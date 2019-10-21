Люди боятся своих смартфонов из-за нового хоррора Netflix. Их можно понять

У Netflix вышел фильм Wounds («Раны»). Это хоррор, давящий на болевую точку — виртуальную жизнь человека. По крайней мере так кажется сначала. После просмотра картины зрители начали бояться своих смартфонов, а некоторые и вовсе отказались от устройств. Чем кино так напугало людей?

Официальный трейлер фильма «Раны» вышел еще в конце августа, но по нему нельзя сказать, что картина страшная. Наконец, на днях на Netflix состоялась премьера. И люди поняли, что больше не будут смотреть на телефоны по-прежнему.

В фильме играют Арми Хаммер и Дакота Джонсон. Персонаж Хаммера — бармен Уилл, а Джонсон — его девушка Кэрри. У Уилла есть бар в Новом Орлеане. Однажды он нашел бесхозный телефон, после чего его жизнь изменилась к худшему. Он залез в смартфон, посмотрел фотографии и видео и оказался втянут в зловещую игру — на его теле появляются необъяснимые раны, он начинает получать жуткие снимки и звонки.

Любителям ужастиков фильм посмотреть стоит, потому что отзывы дают очень неоднозначные. Некоторые говорят, что после просмотра картины не могут нормально пользоваться своими телефонами. Чем их так напугала лента?

Самая жуть связана не с эпизодами фильма вроде тараканов или снимков человеческих голов, а способностями человека показать свое настоящее лицо.

Кто ты, Уилл?

Уилл нашел телефон в баре. Вначале мужчина создает вполне приятное впечатление. Плюс бармен решил отыскать владельца и отдать ему телефон. Уилл разблокировал устройство, но вместо контактов открыл ящик Пандоры с жуткими фотографиями и видео. На этом моменте его спокойная совместная жизнь с прилежной выпускницей Кэрри и неразделенная любовь с подругой Алисией (Зази Битц) резко изменилась.

Дело в том, что Уилл кажется хорошим парнем только вначале. Чем глубже зритель погружается в кино, тем сильнее понимает, что Уилл — гнилой человек. Он не воспринимает ничего всерьез, считает себя королем и дает себе право поступать так, как хочет, и получать то, что хочет.

Именно когда Уилл взял в руки телефон, все его очарование исчезло и жизнь перевернулась с ног на голову. Маска постепенно сползала и раскрывала истинную сущность — он начал «рубить головы» всем, кто ему перечит. Его идеально описала любящая Кэрри словами: «Ты подделка, ты просто тело».

Почему «Раны»? На теле Уилла появляются настоящие отметины, эквивалентные его «скелетам в шкафу», психологическому портрету. И самое жестокое — в конце Уилл не получает никакого искупления, не проходит никакие уроки. Сценарист «Ран» Бабак Анвари заявил, что хотел оставить зрителя с чувством незавершенности — чтобы человек добрался вместе с Уиллом до определенной точки, но не узнал, что произошло потом.

Некоторые СМИ высоко оценили фильм. Так, статья The Sun вышла под заголовком «Новый хоррор Netflix заставляет людей „смывать телефоны в туалет“ из-за мобильника, который свел с ума пару».

Впечатлительные зрители советовали посмотреть кино, отмечая, что концовка ленты не оставит равнодушным.

«Только посмотрел „Раны“ на Netflix. Не так страшно, как я думал, но конец жутко криповый».

«Только что посмотрел „Раны“ на Netflix с Арми Хаммером и Зази Битц. Это был чистейший ужастик, но я не понял, понравился он мне или нет. Концовка была внезапная».

Все же многие зрители посчитали, что картина вообще не стоит внимания и потраченного времени. Причем таких людей довольно много. Возможно, они не поняли суть картины либо подошли как к просмотру классического ужастика.

«„Раны“ на Netflix — самый большой кусок г***, который я когда-либо смотрела. Полтора часа моей жизни уже не вернуть», — написала девушка.