взрыв, причиной которого, по данным властей, стала детонация 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Погибли не менее 100 человек, тысячи получили ранения. И это не единственный случай, когда смертельное удобрение приводит к трагическим последствиям.

Бейрут, 2020-й

В результате мощнейшего взрыва в морском порту Бейрута в Ливане обрушились фасады нескольких зданий, находящихся недалеко от места трагедии. Серьезный урон был нанесен жилым домам и офисам, сообщает Al Jazeera English.

По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн конфискованной таможенными службами в 2013 году аммиачной селитры. Это аммониевая соль азотной кислоты. Она представляет собой высокоэффективное минеральное удобрение и часто используется в изготовлении взрывчатых веществ.

Тулуза, 2001-й

21 сентября 2001 года в Тулузе произошла техногенная катастрофа. По неизвестной причине на заводе удобрений Azote Fertilisant (AZF) компании Grande Paroisse взорвался ангар с 300 тоннами нитрата аммония, пишет France Info.

В результате произошло сотрясение почвы, сопоставимое с землетрясением магнитудой 3,4. Погибли порядка 30 человек, тысячи пострадали. Тысячи зданий и сооружений в городе были повреждены. В радиусе 700 метров от эпицентра были полностью уничтожены все строения. Общее число пострадавших и оставшихся без крыши над головой превысило 85 тысяч человек.

Следствие по этому делу продолжалось почти восемь лет. Специалисты пришли к выводу, что причиной катастрофы стало небрежное хранение химикатов. Восемь лет назад апелляционный суд Тулузы признал бывшего директора завода AZF Сержа Бьешлена виновным в непредумышленном убийстве и разрушении объектов. Его приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу суммой 45 тысяч евро. На саму компанию также наложили штраф — 225 тысяч евро. Правда, пять лет назад кассационный суд решил, что приговор Бьешлену был пристрастным. Его отменили.

Тексас-Сити, 1947-й

16 апреля 1947 года также произошла техногенная катастрофа в порту города Тексас-Сити, США. Пожар на борту французского судна «Гранкан» привел к детонации порядка 2100 тонн аммиачной селитры. Это привело к цепной реакции — пожарам и взрывам на расположенных поблизости кораблях и нефтехранилищах.

Погиб как минимум 581 человек. Среди всех сотрудников пожарной охраны города выжил только один. Более пяти тысяч человек получили ранения, 1784 попали в больницы.

Но это только те, кто погиб и пострадал сразу. Потом пожары и взрывы еще продолжались, число жертв в итоге превысило полторы тысячи. Несколько сотен людей попросту пропали без вести.

Порт и существенная часть города были разрушены, многие здания сравнялись с землей. Имущественный ущерб оценили в 100 миллионов долларов. Эти события стали причиной первого коллективного иска против властей США. В конечном итоге Конгресс США взял на себя инициативу предоставления компенсаций жертвам катастрофы. Было выплачено 1394 компенсации общей суммой порядка 17 миллионов долларов.

Оппау, 1921-й

21 сентября 1921 года техногенная катастрофа произошла на химическом предприятии компании BASF, которое находилось недалеко от городка Оппау области Пфальц, входившей на момент трагедии в состав Баварии. Взорвалось 12 тысяч тонн смеси сульфата и нитрата аммония, пишет Deutsche Welle.

Взрыв был такой мощный, что на его месте появилась воронка диаметром 160 метров и глубиной 18 метров. Волна прокатилась по всему городу и превратила дома в груды камней. Стоявший на путях в соседнем городке пассажирский поезд попросту забросило на крышу одной из казарм. С лица земли буквально исчезли сразу две деревни: Франкенталь и Этигхайм. Взрывная волна даже выбила стекла в домах на расстоянии 70 километров от места трагедии.

Тогда погиб 561 человек, более 1,5 тысячи получили ранения, более 7,5 тысячи остались без крыши над головой.