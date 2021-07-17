Любовь с извращениями. Пара из Екатеринбурга избивала друг друга до крови, отмывала лифт и снова пугала соседей

В Екатеринбурге завелись собственные миссис и мистер Смит. Так местные прозвали пару, которая любит выяснять отношения по-кровавому. Первый раз они попали на камеру в лифте, а сейчас мощно подрались в квартире, думая, что теперь об этом никто не узнает. Но полиция все-таки приехала, основные вопросы — к девушке.

Драка в лифте

Ночью 13 июля в лифте дома № 56 по улице Латвийская молодая пара устроила драку. Они сцепились так жестко, что испачкали кабину в крови. Предварительно, первая с кулаками набросилась девушка. Она избила парня и разбила ему лицо. Он пытался ее удержать, но она принялась кусать ему руки. Тогда он ударил ее по голове, а после с силой вытолкнул из лифта. В этот период мужчина пытался кому-то позвонить.

Но через некоторое время переодетые и умытые молодые люди вернулись в лифт, чтобы его помыть. Они дружно прошлись тряпкой по полам и стенам, вымели мусор. В целом они не были похожи на обиженную пару. Как сообщил сайт E1.RU, участники конфликта в полицию не обращались.

Месть обществу

Когда видео с кровавой дракой попало в интернет, девушка, видимо, разозлилась. Она решила отомстить жителям дома, закрасив камеры краской. Но и этот процесс был заснят. На кадрах видно, как горожанка, пытаясь немного прикрыть свое лицо, закрашивает три камеры подряд — в лифте, подъезде и на лестничной площадке. Но этот ролик тоже разошелся по социальным сетям.

Жильцы пожаловались, что хулиганка после стала угрожать испортить все камеры в доме, сообщил Telegram-канал «Инцидент в Екатеринбурге».

Мужчина снова жертва

На выходных соседи пожаловались представителю совета дома на девушку. Они заподозрили ее в избиении мужчины, который очень сильно кричал. Люди также посчитали, что свою жертву она заперла в квартире, сообщило издание. Жители не ошибались и тому подтверждение новое видео из лифта. На нем можно увидеть избитого мужчину с перевязанной головой с сопровождением бригады скорой помощи.

«Там сосед говорит, что она опять избила своего парня. Он весь в крови. Коридор тоже», — сообщил Telegram-каналу источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, на место также прибыл наряд полиции. Пострадавшего увезли в больницу, а с девушкой остались поговорить полицейские. По словам очевидцев, на них она тоже кричала. Пока неизвестно, что заставляло девушку так себя вести.