Любовь, уносящая жизни. Ссора стала причиной самого массового расстрела в истории Канады

В ночь с 18 на 19 апреля в Канаде случилась самая массовая стрельба в истории страны — мужчина убил 22 человек из-за ссоры с возлюбленной. Спустя пять дней на пресс-конференции власти рассказали подробности произошедшего. «360» рассказывает главное, что нужно знать об этой истории.

Все началось за полчаса до полуночи в субботу 18 апреля. В полицию поступила жалоба на стрельбу, офицеры маленького городка Портапик в провинции Новая Шотландия посоветовали жителям запереться в домах и выехали на вызов. Внутри и снаружи трех домов, где соседи слышали стрельбу, были найдены несколько жертв, но сам стрелок скрылся с места преступления. Приехавшие на место спасатели обнаружили, что на месте происшествия к тому же загорелись дома.

Стрелок и погоня

Стрелком оказался 51-летний канадец Габриэль Вортман, во время пресс-конференции власти подтвердили, что пальба началась после семейной размолвки, однако сожительница Вортмана выжила — она сумела скрыться в лесу, где просидела несколько часов, пока ее не нашла полиция. Она-то и рассказала стражам закона, что мужчина был одет в полицейскую форму, а также о том, что у него есть три автомобиля, выглядящих как полицейский транспорт.

Причем о самом Вортмане соседи отзывались очень положительно — у него была своя стоматологическая клиника в соседнем Дартмуте, ничего плохого или подозрительного за ним не замечали. Единственное — Вортман интересовался символикой местной Королевской конной полиции и оружием. Но для Канады это не редкость. Полицейская история стрелка также была кристально чистой до произошедшей трагедии.

На протяжении нескольких следующих часов полиция преследовала преступника — сначала он ехал на автомобиле с отличительными знаками местной полиции, затем сменил машину на простой седан, не так выделяющийся на фоне других машин. Он был одет в полицейскую форму, хотя никакого отношения к канадским правоохранительным органам он не имел.

Преследователи проехали почти сто километров за 13 часов, прежде чем настигли стрелка на автозаправке в городке Энфилд. За время погони число жертв возросло до18 человек — они были убиты в 16 разных местах на пути Вортмана. Сам он погиб при столкновении с полицией. Сегодня погибших уже 22 — четверо скончались в больницах Новой Шотландии.

Полиция уверена, что стрельба началась в доме самого Вортмана, где были обнаружены первые жертвы. Остальные же раненные и убиты стали случайными жертвами спасавшегося от погони стрелка. Позже следователи обнаружили в доме стрелка список имен, которые должны были стать его жертвами. Однако большинство убитых все же были убиты Вортманом просто потому, что оказались на его пути.

В Канаде принято собираться и почитать память погибших вместе, особенно важно это для таких небольших городов, как Портапик, где началась череда убийств, и оказавшиеся на пути Вортмана Энфилд и другие. Несмотря на самоизоляцию, канадцы выказывают свои соболезнования — выходя из своих домов со свечами, одетые в красное, но соблюдая социальную дистанцию.

Премьер-министр Новой Шотландии Стивен Макнейл сказал журналистам, что это «один из самых бессмысленных актов насилия в истории провинции». Свои соболезнования выразил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Жертвы

«Сегодня ужасный день для Новой Шотландии, и он останется в памяти многих, на долгие годы. То, что произошло за ночь и до сегодняшнего утра, непонятно, и многие семьи переживают потерю близкого человека», — написал представитель полиции Новой Шотландии в официальном аккаунте в Facebook.

Одной из погибших была его коллега, констебль Хайди Стивенсон. 23-летняя девушка погибла от пулевого ранения в ходе преследования стрелка. «Хайди ответила на призыв к действию и потеряла жизнь, защищая тех, кому служила», — отмечается в заявлении.

Другой офицер местной полиции также получил ранение, но он находится в госпитале в стабильном состоянии. Также среди жертв оказались сотрудник пожарной службы, двое сотрудников исправительных учреждений, 17-летний подросток, беременная медсестра, сиделка и местная учительница.

Сейчас в Новой Шотландии назревает недовольство работой местной полиции — люди недоумевают, почему власти не разослали экстренное предупреждение, которое могло бы спасти жизни случайных жертв стрелка.