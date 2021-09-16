«Люди думают, Wildberries ниоткуда взялся. А это как снежный ком»

Может ли человек без опыта торговать через Wildberries? Чем отличается работа женщин в этой компании? И как там собираются поддерживать новых поставщиков? Об этом «360» рассказала Татьяна Бакальчук — руководитель и основатель Wildberries, одной из крупнейших российских торговых площадок.

«Русские женщины могут все»

В подмосковной усадьбе Архангельское в рамках проекта «Большие связи» прошел круглый стол для представительниц среднего и малого бизнеса, а также маркетплейсов. С участницами женского бизнес-сообщества «Нежный бизнес» встретилась руководитель компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Она признала — русские женщины могут все сделать самостоятельно и этим отличаются от зарубежных коллег.

Русские женщины могут все: и бизнес создать, и детей вырастить, и в семье чтобы все было хорошо. История показывает, что мы неоднократно на своих плечах выносили и поднимали нашу страну Татьяна Бакальчук руководитель Wildberries.

Работать ей прежде всего помогает семья — не только муж и дети, но и родители, братья и сестры. А с ними — люди, с которыми Бакальчук постоянно работает.

«Для меня команда единомышленников очень много значит. Потому что когда тебе нравится приходить на работу и ты ощущаешь, что люди как один — они дышат теми же идеями, как и ты, и понимают тебя с полуслова, и готовы работать 24/7, и у них глаза горят, — просто не можешь не работать и не делать успешный бизнес», — отметила Бакальчук.

Карьера внутри одной компании

— У вас подход: сотрудники как семья. По каким признакам вы отбираете таких людей?

— Очень многие с нами работают больше 10 лет. Нашей компании в следующем году будет 18 лет, и есть те, кто работает по 12-14 лет. Кто пять лет работает — их вообще очень много.

Мы выращиваем сотрудников внутри компании. У нас, к слову о женской силе, есть кол-центр, там в основном работали девушки, и это была просто маленькая армия, кузница кадров. Они проходили там такой тренинг, там так все было выстроено колоссально. И потом из кол-центра очень многие девушки уходили руководителями.

У нас есть девушка-директор, которая пришла к нам в 18 лет и до сих пор работает, она пришла простым оператором в кол-центр. Еще две девушки приходили: одна потом доросла до руководителя сначала кол-центра, потом стала руководить закупками. А еще одна девочка, тоже из операторов, взяла руководство складами.

И я помню, когда мы только-только начинали, у нас тимбилдинг был в крови. Если проблема, то весь офис шел, допустим, на склад работать — развозили доставки. Или наоборот, садились на подтверждение звонков. Я помню, что девчонок попросили выйти на склад, а там же нужно было по стеллажам лазить, а они пришли в коротких юбочках. И я говорю: «Смотрите, какие перспективные у нас девочки, из них обязательно вырастут руководители». И на меня наши мужчины так посмотрели и сказали: «Из этих? Из этих точно никто не вырастет».

Вызовы и история названия

— Какое соотношение у вас мужчин и женщин в компании?

— Наверное, 50/50. В офисе даже, наверное, в сторону женского чуть побольше. А на складе 70/30 мужчин больше, потому что это все-таки тяжелая работа.

— Что было самым большим вызовом в вашем проекте?

— Люди когда смотрят на нашу компанию и думают, что мы вот просто ниоткуда взялись и все у нас хорошо, все замечательно. А это же история про то, как снежный ком катится и с каждым разом все больше и больше становится. На любом этапе были вещи, которые не то что ставили под угрозу бизнес, но были достаточно сложные моменты.

Из самых ярких — кризис 2013 года, когда у нас сильно вырос кассовый разрыв. И наступил момент, когда нужно было рассчитываться с поставщиками — то есть и они оказались в тяжелой ситуации, потому что им нужно было по своей цепочке тоже покрывать разницу, и мы. Безвыходная ситуация, нужно было что-то новое придумывать <…>. Мне кажется, что в тот момент бизнес под угрозой был. Мы долго думали и смогли найти решение. Нам пришлось полностью перестроиться, на 180 градусов развернуться. И это был очень хороший шаг — он помог дальше развиваться.

— А название как придумали?

— Не знаю, с чего оно у меня в голове возникло. Я помню, что хотела что-то яркое и запоминающееся придумать. Помню, как сижу перед экраном и пытаюсь разные названия придумать, и этот фиолетовый цвет. А дальше как-то пошло.

Знаете, когда мы доросли до маркетологов, кто только мне ни сказал: «Зачем такое название, его трудно запоминать, нужно простое, яркое и хорошее название». А сейчас уже говорят, что «да, классное название, такое запоминающееся».

Поддержка поставщиков Wildberries

—Как вы считаете, как достичь успеха в Wildberries поставщикам?

— У нас достаточно быстро сейчас можно стать продавцом на площадке, это занимает буквально пять минут. Мы убрали всякие бюрократические проволочки, много что подтягиваем сами. Достаточно ввести ИНН, имя генерального директора или себя обозначить, можно также очень быстро через нас стать самозанятым, зарегистрироваться. И дальше уже загружаете документы на отгрузку, привозите в любой из логистических центров — их у нас сейчас много, а в Подмосковье в ближайшее время будет еще больше.

Мы считаем, что цифры сами за себя говорят. У нас сейчас 300 тысяч поставщиков, и только за этот год 200 тысяч пришло. Достаточно быстро, просто и эффективно.

Но мы понимаем, что люди, которые к нам приходят работать на площадку, зачастую ничего не знают ни про бизнес, ни про то, как нужно продавать. У них, может быть, есть какая-то идея, и они с ней приходят. У них отсутствует не то чтобы опыт, а даже, может быть, знание, мы это видим по тому, какие они вопросы задают и какие действия совершают. Они иногда даже не знают простые названия в бухгалтерии. Это хорошо — люди верят в то, что они, не имея никаких специальных знаний, могут начинать работать, и у них это получается.

Но, с другой стороны, мы видим, что открывается новое поле для работы. Сейчас мы будем готовить специальную поддержку. Во-первых, мы упрощаем сам портал наш поставщиков. В ближайшее время запустим такую функцию, чтобы когда ходишь по порталу или читаешь наши документы, была либо подсказка, что здесь имеется в виду.

Мы к поставщикам относимся как к нашим клиентам и постоянно улучшаем сервис, чтобы для них было все понятно Татьяна Бакальчук руководитель Wildberries.

Готовим сейчас программу, которая будет направлена на поддержку в самом начале пути. Чтобы люди первые шаги делали и не боялись, чтобы у них была постоянная онлайн-поддержка.